12 марта: Гость, который против заключения брака и сумочки из воздуха и метеорита

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Наблюдаем за облаками. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха днем поднимется до +2 градусов.

Во время свадьбы, организованной в сельской местности Великобритании, корова неожиданно появилась на церемонии, привлекая к себе внимание и вызывая улыбки среди присутствующих. Видео с этим забавным моментом быстро стало вирусным в сети.

В момент, когда свадебный регистратор задал вопрос о возможных причинах, по которым брак не может быть заключен, животное начало издавать громкое мычание, привлекая внимание всех присутствующих.

Видеограф, который работал на свадьбе, назвал произошедшее "довольно уникальным инцидентом" и отметил, что корова, начавшая мычать в решающий момент церемонии, обладает явным чувством юмора.

Несмотря на неожиданный визит коровы, молодожены, Эми и Гарри, не смогли удержать улыбки и продолжили свою церемонию с радостью и весельем. Гости также весело отреагировали на происходящее, а регистратор с юмором предложил "быстро двигаться дальше" после громкого мычания животного.

Этот забавный инцидент добавил неповторимый шарм и веселое воспоминание к свадебной церемонии, создав забавное видео, которое останется в памяти молодоженов и их гостей на долгие годы.

Сегодня слушаем такую необычную и завораживающую песню от OTYKEN - BELIEF.

Парижский бренд Coperni выпустил удивительную сумку под названием The Air Swipe Bag, которая состоит на 99% из воздуха и на 1% из стекла. Этот аксессуар стал объектом восхищения и интереса после презентации в аккаунте бренда.

Сумка The Air Swipe Bag весит всего 33 грамма, а ее размеры составляют 27×16×6 см. Изготовлена она из кремниевого аэрогеля, наноматериала, который NASA использует для захвата звездной пыли. Этот материал может выдерживать температуру до 1200 градусов Цельсия и давление, превышающее его вес в 4 тысячи раз. Сумка The Air Swipe Bag стала крупнейшим объектом, созданным с использованием этой космической технологии, разработанной профессором Иоаннисом Михалудисом.

В дополнение к этому удивительному аксессуару, Coperni также представил еще одну уникальную сумочку из метеорита под названием Mini Meteorite Swipe Bag, стоимость которой составляет €40 тысяч. Эта сумка весит 1,8 кг и имеет размеры примерно 9×12×23 см. Каждая такая сумка изготавливается вручную, и параметры могут немного отличаться. Для каждого заказа метеорит подбирается индивидуально.

Искусственный интеллект DALL-E 3 порадовал удивительными и милыми изображениями, на которых животные были скрещены с овощами, фруктами и даже... бутылочкой Фанты.

Аппетитного настроения!