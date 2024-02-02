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  5. 2 февраля: ChatGPT вместо свахи и еще одна удивительная вакансия - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
2 февраля: ChatGPT вместо свахи и еще одна удивительная вакансия

2 февраля: ChatGPT вместо свахи и еще одна удивительная вакансия

Доброе утро! Проснись и пой — сегодня пятница. Заряжаемся позитивом и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня ожидается снегопад и 0 градусов. В субботу небольшой снег, в воскресенье температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Александр Жадан поделился в одной соц. сети своим интересным опытом использования ChatGPT для выбора будущей супруги. Так он создал специальный алгоритм, который проанализировал его предпочтения и помог отфильтровать неподходящих кандидаток в приложении для знакомств. Чат-бот провел общение с более чем 5200 девушками и назначил встречи. В результате, Александр выбрал одну из них и продолжил общение с ней через ChatGPT.

Однажды нейросеть посоветовала ему сделать предложение, и Александр последовал этому совету. Этот опыт вызвал разные реакции среди пользователей соц. сети- некоторые восхищались технологическим прогрессом и эффективностью алгоритма, другие же выразили обеспокоенность неэтичным и потребительским подходом к процессу знакомства и свиданий.

Врываемся в пятницу вместе с Maneskin & Tom Morello Gossip.

Китайский парк в провинции Хэбэй объявил об открытии необычной вакансии. Администраторы ищут человека, готового переодеться в костюм обезьяны, чтобы развлекать посетителей.

Претенденту предлагается должность «царя обезьян» Сунь Укун, известного из классического китайского романа «Путешествие на Запад». Зарплата за эту работу составляет 846 долларов США в месяц (примерно 75 тыс. рублей).

Для того чтобы получить эту работу, не обязательно иметь высшее образование. Главное требование — быть веселым и общительным. Работник в костюме обезьяны будет сидеть в пещере, принимать угощения от посетителей в виде бананов и печенья, а также приветствовать их на хорошем китайском языке.

Фотограф из Канады Пол Жижка, проживающий в Банфе, известен своими захватывающими снимками северного сияния. Он путешествует по всей Канаде, чтобы запечатлеть это природное явление и добавить к нему ледяные пещеры или отважных скалолазов, создавая уникальные и завораживающие кадры.

Удивительного настроения!

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сегодня, в 06:00 0
 
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