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  5. 5 февраля: На "Москвиче" до Ямала и фотобудка для грызунов - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
5 февраля: На "Москвиче" до Ямала и фотобудка для грызунов

5 февраля: На "Москвиче" до Ямала и фотобудка для грызунов

Доброе утро! Понедельник – день тяжелый, поэтому надо начинать его правильно: порция крепкого кофе и немного хороших новостей. Поехали!

Совсем все замело. Сегодня в Туле ожидается снег, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

Блогеры-путешественники совершили удивительное путешествие на автомобиле "Москвич-412" 1981 года выпуска от Москвы до поселка Юрюнг-Хая в Якутии.

В команде экспедиции были блогер-путешественник Дмитрий Гостинщиков, фотограф Алексей Жирухин, водитель Александр Еликов и пенсионерка Наталья Шиповская, которая занималась приготовлением пищи для команды. Они путешествовали через различные города и населенные пункты, чтобы показать, что объездить Россию на автомобиле возможно для каждого.

Несмотря на постоянные поломки "Москвича", команда продолжала свой путь и даже помогла предотвратить аварию на дороге в Якутии. После 150 километров в сильную метель блогеры успешно достигли своей цели. Они планируют выпустить фильм о своем путешествии.

Просыпаемся вместе с Sia - Gimme Love.

Фотограф из Парижа, Огюстен Линье, провел необычный эксперимент, научив крыс фотографировать самих себя. Он создал миниатюрную фотобудку и мотивировал грызунов нажимать специальную кнопку, предлагая им корм в качестве поощрения. Крысы быстро освоили принцип работы и стали активно нажимать кнопку, даже когда им не давали награду в виде корма. 

Линье сравнил этот эксперимент с использованием социальных сетей, называя их "ящиком Скиннера современного человека". Он отметил, что концепция работы социальных сетей очень похожа на его миниатюрную фотобудку: вместо корма пользователи получают лайки и подписки. Этот эксперимент позволяет задуматься о том, насколько сильным может быть наше стремление к получению виртуального признания и внимания.

Животные - это одни из самых сложных объектов для съемки, особенно если они не хотят сидеть на месте и не реагируют на команды фотографа. Однако, в этом и заключается их прелесть.  В нашей подборке представлены фотографии животных, которые оказались очень непоседливыми и “нефотогеничными”, но невероятно смешными.

Забавного настроения!

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