1 февраля: Скейтбордист в небе и охотник за звуками

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день и новый месяц с порции хороших новостей. Поехали!

Осадки-осадки. Сегодня в Туле небольшой дождь со снегом, а воздух днем в городе прогреется до +1 градуса.

Джей Альварес - спортсмен-экстремал, который не боится бросить вызов гравитации и опасности. Недавно он решил покататься на скейтборде, но не как обычно по дороге, а по рампе, которая подвешена на воздушном шаре! Тем самым Альваресу удалось стать первым, кто выполнил несколько сложных трюков на такой высоте.

После выполнения серии трюков, спортсмен решил завершить свою поездку грандиозным прыжком. Джей отцепился от рампы и совершил прыжок с парашютом, который позволил ему безопасно вернуться на землю.

Сегодня слушаем IOWA - Парад Планет.

Французский блогер Чарльз Роуз занимается уникальным видом искусства - записывает звуки природы, которые обычно не доступны для человеческого слуха. Используя специальные микрофоны, он улавливает самые тонкие звуки, которые издают живые существа и неодушевленные объекты. Роуз называет себя “охотником за звуками” и представляет свои находки в виде аудиозаписей, которыми он делится со своими подписчиками.

В его коллекции можно найти звуки топота муравьев, бегающих по дереву, скрипы внутри деревьев, когда они растут и расправляют свои ветви, или же шепот ветра, играющего в листьях. Эти звуки настолько тонкие и незаметные, что если бы не усилия Чарльза, многие люди никогда бы не услышали их.

Работа Чарльза Роуза имеет не только эстетическую ценность, но также научную и образовательную. Она может помочь людям осознать, насколько сложен и многогранен мир вокруг нас, и насколько мало мы знаем о нем. Кроме того, его записи могут быть полезны для ученых, исследующих природу и поведение живых организмов.

Динозавры поражают наше воображение своей загадочностью и мощью. Они населяли Землю около 230 миллионов лет назад и давно исчезли, но продолжают привлекать внимание людей. В фильмах, сериалах, книгах, парках развлечений динозавры являются главными героями. Их популярность не угасает, и это подтверждается коллекцией креативных и милых татуировок с их изображением.

Поразительного настроения!