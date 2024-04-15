15 апреля: первый в мире прыжок с парашютом на Северный полюс и непризнанный художник

Доброе утро! Приходим в себя после выходных, врываемся в рабочие дела и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Все в облаках. Сегодня в Туле облачная погода, а воздух прогреется до +11 градусов.

Михаил Корниенко, Александр Лынник и Денис Ефремов успешно осуществили прыжок из стратосферы на Северный полюс, став первыми в мире, кто совершил подобное. Проведя более двух минут в свободном падении с высоты более 10 тыс. метров, они открыли парашюты лишь на высоте около одного километра.

После выполнения прыжка стратосферный десант должен будет развернуть арктический дата-центр российского хостинг-провайдера RuVDS, что станет еще одним важным этапом миссии.

Михаил Корниенко подчеркнул, что главной сложностью являлась низкая температура около минус 55 градусов на высоте 10 тыс. метров.

Встречаем эту неделю вместе с Foster The People - Pumped Up Kicks.

Сотрудник технической службы музея "Пинакотека современности" в Мюнхене, в надежде на мировое признание, тайно разместил свою картину в галерее рядом с произведениями Энди Уорхола. Он проник в пространство музея в нерабочие часы, избегая привлечения внимания службы безопасности.

Картина оставалась на выставке около восьми часов, прежде чем ее заметили сотрудники музея на следующее утро. Они решили снять произведение только после закрытия.

После выявления инцидента сотрудник был уволен и ему навсегда запретили посещать "Пинакотеку современности". Его также могут привлечь к ответственности за нанесение ущерба, так как он просверлил две дыры на стене.

На российских маркетплейсах появилась возможность приобрести крысо-серёжки, которые стали популярным аксессуаром среди модников. Цена за такие серёжки составляет около 2-ух тысяч рублей.

Необычного настроения!