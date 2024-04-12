12 апреля: собаки-терапевты и и мировой рекорд по приседаниям

Доброе утро! Влетаем в новый рабочий день бодро и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня и в субботу в Туле облачно с прояснениями и до +17 градусов. А в воскресенье станет пасмурно и до +15 градусов.

В стамбульском аэропорту стали работать собаки-терапевты, помогающие пассажирам справиться со стрессом и боязнью перелётов. Пять терапевтов приступили к выполнению обязанностей в конце февраля после нескольких месяцев обучения и тренировок. Они научились игнорировать отвлекающие факторы, такие как шум и большое количество людей.

Возглавляет команду пёс породы лаготто-романьоло по кличке Куки. Вместе с другими собаками он регулярно посещает ветеринара, который определяет количество рабочих часов для каждого животного.

Собаки трудятся на территории аэропорта вместе с напарниками-людьми. Например, бордер-колли Алита очень привязана к своему двуногому коллеге. Во время работы собаки носят униформу и специальные бейджи.

Сегодня в честь праздника-День космонавтики слушаем Ундервуд - Гагарин, я Вас Любила.

Тони Пираино из Декейтера, Иллинойс, установил новый мировой рекорд по количеству приседаний за 24 часа. Он выполнил более 26 тысяч приседаний, побив предыдущий рекорд, установленный Джо Ревердсом в 2020 году. Для достижения этой цели Тони делал 30-секундные перерывы каждые 22 приседания, а также употреблял пищу, богатую углеводами, чтобы поддерживать выносливость.

Для подтверждения своего рекорда в Книге рекордов Гиннесса Тони должен пройти процедуру официальной проверки, но он уверен, что это лишь вопрос времени.

Также он признался, что на это достижение его вдохновил спортсмен Дэвид Хоггинс, который в апреле 2013 года установил рекорд, сделав 4030 подтягиваний за 17 часов и 45 минут.

Список победителей престижного конкурса "Фотограф года по астрономии" 2023 был опубликован Королевской обсерваторией Гринвича. Каждый год на этом конкурсе представляются захватывающие снимки небесных явлений, Луны, Солнца и других космических объектов во всей их красе.

Космического настроения!