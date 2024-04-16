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Утро в Туле
16 апреля: космическое пиво и связка сосисок на шее

16 апреля: космическое пиво и связка сосисок на шее

Доброе утро! Не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Облака-облака. Сегодня в Туле днем облачно с прояснениями  и до +14 градусов.

Компания "Балтика" решила отметить годовщину первого полета человека в космос своим инновационным проектом. Она планирует разработать лимитированную коллекцию безалкогольного пива "Балтика 7", которое можно будет употреблять в условиях невесомости.

В уникальной упаковке-тюбике с космическим дизайном планируется представить этот продукт, чтобы астронавты могли наслаждаться знакомым вкусом пива даже в открытом космосе. Компания отметила, что ранее подобная продукция не производилась в России, и это станет интересным разнообразием в космической диете для ценителей пива среди космонавтов.

В настоящее время продукт находится на стадии разработки, и компания уже поделилась концепцией дизайна упаковки, который сочетает в себе космические мотивы с фирменным стилем "Балтика 7".

Сегодня слушаем Benson Boone - Beautiful Things.

В России был представлен оригинальный модный аксессуар – шарф в форме связки сосисок, разработанный питерским брендом Your Antihero. 

Продукт уже доступен к продаже по цене в 14800 рублей, что позволяет ему занять достойное место среди предметов высокой моды. Одним из важных преимуществ этого изделия является его многофункциональность: оно может использоваться не только как шарф, но также как пояс или подвеска на сумку, что дополнительно расширяет его возможности.

Лето уже совсем близко, и чтобы приблизить его приход еще быстрее, давайте окунемся в атмосферу морских пейзажей. Погрузимся в мир бескрайних волн, ласкового солнца и свежего морского бриза через фотоподборку, которая подарит вам вдохновение на предстоящий сезон отпусков и приключений.

Атмосферного настроения!

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сегодня, в 06:00 +1
 
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