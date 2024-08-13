13 августа: «охлаждающая» краска для автомобилей и рекордная когтеточка

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Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется до +18 градусов.

Японская компания Nissan, при содействии компании Radi-Cool, разработала инновационную краску для автомобилей, которая способствует охлаждению кузова машины в жаркую погоду. Краска содержит «синтетические композитные материалы, структура которых обладает свойствами, обычно не встречающимися в природе».

По словам представителей Nissan, их разработка позволяет снижать температуру автомобиля снаружи почти на 22 градуса по Фаренгейту (около 12°C) и на 9 градусов внутри. Краска, вероятно, отражает инфракрасные лучи, вместо того чтобы поглощать их, что и обеспечивает охлаждающий эффект.

Однако у этой краски есть и недостаток - ее покрытие в шесть раз толще привычного. Пока краска существует только в виде прототипа, и ее стоимость на рынке пока неизвестна.

Просыпаемся и слушаем Anthony Lazaro - Coffee Cup.

Накануне Всемирного дня кошек в Иванове была возведена самая высокая в мире когтеточка, которая достигает в высоту 12 метров 77 сантиметров, для ее создания потребовалось 53 километра веревки.

Когтеточку панировалось представить на выставке кошек, однако из-за ее внушительных размеров конструкцию пришлось собирать на производственной площадке. Тем не менее, башня успешно прошла тестирование: кот ориентальной породы по имени Север с удовольствием опробовал новинку.

В дальнейшем планируется разобрать конструкцию на части и продать, а вырученные средства направить в кошачий приют.

Белые ночи — это природное явление, характерное для северных широт, когда в течение летнего периода солнце не заходит за горизонт или заходит очень слабо. Это создает эффект длительного сумеречного света, который может продолжаться всю ночь.

Уникального настроения!