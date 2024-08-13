  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 13 августа: «охлаждающая» краска для автомобилей и рекордная когтеточка - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
13 августа: «охлаждающая» краска для автомобилей и рекордная когтеточка

13 августа: «охлаждающая» краска для автомобилей и рекордная когтеточка

Доброе утро! Наливаем себе кофейку и читаем только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется до +18 градусов.

Японская компания Nissan, при содействии компании Radi-Cool, разработала инновационную краску для автомобилей, которая способствует охлаждению кузова машины в жаркую погоду. Краска содержит «синтетические композитные материалы, структура которых обладает свойствами, обычно не встречающимися в природе».

По словам представителей Nissan, их разработка позволяет снижать температуру автомобиля снаружи почти на 22 градуса по Фаренгейту (около 12°C) и на 9 градусов внутри. Краска, вероятно, отражает инфракрасные лучи, вместо того чтобы поглощать их, что и обеспечивает охлаждающий эффект.

Однако у этой краски есть и недостаток - ее покрытие в шесть раз толще привычного. Пока краска существует только в виде прототипа, и ее стоимость на рынке пока неизвестна.

Просыпаемся и слушаем Anthony Lazaro - Coffee Cup.

Накануне Всемирного дня кошек в Иванове была возведена самая высокая в мире когтеточка, которая достигает в высоту 12 метров 77 сантиметров, для ее создания потребовалось 53 километра веревки.

Когтеточку панировалось представить на выставке кошек, однако из-за ее внушительных размеров конструкцию пришлось собирать на производственной площадке. Тем не менее, башня успешно прошла тестирование: кот ориентальной породы по имени Север с удовольствием опробовал новинку.

В дальнейшем планируется разобрать конструкцию на части и продать, а вырученные средства направить в кошачий приют.

Белые ночи — это природное явление, характерное для северных широт, когда в течение летнего периода солнце не заходит за горизонт или заходит очень слабо. Это создает эффект длительного сумеречного света, который может продолжаться всю ночь. 

Уникального настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 06:00 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
12 августа: космические игры и фестиваль видео с котиками
12 августа: космические игры и фестиваль видео с котиками
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.