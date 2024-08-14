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  5. 14 августа: кроссовки стали камнями, и омар лазурного цвета - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
14 августа: кроссовки стали камнями, и омар лазурного цвета

14 августа: кроссовки стали камнями, и омар лазурного цвета

Доброе утро! Бодро вступаем в новый рабочий день и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

И снова дождик. Сегодня днем в Туле синоптики обещают небольшой дождь, а воздух прогреется до +22 градусов.

Дизайнер Саня Каньон представил концептуальную пару обуви, вдохновленную камнями. Его необычный проект стал настоящей сенсацией в мире моды, породив волну шуток и обсуждений в социальных сетях.

Креативные умельцы уже успели придумать для этой обуви забавные названия вроде "кроссовки из эпохи неолита" и "бренд Stonelenciaga". Несмотря на то, что данные "каменные кроссовки" не поступят в продажу, находятся энтузиасты, готовые приобрести эти необычные дизайнерские изделия.

Проект Сани Каньона наглядно демонстрирует, как безграничны возможности современного дизайна. Он заставляет нас взглянуть на привычные вещи под новым углом и задуматься о том, что даже самые, казалось бы, простые предметы могут стать источником вдохновения для творческих экспериментов.

Сегодня слушаем Cheese People - Wake Up.

У берегов американского штата Нью-Гэмпшир 25-летний рыбак Джозеф Крамер поймал в свои сети омара с уникальной сине-розово-фиолетовой окраской. Считается, что такое сочетание цветов среди этих ракообразных встречается лишь один раз на сто миллионов особей.

Крамер был крайне удивлен необычайно яркой окраской пойманного омара и решил связаться с учеными, чтобы разобраться в причинах этого феномена. Как выяснили специалисты, цвет животных может сильно варьироваться из-за случайных генетических мутаций. В редких случаях некоторые пигменты проявляются слишком ярко или вовсе не проявляются, что приводит к появлению целого спектра окрасов.

Согласно данным ученых, синие омары встречаются примерно один раз на два миллиона особей, ярко-красные — один раз на 10 миллионов, двухцветные — один раз на 50 миллионов, а альбиносы и трехцветные, подобные пойманному Крамером, - один раз на 100 миллионов. Таким образом, обнаруженный рыбаком экземпляр является исключительно редким природным явлением.

Собаки-ждуны — это неофициальное название, которое часто используется для описания собак, проявляющих терпение и преданность, ожидая своих хозяев или любимые моменты, такие как прогулки или время игры. 

Терпеливого настроения!

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