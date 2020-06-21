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Тульские тайны: Этот день в истории города
21 июня: в Тулу пришла курская руда

21 июня: в Тулу пришла курская руда

21 июня 1960 г. в Тулу пришла первая руда с Курской магнитной аномалии. Это стало революционным событием в жизни одного из крупнейших местных предприятий – Новотульского металлургического завода.

В  тридцатые годы прошлого столетия, когда проектировался металлургический комбинат, предполагалось, что он будет работать на базе местных руд. Однако на практике выяснилось, что тульская руда плохого качества, с большим количеством примесей. Вот и пришлось возить руду из Кривого Рога, а кокс – с Донбасса. Удовольствие даже по тем временам недешевое. Хоть и писали в газетах и справочниках, что «создание крупной металлургической базы в Туле было огромной победой социалистической индустриализации в годы довоенных пятилеток», но долгое время Новотульский, оставаясь в основном чугуноплавильным предприятием без завершенного металлургического цикла, вполне официально считался планово-дотационным.

Прошло время, и началась активная разработка высококачественных и легко доступных для добычи руд Курской магнитной аномалии. И это означало грядущие большие перемены на Новотульском металлургическом заводе, которые совпали и с тем, что была поставлена задача создания здесь законченного производственного цикла и увеличения производства металла в Тульской области. Все это становилось возможно в связи с развитием добычи руды на месторождениях Курской магнитной аномалии, расположенных на небольшом расстоянии от тульских металлургических заводов. По расчетам института Гипромез себестоимость металла, полученного с курской рудой на Новотульском металлургическом заводе, должна была обходиться для потребителей значительно дешевле магнитогорского и криворожского.

Предложение создания предприятия законченного производственного цикла было поддержано Госпланом СССР, и осенью 1960 г. правительство приняло решение о реконструкции и строительстве Новотульского металлургического завода. Но это уже совсем другая история.

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Автор: Сергей Гусев
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