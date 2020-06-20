20 июня: Тула первой в России провела европейский фестиваль «Праздник музыки»

20 июня 1990 г. в Тульской области впервые прошел музыкальный фестиваль под девизом «За единение и мир народов Европы». Практически все концертные залы, Дома культуры, клубы, открытые сценические площадки области были отданы во власть музыки, песни и танца.

Фестиваль под названием Fête de la Musique (с фр. — «Праздник музыки») ежегодно проводится 21 июня в день солнцестояния и направлен на популяризацию музыки среди населения. Его особенность в том, что бесплатные выступления профессионалов и любителей проходят на одной сцене. Все концерты в рамках фестиваля проводятся на открытом воздухе в парках, скверах и на площадях. Впервые этот фестиваль был организован в 1982 году в Париже по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга. Сейчас фестиваль стал мировым событием в области музыки; более 100 государств и 340 городов по всему миру каждый год в конце июня проводят живые выступления в рамках «Fête de la Musique».

Всезнающая «Википедия» утверждает, что в России «Fête de la Musique» впервые прошел в 2011 году в Воронеже. В 2012 году Посольство Франции в РФ в рамках федеральной программы «Праздник Музыки» организовало выступления французских музыкантов в 13 городах от Москвы до Владивостока. Если это так, то неплохо бы напомнить французам, что туляки провели у себя их знаменитый фестиваль еще при советской власти.

Главной его концертной площадкой в 1990 году стала территория Тульского кремля. Здесь выступали многие самодеятельные художественные коллективы. На фоне старинных зубчатых стен и башен особенно колоритно выглядели тульские гармони, яркие русские национальные наряды.

На фото В. Воронова: выступают гармонисты из клуба «Играй, гармонь» Дворца культуры оружейников.