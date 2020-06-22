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Тульские тайны: Этот день в истории города
22 июня: хулиганы не дают спокойно отдыхать посетителям главного парка Тулы

22 июня: хулиганы не дают спокойно отдыхать посетителям главного парка Тулы

22 июня 1940 г. отдых в парке им. Шмидта в очередной раз был омрачен выходками хулиганов. Парк им. Шмидта – привычный нам сейчас Белоусовский парк. До войны он носил имя героя-полярника Отто Юльевича Шмидта.

В этот день, по жалобам посетителей, на центральном кругу группа пьяных бегала по лавочкам, сгоняя с них отдыхавших, приставала к женщинам. Разогнав посетителей с центрального круга, хулиганы направились по центральной аллее к летнему театру, продолжая дебоширить.

Тщетно некоторые граждане искали в парке милиционеров, чтобы задержат и унять хулиганов. Милиционеров поблизости так и не оказалось.

Еще один инцидент в этот же день был отмечен у кассы входа в парк, куда подошла группа пьяных. В то время для того, чтобы пройти в парк, надо было приобретать либо разовый билет либо месячный или сезонный абонемент. Подвыпившие граждане вели себя в очереди безобразно, но касса, тем не менее, продала им билеты. А контролерам, собственно, тоже нет дела, кто идет в парк, был бы билет на руках. Опять же по жалобам трудящихся, как только группа вошла в парк, она тотчас же на глазах контролеров начала хулиганить. Такие вот нравы.

Справедливости ради надо сказать, что в то время, несмотря на то, что уличное хулиганство стало уже общегородской проблемой, постоянного милицейского поста в парке не было.

 

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Автор: Сергей Гусев
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