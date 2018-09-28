28 сентября: юбилей главного хирурга Тулы

28 сентября 1893 г. родился хирург Дмитрий Васильевич Робустов. Человек, открывший первый травматологический пункт в Тульской области, много сделавший для развития медицины в областном центре. К нему, как к последней надежде, приезжали на операцию больные не только из городов области, но и соседних регионов.

Дмитрий Робустов окончил Тульскую мужскую гимназию и уехал учиться на Медицинском факультете Московского университета. О его гимназических временах есть воспоминание, что Дмитрий Робустов был в числе тех, кто открывал в Туле гимнастическое общество «Сокол». То есть и в юношеские времена был сподвижником спорта и здорового образа жизни. Любил футбол и, конечно же, сокольскую гимнастику.

По окончании университета был удостоен степени лекаря с отличием. Ну а потом его жизненный бег вполне соответствовал ритму времени. Успел побывать на всех трех войнах первой половины ХХ века.

В Первую мировую служил военным врачом в Московском генеральном госпитале. В июне 1918 ушел военврачом на гражданскую – был на фронте главным врачом перевязочного отряда, главным врачом госпиталя. В Великую Отечественную возглавлял хирургические отделения в госпиталях. Был награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

В 1922 году поступил на работу в Тульскую городскую больницу имени Семашко, и всю жизнь, с перерывом на призыв в армию, работал только здесь.

– Операции тогда часто делали вслепую и в одиночку, – вспоминал Дмитрий Васильевич. – Возможности провести хорошее обследование не было совсем.

В 1932 году Робустов стал одним из инициаторов создания Тульской областной станции переливания крови для нужд не только хирургического отделения. А с 1937 года стал заведующим сначала хирургического, а потом и урологического отделений. Совмещал эту работу с должностью главного хирурга Тулы. Был организатором урологической помощи в Туле, одним из первых стал проводить хирургическое лечение легочного туберкулеза.

В 1949-59 Робустов сделал первые операции торокопластики по поводу туберкулеза легких. А в 1954 году по своей инициативе поехал в Киевский институт туберкулеза, где учился у профессора Н. Амосова.

В 1961 он настоял на том, чтобы открыть в областном центре травматологический пункт на базе 2-го хирургического отделения городской больницы, а в 1964 г. – травматологическое отделение на 75 коек.

Дмитрием Васильевичем была предложена целая серия новейших и эффективных методов операций, он создал и модернизировал ряд инструментов, нашедших широкое применение при операциях.

Но в шестидесятые годы говорил о том, что время врачей-одиночек проходит. Надо не только уметь делать все самому, но и воспитывать отлично подготовленных помощников. Еще когда заведовал хирургическим отделением, начал готовить дежурных операционных сестер, которые бы могли делать все, что требуется при операции. Беспрерывно учиться, по его словам, – главное условие для работы врача. Он первый в Туле занялся постановкой урологической помощи, и считался в этой области главным специалистом. При этом не забывал и о смене.

– По этой специальности я подготовил тринадцать врачей, – гордо заявлял он на свое семидесятилетие.

Даже в этом возрасте лично проводил более ста операций в год. Большей частью, правда, в качестве консультанта – ставил в операционной табурет, садился на него и смотрел, как работают его ученики.

Умер в 1965 году, в возрасте 72 лет – в своем рабочем кабинете.