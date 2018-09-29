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Тульские тайны: Этот день в истории города
29 сентября: Началась самая масштабная реконструкция тульского трека

29 сентября: Началась самая масштабная реконструкция тульского трека

29 сентября 1983 г. исполком Тульского областного совета народных депутатов и президиум облсовпрофа приняли решение об укреплении материальной базы для занятий велоспортом. Другими словами, объявили о долгожданной реконструкции старейшего в стране трека.

Была разработана программа, выполнение которой растянулось на три года. Трек был сдан в эксплуатацию в мае 1986 года. Это была самая масштабная реконструкция за всю его историю. Тульский трек стал отвечать почти всем современным требованиям, за исключением главного – он по-прежнему был открыт любым погодным катаклизмам. Хотя еще с конца шестидесятых годов тульские власти пробивали идею строительства трека под крышей.  

Зато у нового тульского трека появилось уникальное бесшовное полотно, выполненное мастерами секретных оборонных предприятий. Угол наклона виражей составил 39 градусов, что позволяло развивать космические скорости – до 90 км в час. Внутри трека появились полосы для тихой езды, расширена ширина полотна, построен подземный переход для спортсменов и тренеров, установлены новые мощные светильники, отремонтированы трибуны.

Новый трек лишили и всякой патриархальности, спилив деревья, которые росли за бортом на виражах. Если прежде зрители во время гонок стояли и здесь, активно поддерживая спортсменов в самой непосредственной близости от событий, то теперь на виражи никто не допускался, и за гонками можно было наблюдать только с трибун.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:58 +9
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