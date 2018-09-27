27 сентября: от Московского вокзала Тулы отправился необычный поезд
27 сентября 1968 г. от Московского вокзала Тулы отошел необычный поезд, все вагоны которого были купейные. На целых четыре дня они стали не только пристанищем в пути, но и своеобразными гостиничными номерами на конечной остановке.
Пассажиры поезда тоже были необычные – это 360 лучших пропагандистов области, а также консультанты и работники политпросвещения. Группы представителей райкомов возглавляли, как правило, секретари горкомов и райкомов партии, занимающиеся вопросами идеологии.
В общем, целый поезд идеологически подкованных работников, которые за четыре дня должны были стать еще подкованнее. Ведь цель путешествия – в канун нового учебного года в системе политического образования совершить паломничество по ленинским местам. Лучшие тульские пропагандисты ехали на родину Владимира Ильича Ленина в город Ульяновск. Здесь они посетили музей вождя, познакомились с местами, связанными с жизнью Ильича, с переменами, которые произошли за годы советской власти в известном всему миру (никак не меньше) городе на Волге. По итогам поездки пассажиры поезда обогатились материалом, который потом использовали для проведения занятий.
Руководители политшкол и теоретических семинаров Тульской области с одобрением встретили хорошую инициативу по организации поезда «Тульский пропагандист». Впоследствии эта идея была поддержана, и подобные поезда стали регулярными. Правда, в обкоме партии просили организовывать такие рейсы летом, на что железнодорожники ответили категорическим отказом. Летом и без того составы все заняты, а кроме того расписание достаточно жесткое, рассчитанное по минутам, и втиснуть в него еще один поезд никак невозможно. Единственное, в чем пошли навстречу – организовали в составе три вагона-ресторана. Оказалось, что двух вагонов с кухней для организованного питания такой большой группы явно недостаточно.