Хочу всё знать

1. Как-то, находясь в общественном транспорте, не поняла, почему стоим, ведь горит зеленый свет. Потом оказалось, что вижу не светофор, а зеленый крест аптеки, расположенной параллельно дороге.

И у меня возник вопрос, почему на аптеках крест зеленого цвета? Ведь привычно упоминание о медицине: «Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца»,

красный крест на машинах скорой помощи,

давно в школах носили красные повязки на руках когда проверяли чистоту в классах…

Вот, что подсказал Интернет:

«После создания в Швейцарии в 1864 году международного общества «Красный крест» яркий алый символ стали размещать над входом в аптеки. Но в 1913 году вышел закон, запрещающий использование креста этого цвета в коммерческих целях.

Способ обойти запрет придумали предприимчивые французы: они предложили перекрасить красный крест в зеленый цвет, который ассоциировался с травами, из которых изготовлялись лекарственные препараты.

В 1984 году зеленый крест был зарегистрирован как официальный символ Ассоциации фармацевтов Франции – его разместили над входом во все аптеки страны. Со временем этот знак получил распространение во всем мире». http://presslife.ru/content/view/7896

Итак, зеленый крест - фармацевтический - это продажа лекарственных средств. Синий крест - ветеринарный. А красный цвет остался на машинах скорой помощи - оказание экстренной медицинской помощи.

2. Белый налет на твердом сыре - всегда ли это плесень?

В крупном продуктовом магазине обратила внимание на белый налет на расфасованном в пленку сыре. Решив, что сыр покрылся плесенью, отнесла его продавцу. Но услышала в ответ, что плесень имеет зеленый цвет, а этот сыр нормальный.

Спросим Интернет:

«… налет может оказаться и солями кальция, которые в концентрированном виде находятся в сыре и в процессе хранения выступают на поверхность.

Во-первых, кальций выступает только на очень твердых сырах, таких как Пармезан, Грана Падано, Пармиджано реджано, Олд Датч мастер и других.

Во-вторых, соли кальция выступают тоненьким слоем.

В-третьих, соли кальция могут быть только белого цвета без каких-либо зеленых вкраплений». https://prostosir.livejournal.com/56405.html

А если белый налет появился уже у вас в холодильнике, понюхайте сыр - у плесени выраженный резкий запах, а соли кальция не имеют сильного отличительного аромата.

«Белый налет на поверхности сыров может появиться по двум причинам. Чаще всего он обусловлен микроскоплениями сывороточных белков с вкраплениями жира. Это явление допустимо и не должно вводить покупателей в заблуждение.

Вторая причина – развитие плесени. Отличить одно от другого легко: в первом случае налет будет равномерным, во втором – очаговым».

https://rebenok.by/inf/features/22807-kak-vybrat-pravilny-syr-5-sovetov-ot-savushkin-produkt.html

3. Однажды купила в сетевом магазине красивую, крупную, развесную сельдь, аж 2 штуки. Намечалось какое-то вкусное блюдо. Но, когда я начала разделывать тушки, появился явный лекарственный запах. Есть такое не захотелось, и рыбу выбросили. Предположила, что кто-то где-то посолил её йодированной солью.

Подтвердить предположения пошла опять в Интернет.

«Особенности соления. Самое главное, что нужно знать, это то, что использовать можно только каменную соль и ни в коем случае не йодированную. Это важно запомнить.

Соление рыбы это один из самых надежных способов консервирования рыбы, дающий возможность ее длительного хранения. Причем, каменная соль имеет природное происхождение, к тому же она недорогая. Использование йодированной соли приводит к тому, что рыба быстро портится, протухает. Вы спросите, почему? Догадаться нетрудно. Наличие йода в соли приводит к тому, что кожа рыбы и находящийся под ней слой мякоти получают от йода ожоги. Это влечет за собой мгновенное повышение температуры тушки рыбы, и, как следствие, рыба очень быстро портится (тухнет).

Также подчеркнем важный момент в солении рыбы: необходимо пользоваться солью только крупного помола. Из-за того, что применение соли мелкого помола не позволяет глубоко просолиться рыбе, использовать ее при посоле не допускается. Особенность состоит в том, что при посоле мелкой солью верхний слой мякоти рыбы, который находится под кожей, просаливается быстро, но вода из рыбы полностью не впитывается в соль (рыба вся не обезвоживается) и результат плачевный. Как правило, начинается процесс гниения, и, если солили большое количество рыбы, то вся партия будет безвозвратно испорчена».

http://stalkerfish.ru/cooksecrets/solenaya_ryba/

4. Есть у меня в хозяйстве блендер Браун со многими насадками, всё устраивает, всё нравится кроме чаши, вернее её поверхности, которая снаружи гладкая, а внутри ребристая. Из-за этого не очень удобно доставать содержимое и мыть. Похоже, что дизайнером был мужчина. :-)

Эта же мысль возникла при мытье фужера, не помню, откуда взявшегося. Дно можно достать только чем-то с диаметром, как у спички.

Почему так делается посуда, ответа не нашла.

Еще вопрос: почему во всех магазинах одно и то же твердое сливочное масло «Бежин луг» в Дикси мягкое?

А как ответить на другой вопрос: в автобусе для кого это написано?

А вы нашли ответы на свои вопросы?