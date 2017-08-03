Как обезопасить свою недвижимость

– Может ли такое случиться, что мою квартиру могут продать без моего ведома? Я слышала о таких случаях! Как поступить, чтобы этого не случилось? Марина, Тула.

Управление Росреестра по Тульской области напоминает гражданам о дополнительной возможности обезопасить свою недвижимость от действий мошенников.

Необходимо обратиться в многофункциональный центр, и написать заявление о невозможности проведения сделок без личного участия собственника. В заявлении указывается, что любая процедура с недвижимостью заявителя возможна только при его личном участии. Информация об этом вносится в Единый государственный реестр недвижимости, по которому специалисты Управления Росреестра по Тульской области проверяют юридическую чистоту недвижимости перед тем, как зарегистрировать по ней сделку.

Наложить такой запрет на сделки со своей недвижимостью можно, например, если потерян документ на квартиру или другую недвижимость. Также написать заявление о невозможности регистрации права без личного участия собственника целесообразно, если Вы планируете уехать на некоторое время.