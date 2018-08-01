Зачем нужен кадастровый учет недвижимости и регистрация прав

Право собственности и другие вещные права на недвижимость, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество — юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества. Зарегистрированное в ЕГРН право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.

Зарегистрировать право можно только в отношении объекта недвижимости, поставленного на кадастровый учет, то есть сведения о котором содержатся в ЕГРН.

Постановка на государственный кадастровый учет подтверждает существование объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально- определенной вещи. Снятие с государственного кадастрового учета подтверждает прекращение существования объекта недвижимости. Государственный кадастровый учет осуществляется без взимания платы с заявителя.

В случае создания нового объекта недвижимости действующим законодательством предусмотрена единая процедура, в соответствии с которой кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость осуществляются одновременно по одному заявлению.

Подать заявление на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав можно через МФЦ (многофункциональный центр) или посредством электронного сервиса на официальном сайте Росреестра www. rosreestr.ru.

За государственную регистрацию прав уплачивается государственная пошлина: для физических лиц в размере — 2000 рублей, для юридических лиц — 22000 рублей, если иное не установлено Налоговым кодексом РФ.