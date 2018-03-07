Мозг и аппетит: импульсивное переедание

Недавно наш эксперт по стройности Мария Волкова рассказала о том, почему мозг заставляет нас есть больше, чем нужно, и мешает похудеть. Тогда мы обещали разобрать каждый тип «мозгового» переедания и дать инструкцию, как с этим бороться. Выполняем!

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

Итак, тип первый: импульсивный едок. Как понять, что это ты?

Контроль над своими желаниями и импульсами настолько слабый, что ты постоянно бездумно хватаешься за еду. Впрочем, это касается не только еды.

Например, происходят спонтанные покупки лишней одежды или какой-то ненужной ерунды со словами «просто не могла мимо этого пройти».

Это связано с низкой активностью в лобных долях мозга, важной зоне-контролере, которая должна удерживать нас от глупых слов, нелепых решений и пьяных звонков среди ночи. Именно эта часть мозга помогает двигаться к намеченной цели, как танк. В случае низкой активности коры лобных долей импульсивный едок распыляет свою энергию на сотню интересных занятий, которые не доводит до конца.



Без коррекции этой особенности просто невозможно выдержать какой-либо план питания – все усилия тяготят и бесят!



Что делать, когда мозг отказывает в самый неподходящий момент, толкая в обьятия тонны шоколада? Поднять уровень дофамина, укрепляя префронтальную кору. Плюс перейти на питание с высоким количеством постного белка, контролем простых углеводов, которые обостряют обжорства, и принимать нутриенты, включая аминокислоту Л-тирозин.

Что есть?

Постный белок в каждом приеме пищи. Избегать избытка углеводов, а также алкоголя, кофеина, сахара.

Что принимать?

Поливитамины, омега 3 жирные кислоты 2 г в сутки, витамин Д, родиолу розовую.

Как жить?