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Мозг и аппетит: импульсивное переедание

Мозг и аппетит: импульсивное переедание

Недавно наш эксперт по стройности Мария Волкова рассказала о том, почему мозг заставляет нас есть больше, чем нужно, и мешает похудеть. Тогда мы обещали разобрать каждый тип «мозгового» переедания и дать инструкцию, как с этим бороться. Выполняем!

Мария Волкова,
специалист по питанию и оздоровлению организма,
руководитель института здоровья.

Итак, тип первый: импульсивный едок. Как понять, что это ты?

Контроль над своими желаниями и импульсами настолько слабый, что ты постоянно бездумно хватаешься за еду. Впрочем, это касается не только еды.

Например, происходят спонтанные покупки лишней одежды или какой-то ненужной ерунды со словами «просто не могла мимо этого пройти».

Это связано с низкой активностью в лобных долях мозга, важной зоне-контролере, которая должна удерживать нас от глупых слов, нелепых решений и пьяных звонков среди ночи. Именно эта часть мозга помогает двигаться к намеченной цели, как танк. В случае низкой активности коры лобных долей импульсивный едок распыляет свою энергию на сотню интересных занятий, которые не доводит до конца.

Без коррекции этой особенности просто невозможно выдержать какой-либо план питания – все усилия тяготят и бесят!

Что делать, когда мозг отказывает в самый неподходящий момент, толкая в обьятия тонны шоколада? Поднять уровень дофамина, укрепляя префронтальную кору. Плюс перейти на питание с высоким количеством постного белка, контролем простых углеводов, которые обостряют обжорства, и принимать нутриенты, включая аминокислоту Л-тирозин.

Что есть?

Постный белок в каждом приеме пищи. Избегать избытка углеводов, а также  алкоголя, кофеина, сахара.

Что принимать?

Поливитамины, омега 3 жирные кислоты 2 г в сутки, витамин Д, родиолу розовую.

Как жить?

  • Найди наставника-контролера.
  • Ежедневно двигайся, выбирая аэробные упражнения, - плавай, танцуй, гуляй и пр.
  • Делай то, что нравится. Перестань автоматически соглашаться. Научись отказывать и говорить «нет» тому, чего не хочешь делать.
  • Ставь четкие цели.
  • Контролируй свою реакцию на стрессовые обстоятельства. Медитируй.
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 −1
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