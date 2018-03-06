Свадебные тренды и антитренды

К сезону свадеб «Модный город» всегда выпускает свадебный номер с модными трендами и советами от экспертов праздничной сферы. На этот раз начнем с того, как сейчас модно жениться и чем заменить устаревшие традиции, чтобы свадьба была стильной и красивой. Свадебные тренды и антитренты — от известных в Туле специалистов, ведущих и организаторов праздников Светланы Дементьевой, Тимура Назаренко, Дениса Демидова и Александра Родина.

1. Так не делай:

Утро невесты дома и выкуп в подъезде

Съемка утра невесты у нее дома — это как минимум генеральная уборка в ночь перед свадьбой, что лишь выматывает родителей и саму девушку. А иногда перед свадьбой даже начинают делать ремонт, чтобы создать достойный интерьер.

Выкуп невесты тоже, как правило, происходит в узком, обшарпанном лестничном проеме. Представьте, как это выглядит на фото и видео…

Делай так:

Выкуп — отменить! Утро невесты перенести в гостиницу

Лучше всего провести утро невесты в номере отеля, причем приехать туда с вечера, остаться наедине со своими мыслями, хорошенько выспаться.

Утром приезжает визажист, парикмахер. Фотограф и видеограф снимают красивые сборы невесты и ее нежную встречу с женихом. Если позволяет время, перед загсом можно посниматься где-то ещё вдвоём. И после свадьбы ребята приедут в красивый чистый номер, а не в квартиру, где все вверх дном — потому что при подготовке к свадьбе не до уборки)).

2.Так не делай:

Катание со гостями по фото- и видео-сессиям

Семь мостов, Ясная Поляна, Три штыка — свадебные хороводы полдня катаются по пробкам вместе с гостями, которые постоянно оказываются брошенными из-за-того, что фотографу нужно сделать красивые кадры свадебной пары. Родителям приходится с утра собирать на всех напитки и бутерброды. Зачем?

Делай так

Фотосессия без гостей

Назначьте роспись на послеобеденное время, пригласите гостей в загс, а с утра без них съездите с фото- и видеооператором по всем местам, где вам хочется посниматься. После росписи проведите с гостями короткую съемку и отправляйтесь в ресторан. Еще одна альтернатива — устроить съемку в любой день после свадьбы, и не обязательно в Туле — вокруг нее и в соседних городах есть масса очень красивых локаций.

Если вы все же везете гостей по всему маршруту съемки, продумайте для них занятия.

Закажите выездной фуршет к месту, где пробудете дольше всего, пригласите иллюзиониста, организуйте мастер-класс с изготовлением подарков, отдельного видеографа, с которым гости смогут записать видео-сюрприз для вас, чтобы посмотреть его вместе на банкете.

3. Так не делай:

Кукла на капоте

Избыточный декор свадебного кортежа — уже не в моде, как и обилие ткани, лент, воздушных шаров. Выглядит дешево и безвкусно.

Делай так:

Кортеж из одинаковых машин

Без лент, шариков и прочего декора автомобили одной модели и цвета смотрятся намного более стильно.

4. Так не делай:

Толпа гостей на росписи в загсе

Роспись в загсе поставлена на поток. Перед вашей свадьбой будет предыдущая, после вас уже рвутся в двери следующие. Ваши 50 человек гостей смешиваются с чужой свадьбой. Бардак, неразбериха, нервы. Зачем это нужно?

Делай так:

Выездная регистрация

Удивительно красивая и романтичная история. Арка, украшенная цветами или другим декором, ряды белоснежных стульев, нежная музыка, красивый регистратор не с дежурными фразами, а с трогательной речью, которая вызывает у всех слезы радости и умиления…

Многие пары расписываются в загсе заранее, а в день свадьбы устраивают такую красивую символическую церемонию.

Кстати, есть места, где и такую выездную регистрацию проводит официальное лицо, то есть предварительной росписи не требуется.

5. Так не делай:

Свадьба с застольем, переходящим в пьянку

…и далее — в драку. Многие делают упор на алкоголь, а не на кухню, и заранее обрекают все мероприятие на провал. Гости безвылазно сидят за столами, поднимаясь только потанцевать, напиваются, начинают скандалить. Или выстраиваются «очередью в мавзолей», чтобы поздравить молодых и вручить им подарки.

Делай так:

Фуршет или вечеринка

Такие форматы свадьбы позволяют людям чувствовать себя более раскованно и дают молодоженам бОльшую свободу в формировании программы, выборе места проведения, количестве гостей. А также — главное — он дает гостям больше возможностей для общения. Ведь свадьба — это повод, ради которого люди готовы приехать к близким с другого конца планеты.

Не для того, чтобы посидеть за столом и поесть салаты, а ради общения!

6. Так не делай:

Не думать об освещении

Выбирая площадку и декораторов, пары могут и не задумываться о том, какую роль играет свет. Площадка может заиграть новыми красками, если заранее продумать освещение. А если проигнорировать этот вопрос, то даже стильный декор будет выглядеть совсем не празднично.

Делай так:

Закажи профессиональную подсветку зала, декора, столов.

Свет — это тренд, ведь он может преобразить, правильно расставить акценты и создать нужное настроение. Нельзя не упомянуть цвет года по мнению Pantone — ярко-фиолетовый оттенок Ultra Violet. Но не спешите делать из свадьбы фиолетовое облако. Этот цвет очень насыщенный, и использовать его нужно осторожно, чтобы сохранить приятную атмосферу. выбирайте цвета и оттенки, которые подходят вашей свадьбе, а не просто трендовые в этом году.

7. Так не делай:

Конкурсы, особенно пошлые



Переодевания в «забавные» костюмы, официант, «нечаянно» роняющий торт, «карандаш в бутылке», танцы с бананами во рту. Многие молодожены требуют от ведущего именно конкурсов. И это уже задача ведущего — предложить им более достойные альтернативы.

Делай так:

Интерактивы, тематические зоны, творческие номера от молодоженов и гостей



Альтернатив конкурсам много, но все они требуют бОльшей подготовки как от ведущего, так и от самой пары, и от приглашенных. Работа ведущего — сделать упор на индивидуальность пары и обыграть развлечения именно с учетом их особенностей.

Вместо конкурсов — интерактивы, свадебные варианты модных телешоу («Интуиция», «Импрвизация», «Где логика» и др.).

Молодожены могут подготовить творческий подарок гостям, гости — поздравления жениху и невесте в виде танцев, песен, стенд-апов, розыгрышей. Всё это можно и нужно «разбавлять» музыкальными паузами, выступлениями артистов. Да, для этого нужна большая работа, но она того стоит!

8. Так не делай:

Полностью взвалить на себя все подготовку к свадьбе

Обычно на таких свадьбах всем занимается невеста или родители молодоженов. Это невероятно сложно, нужно учесть огромное количество нюансов, а в свадебный день одновременно держать на контроле тайминг, быть на связи со всеми специалистами, контролировать и координировать.

Как результат — вымотанная невеста и жених, который бормочет фразу «Боже, когда же этот день закончится».

Делай так:

Найти организатора

Существуют профессиональные свадебные организаторы, которые возьмут на себя помощь на всех этапах подготовки к свадьбе и в свадебный день. Многие думают, что это дополнительная статья расходов, однако мало кто знает, что хороший организатор наоборот, поможет сэкономить бюджет, просто грамотно его распределив. Организатор — всегда на стороне молодоженов, это ваш «адвокат» в свадебной сфере.

Модные фишки на свадьбу от наших экспертов

1. Свадьба в будни

Светлана Дементьева, организатор мероприятий, ведущая

— В прошлом году я провела порядка 15 свадеб в будни. Это становится модным, это удобно, выгодно и имеет массу плюсов!

Первый — экономия: по каждой услуге для свадьбы, можно сократить бюджет до 50%. Второй плюс: вариантов дат и времени росписи значительно больше, чем в выходные. Гораздо меньше людей как в загсе, так и в местах для фото и видео, и дороги днем разгружены от машин. Третий — больше выбор свадебных специалистов. Выходные у многих профи расписаны на несколько месяцев вперед, а на будний день больше шансов забронировать именно того фотографа/ведущего/стилиста, который вам нравится. Плюс организация свадьбы в будни возможна в более сжатые сроки!

2. Зонирование

Тимур Назаренко, ведущий

— На стандартной свадьбе у гостей есть всего 3 варианта провести время: сидеть за столом, танцевать или идти курить. Создайте на свадьбе несколько тематических зон — фотозону, кенди-бар, зону пожеланий, дегустаций и др.

Это позволяет занять максимум людей, сделать вечер более насыщенным и интересным для них.

3. Молодожены — за каждым столом

Денис Демидов, «Лучший свадебный Ведущий России 2017"

премии Wedding Awards в онлайн-голосовании по всей стране

— Новый тренд — иметь за каждым столом 2 свободных места и не иметь столика для молодожёнов: после каждого перерыва жених с невестой занимают места за новым гостевым столом. Так свадьба будет более весёлой и интересной.

В стандартном же случае жениху с невестой придется 6 часов сидеть вдвоем за столом для молодоженов и то и дело вставать под крики «Горько!» Кстати, «Горько» тоже можно отменить)).

4. Никаких шаблонов!

Александр Родин,

ведущий, руководитель свадебного агентства Wedisson

— Самый главный свадебный тренд сегодня — никаких стандартов и шаблонов! Кто сказал, что на выездной церемонии арка должна быть круглая? Или, что она вообще должна быть? Или обязательно каравай… Откажитесь от ВСЕГО, что будет вас утомлять или напрягать: выкуп, покатушки по «памятникам и мостам», каравай, платье с корсетом, в котором невозможно дышать, утомительная фотосессия (сделайте ее в другой день).

Делайте свадьбу не так как НАДО, а так как ХОЧЕТСЯ!

И создавайте свадьбу с учетом того, что вы и гости будете отдыхать. И всё пройдет хорошо!

Иллюстрации: Ирина Пчельникова.