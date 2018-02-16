Почему мозг заставляет нас есть больше, чем нужно?

Две подруги, которые очень сильно хотят похудеть и люто ненавидят периодически возникающий аппетит, испытывают «жор» по-разному. Одинаковые комплекция, возраст, образ жизни не усредняют людей — напротив, это повод искать глубинные различия, из-за которых ты мучаешься от лишнего веса и не можешь с ним справится вопреки советам успешно похудевших. Как мозг управляет нашим аппетитом и почему не дает нам похудеть, рассказывает наш эксперт по стройности Мария Волкова.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.



Почему между нами такая разница? Мозг управляет нашим телом, и именно ему решать, что, когда и сколько нам есть. За пищевое поведение отвечают несколько разных зон, и если они начинают сходить с ума (например, после перенесенного стресса, неправильного питания, курса лекарств и пр.) — просыпается сумасшедший аппетит, который сложно угомонить силой воли и знаниями о правильном питании.

Существует 5 типов переедания, причиной которых становится мозг. Зная их, можно подстроить программу похудения под особенности вашего мозга. И тогда сбрасывать вес будет гораздо проще.

Итак, вот эти типы переедания:

Компульсивное. Вас преследуют навязчивые мысли о еде, когда зацикливаешься на каком-то продукте — например, чипсах, например. Импульсивное переедание. Это внезапные толчки к обжорству: шел-шел и не дошел — споткнулся о холодильник. Компульсивно-импульсивное (сочетание двух вышеописанных). Эмоциональное переедание — заедание переживаний (использование еды для разрядки, разгрузки, борьбы со скукой, в качестве награды и пр.). Тревожное переедание. Это отдельный тип сильной пищевой реакции на тревогу и страх, когда без еды справится с растущим дискомфортом от гнетущих мыслей просто нереально. Напрмпер, муж не отвечает по телефону, «абонент-не абонент» — и полпачки печенья канули в небытие.

Все эти типы переедания — не слабость нашего характера, а сбои в работе некоторых зон мозга. Из моего опыта: 4 года назад мы ввели в работу систему подбора курса в соответствии с типом пищевого реагирования — и количество срывов стало гораздо меньше, люди спокойнее идут к своим целям.

Это работает. Берешь под контроль свой разгулявшийся мозг — автоматически падает аппетит.

Подробнее про каждый тип переедания напишем в следующих постах, чтобы вы не отчаивались и знали, что любую проблему с весом можно решить. Любую!