В подарок к 8 марта - преображение!

Создание вкусного свежего хлеба — настоящее волшебство, которое каждый день своими руками творят мастера пекарни «Тесто и Место». В благодарность за их труд руководство пекарни тоже подарило девушкам частичку волшебства к 8 Марта — преображение, которое раскрыло красоту каждой из них.

Героинями праздничного проекта стали шесть сотрудниц пекарни. Это обычные девушки и женщины, которые еще месяц назад и представить себе не могли, что в их жизни случится такое волшебство.

Алина Чистякова, основатель пекарни «Тесто и Место» Каждая женщина прекрасна, но не каждая понимает, какая красота и сияние скрыты внутри них. Для всех наших участниц этот проект стал первым в жизни опытом общения с фэшн- и бьюти-экспертами, первым опытом профессиональной съемки. Мы хотели открыть миру, а главное — им самим, их истинную красоту, которая в обычной жизни спрятана за повседневными образами или рабочей одеждой. А еще мы хотели доказать самим девушкам, что подобное преображение на самом деле реально и доступно, нужно только захотеть измениться, стать лучше и красивее.

Участницами проекта занялась целая команда профессионалов — специалистов по стилю и красоте. Стилист-имиджмейкер Наташа Тасевска подобрала для каждой новый образ и показала, как с помощью доступной одежды можно сделать свой стиль ярким и заметным. Парикмахеры Александр и Дарья из салона «Эйфория» преобразили героинь, предложив им новые стрижки и цвет волос. Визажист Екатерина Паршина создала прекрасный макияж. Фотограф Юмир Скиба провел съемку, фотографии с которой останутся незабываемыми воспоминаниями для участниц на всю жизнь.

Участницы проекта до преображения в фирменной рабочей униформе: Светлана Мезенцева, тестомес, Галина Антонова, продавец,

Леся Мазитова, кондитер.

Все участницы проекта — разные по возрасту, типу внешности, фигуре. И специалистам предстояло подобрать для каждой из них образ, который станет для них основой нового стиля и гардероба и при этом выгодно подчеркнет их достоинства.

Людмила Колосветова, продавец, Полина Каплина, кондитер,

Ирина Чолария, мастер слойки и грузинских деликатесов.

Наташа Тасевска, стилист-имиджмейкер Очень радостный проект, от которого я получила огромное удовольствие! Шесть разных женщин со своей историей, взглядами, но их объединяет одно общее дело. Начиная модную революцию с участницами проекта, основной задачей для себя я поставила не нарядить, а «изменить себя, не изменяя себе». Сейчас модно быть настоящей, это главное. Динамичность, актуальность, ненарочитая женственность, но женственность в каждой детали. Гардероб, который непременно станет новой историей успеха удивительных, трогательных, красивых женщин. На мой взгляд, получилось всё и даже чуть больше!

Александр, мастер-стилист «Академии красоты Euforia» Мы с мастером-колористом Дарьей были очень рады поучаствовать в проекте и преобразить девушек, которые делают для нас большое дело — пекут свежий и вкусный хлеб! Работа получилась очень слаженной и веселой — я освежал образы девушек креативными стрижками, а Дарья придавала волосам яркости с помощью модных окрашиваний, для которых использовала только самые новые техники колорирования, поэтому образы получились очень стильными и яркими. Сами девушки оказались очень общительными и веселыми, поэтому работать с ними было легко и приятно. Вот как преобразилась первая тройка участниц — Светлана, Галина и Леся. Фото до: И после:

Екатерина Паршина, визажист Когда поступило предложение об участии в трансформации очаровательных женщин и профессионалов «Тесто и Место», я с радостью откликнулась. Пекарь, кондитер — это важная и настоящая профессия, она несёт в себе энергетику и тепло. Поэтому захотелось подарить нашим участницам эмоции обновления и весны. А с командой лучших профессионалов нашего города результат просто априори прекрасен! В макияже героинь проекта я использовала современные тенденции: лёгкий сияющий тон, естественный румянец и сочные цвета губ, сатиновые кремовые оттенки теней. Уверена, что для девушек этот проект будет одним из самых чудесных моментов весны!

Ирина Алексеева, фешн-блогер @my_lovely_chanel Мне достаточно непросто выступать в качестве эксперта, не имея диплома стилиста, — поэтому ограничусь всего лишь моим личным восприятием образов героинь. Образы весенние, яркие, порой немного дерзкие, молодежные и с легкой нотой эпатажа — несомненно, женщина в таком ансамбле удивляет, гипнотизирует, привлекает внимание. Не все outfits, по моему скромному мнению, надолго приживутся в гардеробе, однако многие из элементов образа обязательно окажутся среди любимчиков и в дальнейшем помогут собирать не менее интересные луки уже самостоятельно, без помощи стилиста. Макияж, укладки и стрижки без всякого сомнения украсили и добавили свежести и модного звучания образам — а разве не этого хочет любая женщина накануне самого чудесного весеннего праздника? Мой вердикт: модное преображение удалось! И вот вторая тройка участниц: Людмила, Полина и Ирина до проекта: И после:

Юмир Скиба, фотограф Всегда интересно участвовать в перевоплощениях, когда обычные люди выходят из зоны комфорта и пробуют что-то новое для себя. Этот проект отлично показал, что команда творит чудеса, главное — не бояться и довериться профессионалам! Результат превзошёл ожидания.