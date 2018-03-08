В подарок к 8 марта - преображение!
Создание вкусного свежего хлеба — настоящее волшебство, которое каждый день своими руками творят мастера пекарни «Тесто и Место». В благодарность за их труд руководство пекарни тоже подарило девушкам частичку волшебства к 8 Марта — преображение, которое раскрыло красоту каждой из них.
Героинями праздничного проекта стали шесть сотрудниц пекарни. Это обычные девушки и женщины, которые еще месяц назад и представить себе не могли, что в их жизни случится такое волшебство.
Алина Чистякова, основатель пекарни «Тесто и Место»
Участницами проекта занялась целая команда профессионалов — специалистов по стилю и красоте. Стилист-имиджмейкер Наташа Тасевска подобрала для каждой новый образ и показала, как с помощью доступной одежды можно сделать свой стиль ярким и заметным. Парикмахеры Александр и Дарья из салона «Эйфория» преобразили героинь, предложив им новые стрижки и цвет волос. Визажист Екатерина Паршина создала прекрасный макияж. Фотограф Юмир Скиба провел съемку, фотографии с которой останутся незабываемыми воспоминаниями для участниц на всю жизнь.
Участницы проекта до преображения в фирменной рабочей униформе: Светлана Мезенцева, тестомес, Галина Антонова, продавец,
Леся Мазитова, кондитер.
Все участницы проекта — разные по возрасту, типу внешности, фигуре. И специалистам предстояло подобрать для каждой из них образ, который станет для них основой нового стиля и гардероба и при этом выгодно подчеркнет их достоинства.
Людмила Колосветова, продавец, Полина Каплина, кондитер,
Ирина Чолария, мастер слойки и грузинских деликатесов.
Наташа Тасевска, стилист-имиджмейкер
Александр, мастер-стилист «Академии красоты Euforia»
Мы с мастером-колористом Дарьей были очень рады поучаствовать в проекте и преобразить девушек, которые делают для нас большое дело — пекут свежий и вкусный хлеб! Работа получилась очень слаженной и веселой — я освежал образы девушек креативными стрижками, а Дарья придавала волосам яркости с помощью модных окрашиваний, для которых использовала только самые новые техники колорирования, поэтому образы получились очень стильными и яркими. Сами девушки оказались очень общительными и веселыми, поэтому работать с ними было легко и приятно.
Вот как преобразилась первая тройка участниц — Светлана, Галина и Леся. Фото до:
И после:
Екатерина Паршина, визажист
Когда поступило предложение об участии в трансформации очаровательных женщин и профессионалов «Тесто и Место», я с радостью откликнулась. Пекарь, кондитер — это важная и настоящая профессия, она несёт в себе энергетику и тепло. Поэтому захотелось подарить нашим участницам эмоции обновления и весны. А с командой лучших профессионалов нашего города результат просто априори прекрасен! В макияже героинь проекта я использовала современные тенденции: лёгкий сияющий тон, естественный румянец и сочные цвета губ, сатиновые кремовые оттенки теней. Уверена, что для девушек этот проект будет одним из самых чудесных моментов весны!
Ирина Алексеева, фешн-блогер @my_lovely_chanel
И вот вторая тройка участниц: Людмила, Полина и Ирина до проекта:
И после:
Юмир Скиба, фотограф
Всегда интересно участвовать в перевоплощениях, когда обычные люди выходят из зоны комфорта и пробуют что-то новое для себя. Этот проект отлично показал, что команда творит чудеса, главное — не бояться и довериться профессионалам! Результат превзошёл ожидания.
Алёна Шперова, маркетолог
Как маркетолог, отмечу, что данный вид преображения — отличный инфо-повод с добавлением деталей: не каждая точка общепита готова оказать такое внимание своим сотрудникам. С точки зрения обывателя — трансформация и движение всегда привлекают. Молодцы!