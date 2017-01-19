Итоги 19 января: Крещенские купания,
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости среды, 19 января
Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь
Юрий Андрианов отчитал глав муниципальных образований за некачественную уборку снега
В Плавске кассир почтового отделения покончила с собой после пропажи пяти миллионов рублей
Самые прибыльные профессии в России
Пять вопросов о треногах на тульских дорогах
В Санкт-Петербурге тулячка выпала из окна четвертого этажа
О погоде: в Туле и области ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -10…-5ºС, днем -5…0ºС. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
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