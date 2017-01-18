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Итоги 18 января: опасные сосульки и драчливые водители

Итоги 18 января: опасные сосульки и драчливые водители

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости среды, 18 января

В Туле с крыши «Дикси» на ребенка упала крупная сосулькаМальчика госпитализировали с травмами.

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На пересечении улиц Ложевой и Металлургов в Туле водители подрались прямо посреди дороги.

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Под Щёкино поезд снова сбил человека - на этот раз 22-летнего парня. Это уже третий случай!

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В Туле на Щегловской Засеке трамвай №7 сошел с рельсов.

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О погоде: температура воздуха 18 января составит от -3 до -8 градусов днем и от -8 до -13 ночью. Автомобилистам следует быть осторожнее на дорогах: гололедица продолжается.

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

Автор: РС, вчера, в 21:00 +2
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