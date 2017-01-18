Итоги 18 января: опасные сосульки и драчливые водители
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости среды, 18 января
В Туле с крыши «Дикси» на ребенка упала крупная сосулька. Мальчика госпитализировали с травмами.
***
На пересечении улиц Ложевой и Металлургов в Туле водители подрались прямо посреди дороги.
***
Под Щёкино поезд снова сбил человека - на этот раз 22-летнего парня. Это уже третий случай!
***
В Туле на Щегловской Засеке трамвай №7 сошел с рельсов.
***
О погоде: температура воздуха 18 января составит от -3 до -8 градусов днем и от -8 до -13 ночью. Автомобилистам следует быть осторожнее на дорогах: гололедица продолжается.
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)