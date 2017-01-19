Юрий Андрианов отчитал глав муниципальных образований за некачественную уборку снега

В здании администрации правительства Тульской области проходит заседание в режиме ВКС (видео-конференц-связи) с главами муниципальных образований по поводу уборки снега в регионе.

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов отчитал глав МО:

– То ли мы забыли, как надо снег убирать, потому что предыдущие три зимы были малоснежные, то ли расслабились. После Нового года увеличилось количество жалоб: снег убирается и некачественно, и медленными темпами, и не везде. Если с большой улицы свернуть, то сразу становится понятно, что жителям нужно покупать лыжи, чтобы попасть на работу, в школу, детсад, больницу...

– Мы на грани трагических случаев. Совсем недавно в Туле ребенок в результате схода снега получил травму и находится в тяжелейшем состоянии в больнице.

Если дорожные службы еще как-то справляются, то коммунальные — нет. Мы чего с вами хотим? Жертв? Крыши не чистятся, дороги и тротуары не чистятся. Такая картина практически по всей области.

Это первое. Второе: многие жители не могут дозвониться или им отвечают формальными фразами. Это мы так к людям поворачиваемся лицом?

Юрий Андрианов высказался негативно в адрес управляющих компаний:

– Я не помню, чтобы было столько жалоб, сколько за последние две недели. За что УК получают свои проценты? Кто с ними должен работать? Один Бирюлин? Он один не справится.

Очень не хотелось бы дойти до репрессивных мер. Мы все взрослые люди, и очень стыдно напоминать вам очевидные вещи.

Даже в Туле, максимально укомплектованной техникой, невозможно выехать из двора. Да, в Туле и Новомосковске припаркованные машины мешают уборке снега. Но есть радио, телевидение, интернет. Принимайте меры, объявляйте, что сегодня чистят четную или нечетную сторону. Не надо забывать, что большинство населенных пунктов Ленинского района — это деревни и сёла. Там жители более старшего поколения, доступность этих населенных пунктов меньше.

Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин заявил:

– 15 января, когда пошел снегопад, первоочередная задача была обеспечить проезд транспорта. Теперь основная задача — вывезти снег с улиц.

Юрий Андрианов порекомендовал перевести службы на круглосуточную работу.

Также Галкин отметил, что каждый вечер обзванивают старост в Ленинском районе и выясняют у них положение дел.

Лидеры по количеству жалоб — Киреевск, Богородицк, Ефремов и Щёкино.