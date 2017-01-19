Юрий Андрианов отчитал глав муниципальных образований за некачественную уборку снега
Лидеры по количеству жалоб в Тульской области – Киреевск, Богородицк, Ефремов и Щёкино.
В здании администрации правительства Тульской области проходит заседание в режиме ВКС (видео-конференц-связи) с главами муниципальных образований по поводу уборки снега в регионе.
Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов отчитал глав МО:
– То ли мы забыли, как надо снег убирать, потому что предыдущие три зимы были малоснежные, то ли расслабились. После Нового года увеличилось количество жалоб: снег убирается и некачественно, и медленными темпами, и не везде. Если с большой улицы свернуть, то сразу становится понятно, что жителям нужно покупать лыжи, чтобы попасть на работу, в школу, детсад, больницу...
Особое внимание Андрианов уделил происшествию, которое на днях случилось в Туле:
– Мы на грани трагических случаев. Совсем недавно в Туле ребенок в результате схода снега получил травму и находится в тяжелейшем состоянии в больнице.
Если дорожные службы еще как-то справляются, то коммунальные — нет. Мы чего с вами хотим? Жертв? Крыши не чистятся, дороги и тротуары не чистятся. Такая картина практически по всей области.
Это первое. Второе: многие жители не могут дозвониться или им отвечают формальными фразами. Это мы так к людям поворачиваемся лицом?
Юрий Андрианов высказался негативно в адрес управляющих компаний:
– Я не помню, чтобы было столько жалоб, сколько за последние две недели. За что УК получают свои проценты? Кто с ними должен работать? Один Бирюлин? Он один не справится.
Очень не хотелось бы дойти до репрессивных мер. Мы все взрослые люди, и очень стыдно напоминать вам очевидные вещи.
Даже в Туле, максимально укомплектованной техникой, невозможно выехать из двора. Да, в Туле и Новомосковске припаркованные машины мешают уборке снега. Но есть радио, телевидение, интернет. Принимайте меры, объявляйте, что сегодня чистят четную или нечетную сторону. Не надо забывать, что большинство населенных пунктов Ленинского района — это деревни и сёла. Там жители более старшего поколения, доступность этих населенных пунктов меньше.
Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин заявил:
– 15 января, когда пошел снегопад, первоочередная задача была обеспечить проезд транспорта. Теперь основная задача — вывезти снег с улиц.
Юрий Андрианов порекомендовал перевести службы на круглосуточную работу.
Также Галкин отметил, что каждый вечер обзванивают старост в Ленинском районе и выясняют у них положение дел.
Лидеры по количеству жалоб — Киреевск, Богородицк, Ефремов и Щёкино.
Юрий Андрианов удивился, что время ответа жителям – около месяца.
– В ряде случаев люди готовы подождать. Но они должны понимать, что их жалоба дошла, она услышана. Необходимо людям всё разъяснять.
Человек обратился 9 января, а вы ставите в план ответ заявителю на 5 февраля. Вы там что, дорогу строите? Зачем ему нужен ответ в феврале?
Мало трех дней, напишите десять, но не месяц же! А потом мы обижаемся, что нам оценки ставят плохие.
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