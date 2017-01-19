В Плавске кассир почтового отделения покончила с собой после пропажи пяти миллионов рублей

14 января в одном из почтовых отделений Плавска неизвестные похитили пять миллионов рублей, хранившихся в транзитной кассе. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

19 января в этом же почтовом отделении обнаружили тело 45-летней женщины. Установлено, что погибшая работала кассиром в отделении.

Предполагается, что днем 19 января женщина закрылась в помещении кассы и совершила самоубийство.

По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. В ходе доследственной проверки будут установлены мотивы совершенного поступка и принято процессуальное решение.