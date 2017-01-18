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Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь
Фото Алексея Пирязева

Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь

Большой фоторепортаж Myslo о том, как жители Тулы приняли участие в крещенских купаниях.

В ночь с 18 на 19 января православные верующие встречают праздник Крещения. В этом в Тульской области подготовили почти 40 мест для купания - купели, святые источники и специально оборудованные проруби. 

В Туле верующим предложили окунуться на среднем пруду в Центральном парке. Нырнуть в ледяную воду решились несколько десятков туляков. Их безопасность обеспечивали врачи и сотрудники МЧС. Не замерзнуть помогали в пунктах обогрева, там же ныряльщиков угощали горячим чаем. 

О том, как прошла крещенская ночь в Туле в репортаже Myslo. 

Галерея
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Крещенские купания - 2017, Фото: 2
Крещенские купания - 2017, Фото: 3
Крещенские купания - 2017, Фото: 4
Крещенские купания - 2017, Фото: 5
Крещенские купания - 2017, Фото: 6
Крещенские купания - 2017, Фото: 7
Крещенские купания - 2017, Фото: 8
Крещенские купания - 2017, Фото: 9
Крещенские купания - 2017, Фото: 10
Крещенские купания - 2017, Фото: 11
Крещенские купания - 2017, Фото: 12
Крещенские купания - 2017, Фото: 13
Крещенские купания - 2017, Фото: 14
Крещенские купания - 2017, Фото: 15
Крещенские купания - 2017, Фото: 16
Крещенские купания - 2017, Фото: 17
Крещенские купания - 2017, Фото: 18
Крещенские купания - 2017, Фото: 19
Крещенские купания - 2017, Фото: 20
Крещенские купания - 2017, Фото: 21
Крещенские купания - 2017, Фото: 22
Крещенские купания - 2017, Фото: 23
Крещенские купания - 2017, Фото: 24
Крещенские купания - 2017, Фото: 25
Крещенские купания - 2017, Фото: 26
Крещенские купания - 2017, Фото: 27
Крещенские купания - 2017, Фото: 28
Крещенские купания - 2017, Фото: 29
Крещенские купания - 2017, Фото: 30
Крещенские купания - 2017, Фото: 31
Крещенские купания - 2017, Фото: 32
Крещенские купания - 2017, Фото: 33
Крещенские купания - 2017, Фото: 34
Крещенские купания - 2017, Фото: 35
Крещенские купания - 2017, Фото: 36
Крещенские купания - 2017, Фото: 37
Крещенские купания - 2017, Фото: 38
Крещенские купания - 2017, Фото: 39
Крещенские купания - 2017, Фото: 40
Крещенские купания - 2017, Фото: 41
Крещенские купания - 2017, Фото: 42
Крещенские купания - 2017, Фото: 43
Крещенские купания - 2017, Фото: 44
Крещенские купания - 2017, Фото: 45
Крещенские купания - 2017, Фото: 46
Крещенские купания - 2017, Фото: 47
Крещенские купания - 2017, Фото: 48
Крещенские купания - 2017, Фото: 49
Крещенские купания - 2017, Фото: 50
Крещенские купания - 2017, Фото: 51
Крещенские купания - 2017, Фото: 52
Крещенские купания - 2017, Фото: 53
Крещенские купания - 2017, Фото: 54
Крещенские купания - 2017, Фото: 55
Крещенские купания - 2017, Фото: 56
Крещенские купания - 2017, Фото: 57
Крещенские купания - 2017, Фото: 58
Крещенские купания - 2017, Фото: 59
Крещенские купания - 2017, Фото: 60
Крещенские купания - 2017, Фото: 61
Крещенские купания - 2017, Фото: 62
Крещенские купания - 2017, Фото: 63
Крещенские купания - 2017, Фото: 64
Крещенские купания - 2017, Фото: 65
Крещенские купания - 2017, Фото: 66
Крещенские купания - 2017, Фото: 67
Крещенские купания - 2017, Фото: 68
Крещенские купания - 2017, Фото: 69
Крещенские купания - 2017, Фото: 70
Крещенские купания - 2017, Фото: 71
Крещенские купания - 2017, Фото: 72
Крещенские купания - 2017, Фото: 73
Крещенские купания - 2017, Фото: 74
Крещенские купания - 2017, Фото: 75
Крещенские купания - 2017, Фото: 76
Крещенские купания - 2017, Фото: 77
Крещенские купания - 2017, Фото: 78
Крещенские купания - 2017, Фото: 79
Крещенские купания - 2017, Фото: 80
Крещенские купания - 2017, Фото: 81
Крещенские купания - 2017, Фото: 82
Крещенские купания - 2017, Фото: 83
Крещенские купания - 2017, Фото: 84
Крещенские купания - 2017, Фото: 85
Крещенские купания - 2017, Фото: 86
Крещенские купания - 2017, Фото: 87
Крещенские купания - 2017, Фото: 88
Крещенские купания - 2017, Фото: 89
Крещенские купания - 2017, Фото: 90
Крещенские купания - 2017, Фото: 91
Крещенские купания - 2017, Фото: 92
Крещенские купания - 2017, Фото: 93
Крещенские купания - 2017, Фото: 94
Крещенские купания - 2017, Фото: 95
Крещенские купания - 2017, Фото: 96
Крещенские купания - 2017, Фото: 97
Крещенские купания - 2017, Фото: 98
Крещенские купания - 2017, Фото: 99
Крещенские купания - 2017, Фото: 100
Крещенские купания - 2017, Фото: 101
Крещенские купания - 2017, Фото: 102
Крещенские купания - 2017, Фото: 103
Крещенские купания - 2017, Фото: 104
Крещенские купания - 2017, Фото: 105
Крещенские купания - 2017, Фото: 106
Крещенские купания - 2017, Фото: 107
Крещенские купания - 2017, Фото: 108
Крещенские купания - 2017, Фото: 109
Крещенские купания - 2017, Фото: 110
Крещенские купания - 2017, Фото: 111
Крещенские купания - 2017, Фото: 112
Крещенские купания - 2017, Фото: 113
Крещенские купания - 2017, Фото: 114
Крещенские купания - 2017, Фото: 115
Крещенские купания - 2017, Фото: 116
Крещенские купания - 2017, Фото: 117
Крещенские купания - 2017, Фото: 118
Крещенские купания - 2017, Фото: 119
Крещенские купания - 2017, Фото: 120
Крещенские купания - 2017, Фото: 121
Крещенские купания - 2017, Фото: 122
Крещенские купания - 2017, Фото: 123
Крещенские купания - 2017, Фото: 124
Крещенские купания - 2017, Фото: 125
Крещенские купания - 2017, Фото: 126
Крещенские купания - 2017, Фото: 127
Крещенские купания - 2017, Фото: 128
Крещенские купания - 2017, Фото: 129
Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 04:44 +4
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