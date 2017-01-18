Фото Алексея Пирязева
Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь
Большой фоторепортаж Myslo о том, как жители Тулы приняли участие в крещенских купаниях.
В ночь с 18 на 19 января православные верующие встречают праздник Крещения. В этом в Тульской области подготовили почти 40 мест для купания - купели, святые источники и специально оборудованные проруби.
В Туле верующим предложили окунуться на среднем пруду в Центральном парке. Нырнуть в ледяную воду решились несколько десятков туляков. Их безопасность обеспечивали врачи и сотрудники МЧС. Не замерзнуть помогали в пунктах обогрева, там же ныряльщиков угощали горячим чаем.
О том, как прошла крещенская ночь в Туле в репортаже Myslo.
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