Туляки встретили Крещение и окунулись в прорубь

Фото Алексея Пирязева

Большой фоторепортаж Myslo о том, как жители Тулы приняли участие в крещенских купаниях.

В ночь с 18 на 19 января православные верующие встречают праздник Крещения. В этом в Тульской области подготовили почти 40 мест для купания - купели, святые источники и специально оборудованные проруби.

В Туле верующим предложили окунуться на среднем пруду в Центральном парке. Нырнуть в ледяную воду решились несколько десятков туляков. Их безопасность обеспечивали врачи и сотрудники МЧС. Не замерзнуть помогали в пунктах обогрева, там же ныряльщиков угощали горячим чаем.

О том, как прошла крещенская ночь в Туле в репортаже Myslo.