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Пять вопросов о треногах на тульских дорогах

Пять вопросов о треногах на тульских дорогах

Кому принадлежат фоторадары, что за машины дежурят рядом с треногами и кто выписывает штрафы за нарушения – в материале Myslo.

Треноги на дорогах Тульской области появились уже несколько месяцев назад, но тулякам никто так и не объяснил, кому принадлежат передвижные фоторадары и что за люди в штатском дежурят рядом с ними. Несмотря на все эти недоговоренности, штрафы тулякам приходят исправно.
 
Корреспонденты Myslo решили расставить все точки над «i» и ответили на самые часто задаваемые вопросы туляков о фоторадарах. Для разъяснения ситуации мы связались с управлением министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. 
 
– Кто установил треноги на дорогах области? 
 
– Все передвижные фоторадарные комплексы фиксации нарушений ПДД принадлежат Государственному учреждению Тульской области «Тулаупрадор». Он, в свою очередь, находится в подведомственном управлении министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
 
– Кто дежурит рядом с передвижными фоторадарами? 
 
– Машины, находящиеся рядом с треногами, принадлежат частной охранной организации «Стрелец». Именно она выиграла государственный контракт на охрану передвижных фоторадаров. В обязанности дежурных входит выставление треног, обеспечение их функционирования и охрана. А вот выписывать штрафы сотрудники охранной организации не имеют права, этим занимается ГИБДД УМВД России по Тульской области. 
 
– Может ли штраф за нарушение ПДД прийти несколько раз? И возможна ли подделка данных?
 
– Нарушения, зафиксированные на флеш-накопителях, передаются в «Тулаупрадор», а затем по защищенному каналу связи в ГИБДД. Вся информация на накопителях защищена электронной подписью и может быть прочитана только один раз, так что вмешательства в систему исключены. 
 
– В каких местах устанавливаются треноги? 
 
– Передвижные фоторадары установлены на самых аварийных участках дорог. Сведения о концентрации ДТП дает Госавтоинспекция. Местоположение комплексов будет меняться в зависимости от ситуации на дороге. 
 
– Должны ли быть предупреждающие знаки о фотофиксации нарушений? 
 
– Согласно закону предупреждающие знаки должны быть только перед стационарными средствами автоматической фиксации. Перед передвижными фоторадарами таких знаков не предусмотрено.
Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 16:14 +6
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