Итоги 23 января: хулиган с пневматикой и штраф для неуступчивых водителей
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости понедельника, 23 января
В ночь на воскресенье 22 января несовершеннолетний юноша угрожал сотрудникам ДПС пневматическим пистолетом и выкрикивал оскорбления
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Водителей, не уступающих дорогу "скорой", хотят штрафовать и временно лишать прав
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Радость для любителей авиации: летом в Туле впервые пройдёт чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52
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В преддверии 200-летия со Дня рождения И.С. Тургенева музей-заповедник "Бежин луг" проводит акцию, в рамках которой туляки могут передать музею подарки
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В Туле может появиться полигон для плавления снега
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О погоде: завтра в Туле температура воздуха днём и вечером составит -1 градус, будет пасмурно и снег
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
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