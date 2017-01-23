Итоги 23 января: хулиган с пневматикой и штраф для неуступчивых водителей

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости понедельника, 23 января

В ночь на воскресенье 22 января несовершеннолетний юноша угрожал сотрудникам ДПС пневматическим пистолетом и выкрикивал оскорбления

***

Водителей, не уступающих дорогу "скорой", хотят штрафовать и временно лишать прав

***

Радость для любителей авиации: летом в Туле впервые пройдёт чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52

***

В преддверии 200-летия со Дня рождения И.С. Тургенева музей-заповедник "Бежин луг" проводит акцию, в рамках которой туляки могут передать музею подарки

***

В Туле может появиться полигон для плавления снега

***

О погоде: завтра в Туле температура воздуха днём и вечером составит -1 градус, будет пасмурно и снег

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

Опрос

Какая новость самая интересная?