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В Санкт-Петербурге тулячка выпала из окна четвертого этажа

В Санкт-Петербурге тулячка выпала из окна четвертого этажа

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Приморском районе Санкт-Петербурга 38-летняя уроженка Тульской области выпала из окна четвертого этажа. В настоящий момент женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом пишут «Невские новости».

Сообщается, что инцидент произошел в доме №43 по улице Королева. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии. Отметим, что в отделение доставили четырех человек, находившихся в квартире, из окна которой выпала тулячка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:26 0
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