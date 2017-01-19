В Санкт-Петербурге тулячка выпала из окна четвертого этажа

В Приморском районе Санкт-Петербурга 38-летняя уроженка Тульской области выпала из окна четвертого этажа. В настоящий момент женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом пишут «Невские новости».

Сообщается, что инцидент произошел в доме №43 по улице Королева. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии. Отметим, что в отделение доставили четырех человек, находившихся в квартире, из окна которой выпала тулячка.