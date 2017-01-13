Итоги 13 января: потоп в тульской пятиэтажке и фильмы без рекламы

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости пятницы, 13 января

ЧП в доме №46-а по Красноармейскому проспекту в Туле: из-за прорыва трубы квартиры несколько часов заливало кипятком

***

Но есть и хорошая новость! В День российской печати команду "Слободы" наградили за проект "Школодром"

***

О погоде: завтра в Туле утренняя температура составит -5, а дневная - 4 градуса. К вечеру станет холоднее, но всего на один градус. Синоптики обещают снежную и пасмурную погоду.

***

В Госдуме предложили запретить прерывать фильмы рекламой без согласия правообладателя

***

Под Щёкино мужчина выжил после того, как его сбил скоростной поезд

***

Автомобилистов, не пропускающих "скорую", предлагают привлекать к уголовной ответственности

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

Опрос

Какая новость самая интересная?