Итоги 13 января: потоп в тульской пятиэтажке и фильмы без рекламы
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости пятницы, 13 января
ЧП в доме №46-а по Красноармейскому проспекту в Туле: из-за прорыва трубы квартиры несколько часов заливало кипятком
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Но есть и хорошая новость! В День российской печати команду "Слободы" наградили за проект "Школодром"
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О погоде: завтра в Туле утренняя температура составит -5, а дневная - 4 градуса. К вечеру станет холоднее, но всего на один градус. Синоптики обещают снежную и пасмурную погоду.
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В Госдуме предложили запретить прерывать фильмы рекламой без согласия правообладателя
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Под Щёкино мужчина выжил после того, как его сбил скоростной поезд
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Автомобилистов, не пропускающих "скорую", предлагают привлекать к уголовной ответственности
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
Какая новость самая интересная?