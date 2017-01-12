Итоги 12 января: чипирование питомцев и обман тульской УК

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости четверга, 12 января

Туляки вынуждены погашать долги управляющей компании за свой счёт

***

C января 2018 года российские фермеры и владельцы домашних животных должны будут снабжать питомцев чипами

***

Бывшего чиновника администрации Тулы судят за кражу и драку

***

Лучший друг погибшего в авиакатастрофе туляка Виктора Санина дал интервью газете МВД России

***

Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратского контента

Всего Вам доброго и спокойной ночи! ;)

Опрос

Какая новость самая интересная?