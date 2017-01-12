Итоги 12 января: чипирование питомцев и обман тульской УК
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости четверга, 12 января
Туляки вынуждены погашать долги управляющей компании за свой счёт
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C января 2018 года российские фермеры и владельцы домашних животных должны будут снабжать питомцев чипами
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Бывшего чиновника администрации Тулы судят за кражу и драку
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Лучший друг погибшего в авиакатастрофе туляка Виктора Санина дал интервью газете МВД России
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Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратского контента
Всего Вам доброго и спокойной ночи! ;)
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