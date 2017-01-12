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Итоги 12 января: чипирование питомцев и обман тульской УК

Итоги 12 января: чипирование питомцев и обман тульской УК

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости четверга, 12 января

Туляки вынуждены погашать долги управляющей компании за свой счёт

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C января 2018 года российские фермеры и владельцы домашних животных должны будут снабжать питомцев чипами

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Бывшего чиновника администрации Тулы судят за кражу и драку

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Лучший друг погибшего в авиакатастрофе туляка Виктора Санина дал интервью газете МВД России

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Глава Минкомсвязи выступил против штрафов за скачивание пиратского контента

Всего Вам доброго и спокойной ночи! ;)

 

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Автор: РС, 12 января, в 20:56 −1
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