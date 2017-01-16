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Итоги 16 января: страшное ДТП на трассе «Тула-Новомосковск» и чистка системы ОМС

Итоги 16 января: страшное ДТП на трассе «Тула-Новомосковск» и чистка системы ОМС

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости понедельника, 16 января

В серьёзной аварии на трассе «Тула-Новомосковск» погиб новорождённый малыш

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Минздрав планирует очистить систему ОМС от "лишних" пациентов

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Корреспонденты Myslo выяснили, в каких тульских супермаркетах самые дешёвые продукты

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Директор фан-клуба тульского "Арсенала" возвращается на родину  уже завтра, 17 января

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Погода в эти выходные выдалась снежная - к радости тульских сноубордистов. И взрослые, и маленькие спортсмены весело отпраздновали день снега

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О погоде: температура воздуха 17 января составит от -3 до - 8 градусов. Автомобилистам следует быть осторожнее на дорогах: ожидается гололедица!

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

 

 

 

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Автор: РС, вчера, в 21:08 0
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