Под Щёкино скоростной поезд сбил пьяного мужчину

Пострадавший остался жив. Его госпитализировали с многочисленными переломами.

Утром 13 января скоростной пассажирский поезд, который следовал из Москвы в Белгород, на 216-м км станции Щёкино сбил 26-летнего мужчину.

Пресс-служба Юго-Западного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщает, что пострадавший остался жив. С многочисленными переломами пострадавшего госпитализировали.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному настилу, но из-за алкогольного опьянения не заметил приближающегося поезда.

Напомним, что в начале января в поселке Заокский на станции Тарусская погибла 15-летняя ученица восьмого класса местной школы. Девочка перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближавшимся грузовым поездом, но не рассчитала расстояние и попала под поезд.