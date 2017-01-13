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Прерывать фильмы рекламой без согласия правообладателя хотят запретить

Прерывать фильмы рекламой без согласия правообладателя хотят запретить

Кроме того, автор законопроекта выступает против ускоренной промотки титров. Это, по его словам, мешает зрителям получить полную информацию о кино..

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин (ЕР) внес на рассмотрение палаты законопроект, который запрещает прерывать телетрансляцию фильмов на показ рекламы без разрешения правообладателя, пишет РИА «Новости».

Но даже с разрешением общая длительность рекламы не сможет превышать две минуты.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О государственной поддержке кинематографии» и «О рекламе».

Другой проблемой в области показа фильмов по телевидению Говорухин назвал ускоренную промотку титров, их показ в режиме «полиэкрана», а то и вовсе их отсутствие. Что, в свою очередь мешает зрителям получить полную информацию о кино: какие снимались актёры, кто написал музыку и т. д.

Кроме этого, по его словам, в таком случае при использовании музыкального сопровождения титров авторы музыки лишаются права на предусмотренное Гражданским кодексом авторское вознаграждение за использование музыки.

—Для решения указанной проблемы законопроектом предлагается дать право телеканалам сокращать заключительные титры только в порядке установленном, федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма — только при наличии согласия автора музыкального произведения, — говорится в пояснительной записке.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:46 0
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