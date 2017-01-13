За проект «Школодром» команду «Слободы» наградили премией и пряником

В День российской печати в Туле определили финалистов конкурса «Мастера тульской журналистики». Команда «Слободы» получила три диплома!

В пятницу, 13 января, в День российской печати в Туле состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и призеров регионального конкурса «Мастера тульской журналистики».

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, первый зам губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, глава Тулы Юрий Цкипури, глава администрации Тулы Евгений Авилов, председатель регионального отделения Союза журналистов России Борис Играев и члены конкурсного жюри.

- У вас ответственная миссия — рассказывать людям обо всём, что происходит в области. Поэтому очень важно, чтобы каждое ваше слово было достоверным, а критика — объективной, чтобы мы с вами слышали и понимали друг друга, — обратился к журналистам глава региона Алексей Дюмин. — У нашего региона есть не только проблемы, но и поводы для гордости. Помните об этом в вашей работе, — обратился к журналистам Алексей Дюмин.



В 2016 году на конкурс «Мастера тульской журналистики» было подано 113 творческих работ и проектов. Причем 36 работ было заявлено в специальной номинации «Земля силы и талантов», которая учреждена по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В рамках специальной номинации «Земля силы и талантов» были присуждены три премии: «Персона года», «Проект года» и «Пряник года». Две премии — «Персона года» и «Пряник года» — достались «Слободе».

«Пряником года» и званием лауреата конкурса Алексей Дюмин наградил команду «Слободы» — за проект «Школодром — 2016», праздник игр и квестов. Его команда «Слободы» подарила тулякам в День знаний.

Губернатор вручил диплом ио главреда «Слободы» Юлии Королевой. В этой номинации были представлены проекты масштабных акций, спортивных соревнований, фестивалей, а также интерактивные проекты.

В номинации «Земля силы и талантов. Персона года» призёром конкурса стала исполнительный директор газеты «Слобода» Татьяна Алексеева. Алексей Дюмин вручил ей диплом «За стабильность и профессионализм».

Отметили почетным дипломом «Лучший фотожурналист» и фотокорреспондента «Слободы» Алексея Пирязева.

Получили награды и коллеги слобожан из других изданий.

Дипломами «Лучший журналист печатного СМИ» наградили также Константина Леонова («Молодой коммунар», публикация «Мамаев плен») и Сергея Митрофанова («Тульские известия», публикация «Полк, который не дрогнул»).

Звание «Лучший журналист интернет-СМИ» получила Наталья Новикова («Тульская пресса», материал «Почему „Народный бюджет“ так популярен в Туле»).

За «Лучший телесюжет» отметили телеканал «Первый Тульский» (сюжет «Куда глаза глядят. Чекалин») и корреспондента «Тульской службы новостей» Светлану Мулыкину (сюжет «Собачья жизнь»).

«Лучшим радиожурналистом» стала руководитель службы радиовещания ГТРК «Тула» Тамара Соловьёва. Лучшим фотожурналистом, как и Алексея Пирязева, признали Елену Кузнецову («Тульские известия»).

Лучшими авторами публикаций в районных СМИ стали Наталья Кириленко («Тула») и Ольга Никитина («Ясногорье»).

В номинации «Земля силы и талантов. Персона года» лауреатом стал фотограф «Тульских известий» Андрей Лыженков, а призёром, как и Татьяна Алексеева, — корреспондент «Радио России» ГТРК «Тула» Владимир Комаров.

В номинации «Земля силы и талантов. Проект года» победила автор телепроекта «Портреты» Елена Панова (ГТРК «Тула»), призёрами стали специальный корреспондент ГТРК «Тула» Алексей Ерёмин за цикл телепередач «Святыни земли тульской» и творческий коллектив телеканала «Первый Тульский» за проект «Прямые трансляции».

Диплом за реализацию туристического потенциала вручили главному редактору журнала «Professional» Светлане Митрофановой за проект «Русские усадьбы». Диплом за социальную значимость и актуальную тематику работ получил ведущий программ «Вести FM» Николай Лиханов (ГТРК «Тула»).

В номинации «Земля силы и талантов. Пряник года» диплом получила редакция радиостанции «Европа Плюс Тульский регион» за организацию и проведение Открытого международного турнира по пляжному волейболу.

Торжественный вечер продолжил заведующий кафедрой журналистики Тульского государственного университета, председатель Тульского регионального отделения Союза журналистов России Борис Играев. Он вручил представителям прессы удостоверения членов Союза. Кстати, именно сегодня, в день российской печати, членом Союза журналистов России стала молодой журналист «Слободы» Вероника Левина.