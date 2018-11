Дублин. Ирландия

Дмитрий Койда побывавшего в этой удивительной стране. Теперь мы все сможем говорить, что знаем человека, который побывал в Ирландии! Прикольно. Ну, вот с чем у вас ассоциируется Ирландия? Добрый эль, четырёхлистный клевер, день Святого Патрика, сеттеры и зажигательные танцы?.. Предлагаем слегка расширить этот круг ассоциаций и послушать рассказ тульского путешественника Дмитрия Койды,

— «Я всегда пишу о Дублине, потому что, если я могу постичь суть Дублина, я могу постичь суть всех городов на свете». Джеймс Джойс, ирландский писатель и поэт.

В этом году я посетил несколько новых для себя стран и не знаю точно по какой причине, но, более всего, я был рад встрече с Ирландией. Долгие годы она была в стороне от моих европейских путешествий.

Знакомство с Ирландией случилось сразу после островов: Гернси, Джерси и Мэн. С последнего острова в 7 утра мы отчалили на пароме в Дублин. Вот как раз входим в промышленный порт города.

Увидеть ирландскую столицу я хотел более всего. На исполнение этой мечты у меня с группой был один день. На снимке ровно половина участников нашего ирландского путешествия.

Даже оказавшись в центре Дублина, я до конца не мог поверить, что это случилось. Туристическое счастье очень приятное чувство, оно не меньше обычного человеческого.

Письма греческого астронома и картографа Птолемея, возможно, одними из первых сообщают о населённой людьми области, теперь известной как Дублин.

Приблизительно в 140 году нашей эры Птолемей упомянул о кельтском поселении, которое назвал Eblana Civitas. Согласно этим сообщениям, селение уже стояло на месте современного Дублина, хотя сам город и крепостные стены были заложены скандинавами значительно позднее, приблизительно в 841 году.

Так что официальный год рождения Дублина — 841. Через 61 год скандинавы были изгнаны местными племенами. В 917 году основатели опять вернулись.

В 1014 году в битве при Клонтарфе викинги потерпели сокрушительное поражение от кельтского короля Брайена Бору. После этого все короли викингов стали проводить политику союзов и соглашений с местными кельтскими племенами, позволившими им удерживать власть на протяжении более трёх веков.

В 1169 году английские войска под предводительством Генриха II Плантагенета вторглись на остров — Дублин стал оплотом английской власти в Ирландии.

Генрих II был признан папой римским как Лорд Ирландии и в 1171 году провозгласил Дублин королевским городом. Дальнейшая история города не менее интересна и полна событий, поэтому о ней мы поговорим в отдельном материале.

Сейчас фото рассказ о моём личном впечатлении выраженном в картинках. Словами не всё могу описать, ведь я просто наслаждался встречей с брутальным Дублином.

Знакомство со столицей мы начали около Дублинского замка (дата основания 1204 год). До 1922 года это был главный форпост Британии в Ирландии.

В дальнейшем, в торжественной обстановке, замок передали первому ирландскому правительству во главе с Майклом Коллинзом.

Неожиданнно для себя свободное время я потратил здесь на бесплатную художественную выставку, где были представлены скульптуры, фотографии и картины.

Было несколько необычных работ. Вот одна из них.

Но, душа лежала больше к понятному, классическому искусству, которое приближает к нарисованным персонажам, погружает в их заботы, проблемы и настроение.

Недалеко от замка находится главный собор Дублина — Собор Церкви Христовой (основан в 1031 году).

Оригинальный фасад храма дошел до наших дней, но интерьер подвергся существенным изменениям во время реставрации в XIX столетии. Храмом совместно владеют Католическая и Англиканская церкви.

Ещё одно примечательное место для верующих или поклонников архитектуры — Собор Святого Патрика, одним из деканов которого был известный ирландский писатель Джоннатан Свифт. Первое упоминание о соборе относится к 1191 году.

А это знаменитая «Дублинская игла» (официальное название — Монумент света). Стальной памятник высотой 120 метров в форме иглы расположен на О'Коннелл-стрит в центре города.

Дублинская игла была возведена в 2003 по проекту фирмы Иана Ричи на месте взорванного в 1966 году боевиками Ирландской республиканской армией памятника адмиралу Нельсону.

Выше фрагмент нижней части иглы, ниже — верхней. На переднем плане памятник Джеймсу Ларкину (1876−1947) — известному ирландскому профсоюзному лидеру и активисту. Кстати, родился со мной в один день — 21 января:)

На этой же улице стоит масштабный памятник Даниелю О’Ко?ннеллу открытый в 1882 году. Ирландский политический деятель первой половины XIX века и активный сторонник Католической эмансипации. В честь него и назвали данную улицу.

Не пройдёте вы и мимо Джеймса Джойса (1882−1941) — ирландский писатель и поэт, представитель модернизма. Мне понравилась его фраза с которой я изначально хотел начать заметку:

«Когда я умру, на моём сердце будет написано „Дублин“».

Пожалуй, не буду больше вас «мучить» молчаливыми памятниками. Закончу эту тему вот этой примечательной скульптурой.

Молли Малоун (англ. Molly Malone, также известная как Cockles and Mussels, «Моллюски и мидии») — популярная ирландская песня, ставшая одним из неофициальных символов Ирландии. В ней говорится о красивой молодой девушке, торговавшей на улицах Дублина, и умершей молодой, в лихорадке (не то от брюшного тифа, не то от венерической болезни).

Песня используется фанатами ряда футбольных и регбийных команд. Звучала она и в фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин».

Городские легенды говорят о Молли то как о женщине, днём торговавшей моллюсками, а ночью — телом, то, наоборот, как о девушке, которая вопреки всему избегала проституции.

Так как «Молли» — это одно из самых распространённых в Ирландии женских имён, есть множество догадок о том, кто был прообразом Молли Малоун. Считается, что девушка умерла в возрасте 36 лет 13 июня 1699 года и поэтому данный день был назначен «Днём Молли Малоун».

Я только сейчас узнал об этом и был поражен тем фактом, что в Дублине мы были 13 июня. Удивительное совпадение.

Красивых девушек с пониженным социальным статусом или торгующих мидиями, вы в городе будете встречать не так часто, а вот слово Guinness почти на каждом шагу. Пиво «Гиннесс» — самое известное и потребляемое ирландское пиво, ставшее легендой и самым популярным брендом Ирландии.

У нас в Туле долгие годы я любил ходить в заведение с одноимённым названием. В том числе и по этой причине я хотел попасть на родину знаменитого пива.

Одной из главных массово посещаемых достопримечательностей Дублина является «Музей пива Гиннесс». Мы не стали исключением и посетили это место. Подробности в отдельном материале.

Здание музея является самой высокой точкой Дублина.

Отсюда удалось насладиться панорамой города. На других смотровых площадках мы к сожалению не были.

Помимо пива Гиннесс в Дублине нужно обязательно продегустировать сорта традиционного ирландского виски, которое является одним из старейших крепких напитков в Европе. Бренд Jameson вполне для этого подойдёт.

В последние годы я люблю познавать города и влюбляться в них фрагментарно… Детали — это важно!

Население столицы — 1 млн. 400 тыс. человек.

Группой и по одиночке мы прошлись по набережной реки Лиффи, прогулялись по улицам Генри-стрит и Графтон-стрит (в 2008 году была признана пятой в мировом рейтинге самых дорогих торговых улиц).

Пришло время окунуться с головой в настоящий Дублин. Для этого мы даже специально забронировали отель рядом с Temple Bar. Такой пустынный вид здесь можно наблюдать только утром.

Темпл-Бар — один из старейших районов Дублина, на территории которого располагается множество пабов.

Вечером здешние улочки оживают — здесь всегда полно народу, играют уличные музыканты, работают артисты.

На территории района находится самый старый ирландский паб «TheBrazenHead», открытый в 1198 году.

В некоторых заведениях можно попробовать невероятное кол-во сортов пива со всего мира. Наиболее известные пабы: The Temple Bar, The Quais, The Auld Dub.

Пинта Гинесса и других известных брендов пива стоит 5−8 евро. Так что нас хватило только на 3 бара:)

Нам очень повезло. Этот день и главное вечер был пятницей. Атмосфера около баров и внутри них стояла потрясающая. Ирландская музыка и хмель это незабываемо.

В эти мгновения на душе и в сердце в два раза приятнее, ведь мечта исполнялась в окружении единомышленников. Пробовать Ирландию на вкус и делиться впечатлениями онлайн это супер классно!

Я вот смотрю на это фото и думаю, что же мне сейчас хочется больше — встретиться с друзьями или с вкуснейшим ирландским пивом? Эх, наверное лучше, когда всё вместе. Я с удовольствием повторил бы этот вечер…

На снимках и видео фрагментах — всего лишь самое начало, так сказать разогрев. Позже, в заведениях нет свободных, даже стоящих мест. В это время мне было уже не до фотографий:)

Вот вкратце и весь наш культурно-пабовский Дублин. Не знаю, каким чудом я смог встать рано утром, наверное понимал, что это, возможно, моё первое и последнее свидание с городом. Поэтому ещё целый час до отъезда я гулял по спящей, субботней столице. После мужского вечера и ночи хотелось быстрее попасть в женский коллектив:)

А это мой последний кадр в отеле — расписной потолок ресторана. На завтраке были и хлеб и зрелище :)

Далее мы поехали знакомится уже с самой Ирландией…

