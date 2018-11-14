Непопсовый Кипр

Татьяна Афанасьева

Казалось бы, ещё в прошлый свой визит мы изъездили южный Кипр вдоль и поперёк и видели столько всего интересного! Но чем хорош этот остров, он реально не исчерпаем. Достаточно взять машину напрокат, и вы найдёте множество интересностей даже без путеводителя. Вдоль дорог полно указателей на церкви, монастыри, античные города, водопады и пещеры… Они обычно коричневого цвета! (общепринятая мировая практика). Например, видим указатель на пещеру Циклопа слева от пляжа Konnos Bay в Протарасе, идём по нему и приходим в эту самую пещеру. Не скажу, что прям «Вау!», но для разнообразия можно и посетить :)

На Алагади, про который я рассказывала в гульбарии «На прокатном авто по непризнанному Северному Кипру», тоже вёл типичный коричневый указатель. И как такое пропустить?

Но сейчас не об этом, сейчас о тех, местах, к которым не было никаких туристических указателей, но которые нас удивили. Палю вам самые необычные локации. Поехали.



Радужные горы

На Кипре? Да ладно. Мы глазам своими не поверили. Записывайте координаты: N35°05'13.5″, E32°53'37.2″, ближайший населённый пункт Katydata. Ну, и вы же понимаете, что радужными они стали не потому, что какой-то кипрский маг-чародей по ним палочкой провёл… Это медный рудник Skouriotissa! Действующий. Поэтому мы даже не пытались проникнуть на его территорию.



Самые древние медные артефакты, найденные на Кипре, относятся к 4000 году до н.э. Медь была одной из главных кипрских «достопримечательностей» для правителей Древнего Рима и Египта. В XIII веке до н.э. Кипр был широко известен как «медный остров», отсюда и созвучие названия со словом cuprum.

Заброшенный отель «Беренгария»

Он больше напоминает старый замок, стоящий на вершине холма в окружении гор и сосновых лесов. Представляю, как зловеще «Беренгария» выглядит в тумане или под свинцовыми облаками! Готовые декорации для какого-нибудь мистического триллера. Отель огромен, полуразрушен и абсолютно заброшен… Все стекла выбиты, перегородки разобраны, декор утрачен. Невозможно понять, где был роскошный ресторан, где номера, а где spa-салон. Единственное, что даёт представление о былой роскоши — это остатки парадной лестницы и старые открытки. История «Беренгарии» началась в конце 1920-х годов, строительство шло медленно — проект был слишком роскошен, а денег у хозяина было недостаточно. Первых гостей отель принял 10 июля 1931 года. Процветание пришлось на 1950−1970 годы. Как говорят, здесь останавливались многие известные люди: Уинстон Черчилль, египетский король Фарук, первый президент Израиля Хаим Вайцман, проводились конкурсы красоты и большие театральные представления. Сейчас сложно представить, но в этих бассейнах когда-то зависали богачи, попивая фирменный коктейль «Беренгария» и перемывая кости светской тусовке :) А из этих окошек престарелые толстосумы пускали слюни на юных красавиц, разгуливающих по дорожкам вокруг отеля :) Кстати, своё название отель получил в честь Беренгарии Наваррской — жены Ричарда Львиное Сердце. Отель прекратил свою деятельность в 1984 году, потихоньку порос мхом и возглавил топ кипрских заброшек. Координаты для всех поклонников подобных мест: N34°57.016', E32°49.786'. Ориентир — посёлок Продромос.

Озеро Мистеро

На картах Кипра оно значится как Mitsero Red Lake, мы называли его Мистеро. Палитра красок просто фантастическая! Подозреваю, что на этих склонах присутствует бОльшая часть таблицы Менделеева. Рудник был заброшен в 1963 году. Когда-то в нём добывали медь и даже золото. Казалось, что мы гуляем по Марсу, на который кто-то подкинул земных растений...

Вода приобрела свой красный цвет из-за окислов железа и меди. Мы приехали к озеру после сильного дождя, в воде стояла взвесь песка, поэтому его красный цвет был не столь ярко выраженным.

Если кто помнит, я писала летом про наше местное Красное озеро, которое нашлось недалеко от Кимовска, так вот оно точно покраснее этого будет.

Некоторые скалы оплавлены. Возможно, причиной тому стали взрывные работы, которые велись здесь с 1953 года, пока действовал рудник. Окружающий пейзаж частенько напоминал нам исландские геотермические поля с вулканической породой.

Никаких сомнений — это Мистеро! Озеро с мёртвой водой и призрачными туманами, способное поглощать мысли и рождать фантомы. Мистеро, посетив которое, вы потеряетесь во времени и пространстве :)

Ловите координаты этого инопланетного места: 35°02'17.4"N 33°06'52.5"E.

Зефирный пляж

Я про него уже писала в 2014-м, но мы снова там оказались! И это точно «Непопсовый Кипр». Напоминаю координаты: N 34.42.473, E 033.16.171. Правее Governor's Beach, который есть на карте…

За четыре года берег слегка утратил свою белоснежность, но всё так же малолюден и интересен. Видите этих задумчивых бородатых волшебников? Ждут... Не исключено, что именно вас ;)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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