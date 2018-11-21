Город Бобров, валенки и фарфоровый алтарь

Татьяна Афанасьева

Совсем не факт, что все сразу захотят поехать в Воронежскую область, чтобы увидеть производство валенок собственными глазами, но тема показалась мне очень любопытной и заслуживающей право на существование . Отправляемся в старый русский городок, имя которому Валенок Бобров!

— Что вам представляется, когда вы слышите мягкое и уютное слово «валенки»? Мне маленькая деревенька, утопающая в высоких сугробах, ели до небес и домик со снежной шапкой. Тихонько скрипит дверь, и на крыльцо выходит дед в тулупе, ушанке и белых валенках. Не исключено, что сам Дед Мороз (я ещё не решила). А ещё рисуются картины Любарова со всей разгуляй-компанией из деревни Перемилово :) Очень они смешные.





…или душевные работы уральского художника Леонида Баранова.

А в душе живёт уверенность, что валенки — это наше, русское, родное ♥

Удивительно, но факт: войлочным сапогам (пимам) 1,5 тысячи лет и придумали их кочевники Евразии. На Русь-матушку они пришли с Золотой Ордой. Пришли и стали прародителями привычных нам валенок, пик популярности которых наступил лишь в первой половине XIX века, когда появились первые валяльно-катальные фабрики.

До этого валенки могли себе

позволить только знатные особы. Крестьяне же носили их «в очередь» и давали в приданое невестам.

В России открыты четыре музея валенок: в Москве, Мышкине, Кинешме и мордовском селе Урусово. Адрес московского — Кожевнический 2-й переулок, дом 12. В Боброве немного другая история, не совсем музейная, там можно взять экскурсию в «Доме шерсти» и увидеть процесс изнутри. Адрес «волшебного места»: Воронежская область, ул. Гагарина, 312. Официальный сайт www.woolhome.ru.

Владимир Малдер взял у них откровенное интервью и готов поделиться своими впечатлениями. Если у вас есть какие-то свои истории в тему гульбария, обязательно делитесь в комментариях. Владимир Малдер побывал на тусовке бобровских валенков, готов поделиться своими впечатлениями. Если у вас есть какие-то свои истории в тему гульбария, обязательно делитесь в комментариях.

— Люблю разные народные промыслы и ремёсла. В Боброве занимаются производством валенок и других изделий из шерсти. Мне было интересно с первых же шагов. Так выглядит прядильный цех, например…

Вся продукция завода делается из натуральной овечьей шерсти, вот так выглядит сырая шерсть, состриженная с овцы.

Механизм для расчёсывания шерсти.

Счёсанную шерсть снимает рабочий, и она уже идёт в качестве материала для валенок.

А вот так вручную валяли и валяют валенки спокон веков на Руси.

Но есть и механизированные способы.

А вот перед нами крокодил — устройство, которое расправляет валенки. На этот самый клюв надевается валенок и расправляется. А вот эти молотки валяют мокрую шерсть. Мокрая шерсть имеет лучшее сцепление, чем сухая. Валенки насаживаются на колодки и помещаются в сушилку. Вы думаете, что валенки это нечто устаревшее, атрибут бабушек и дедушек в старой глухой деревне и сувенир для различных любителей русского лубка? Ничего подобного. Сейчас они находят всё большее применение и не только в деревнях, поскольку очень хорошо сохраняют тепло. Следующий нашим объектом стало село Коршево Бобровского района. В этой, казалось бы, не особо яркой церквушке есть уникальный фарфоровый алтарь. Один из трёх сохранившихся в Центральном Черноземье. Аналогичный есть в Холках и Мордово. Немного истории из книги Ларисы Кригер. «Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области» Село Коршево образовано в 1701 году. В 1706 году была выстроена первая деревянная церковь Дмитрия Солунского. Ныне существующая каменная церковь Вознесения Господня была построена в 1818 году в формах классицизма с отзвуками барокко. Вначале это был небольшой кирпичный храм с полукруглой апсидой и храмовой частью, решенной по типу «восьмерик на четверике” с высоким криволинейным куполом и небольшой главкой. Отдельно стоящая колокольня была со сквозным первым ярусом и высоким ярусом звона. В 1844 году церковь «распространяется”, устраивается придел Св.Дмитрия. Планировка церкви получает базиликальную структуру: к четверику храма пристраиваются приделы с полукруглыми алтарными апсидами и шестиколонными портиками. Широкая трапезная соединяет храмовую часть с колокольней, к которой также пристраиваются боковые притворы. В 1859 году в трапезной устраиваются хоры, а вокруг церкви строится каменная ограда. В описях отмечается, что полы в церкви были чугунные. В 1885 году при церкви была открыта приходская школа. В начале ХХ века в церкви был устроен новый иконостас: керамический, прекрасной тонкой работы. Сегодня этот иконостас — единственный сохранившийся в Воронежской области.

На государственную охрану как памятник истории и архитектуры Вознесенская церковь была поставлена в 1983 году. В окрестностях есть довольно эпичные зомбайны. Пока я тут фотодрочил из-за кустов вылетел настоящий зомбайн, какой-то хмырь, который начал ругаться, что я снимаю технику на его территории. Хотя ничего не огорожено, никаких признаков жизни и заброшенный дом, да и сам хозяин был в трусах и босиком. Пришлось резко драпать. Но выглядело это крайне забавно. В общем, дозу крипоты свою я словил). Немного самого Боброва. Старинная пожарная часть. Старый дом с наличниками. В Боброве даже есть свой пешеходный Арбат. За это фото спасибо бобровской газете «Звезда». Ну, и в финале мы приехали в гости к двум замечательным народным умельцам Боброва братьям Мамонтовым. Эти ребята делают керамику ручной работы и пекут вкусный домашний хлеб. Свинья, напоминающая наших чинушей. Это буква Б. Я художник, я так вижу. Дуглас Тен-Нэйпел тихо курит в стороне. Интересно увидеть весь алфавит. Нескучный хлеб от нескучного дня. Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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