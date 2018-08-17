Экзотическая Европа – остров Мэн

Дмитрий Койда из трёх ног. Экскурсию для нас проведёт тульский путешественник Отправляемся на таинственный остров Мэн, в названии которого слышится некоторая мужественность, а на гербе изображено колесотульский путешественник Дмитрий Койда, который побывал там и готов рассказывать и рассказывать…

— Экзотический остров Мэн — коронное владение Британской монархии, страна, которая при этом формально не входит в состав Соединённого Королевства Великобритании и не является его заморской территорией. Вылет был из Лондона, из аэропорта Гатвик, именно оттуда есть рейсы на остров Мэн.

Я путешествовал в компании из 9 человек. Волнительный момент — московские мэны пересекли границу Мэна. Справа известный «closing countries boy» по имени Миша.

Сначала получили машины. Они были ярко синими.

Перед тем, как продолжить, давайте покажу, где находится Мэн. Остров расположен в Ирландском море между Великобританией и Ирландией. Имеет примерно 51 км в длину и от 13 до 25 км в ширину. Площадь острова составляет 572 км² (для удобства, верхнюю карту я развернул по горизонтали, юг слева). Красными флажками отмечены места, где мы успели побывать.

Слева внизу вы видите герб. В середине трискелион — три бегущие ноги, выходящие из одной точки. Это символизирует стабильность, что отражено в девизе острова: «Quocunque Jeceris Stabit».

Буквальный перевод: «Как ни бросишь, будет стоять». Хороший такой многозначительный мужской девиз:)

Точная этимология названия острова неизвестна. По-гэльски остров назывался Ellan Vannin (ellan значит «остров»). Самая старая известная форма названия Мэн — Manu или Mana. В своих «Записках о галльской войне» Юлий Цезарь упоминает остров Мэн (остров, который лежит на полпути между Британией и Ирландией) под названием Mona.

Остров Мэн возник примерно 8500 лет назад (эпоха мезолита), когда в результате таяния ледников был затоплен перешеек, соединявший остров Мэн с Великобританией (в это же время островом стала и сама Великобритания, которая до этого соединялась с Евразией).

Точное расположение перешейка между островом Мэн и Великобританией неизвестно до сих пор.

Историю острова Мэн можно разделить на три основных периода — кельтский период, скандинавский период (период викингов) и британский период. Об этом мы поговорим в следующих заметках, сейчас про увиденные нами мэнские достопримечательности.

Первой точкой нашего островного маршрута стал Каслтаун (цифра 2 на карте). Известно, что этот город существовал уже в 1090 году, что делает его одним из старейших городов Британских островов. На протяжении нескольких сотен лет он был столицей острова.

Каслтаун сохранил историческую застройку. Приятный городок. В хорошую погоду здесь можно задержаться подольше.

Мы посетили основную достопримечательность — замок Рашен, основанный в начале XIII века. На кадре он не весь, поскольку шла реставрация (был в строительных лесах). К России и Украине название отношения не имеет:) По-английски пишется — Rushen.

Первоначально замок находился в собственности шотландцев, но позднее перешёл под контроль англичан.

18 мая 1313 года шотландский король Роберт Брюс вторгся на остров Мэн и через пять дней захватил его вместе с замком, который стал заставой, прикрывающей подходы к западной Шотландии. Этого одного из величайших шотландских монархов мы все помним из нашумевшего фильма «Храброе сердце» (его там играл актёр Ангус Макфадьен).

С 1405 года по 1738 год островом Мэн управляла английская семья Стэнли.

В XVIII веке замок перестал быть основным защитным сооружением острова, и в его пределах расположился монетный двор, а позднее — суд острова Мэн. С конца XVIII века замок использовался как тюрьма.

В 1929 году замок от британской Короны передали в собственность Правительства острова Мэн. В настоящее время — музей, достаточно интересный и информативный.

Далее мы отправились на самую южную точка острова Мэн (цифра 4). Мне тут прям очень понравилось.

Вдохновили действенные пейзажи, нетронутые временем и людьми.

Медуза на мелководье. Смотреть на них люблю, трогать — нет.

Около южной оконечности находится ещё два островка. Крупный называется Calf of Man, а на переднем плане — Kitterland.

Памятный крест — символ трагедии и героизма при крушении французской шхуны «Jeaune St. Charles» случившегося здесь 8 апреля 1858 года.

Примечательно, что на близлежащем Kitterland обитает большая колония тюленей (до 30 особей). Нам посчастливилось заснять нескольких из них.

Радовались тюленям, красоте вокруг и жизни в целом и другие туристы.

Довольные от увиденного, мы отправились в город с оригинальным названием Пил (номер 3 на карте).

Тут, помимо портовой романтики, на небольшом острове Св. Патрика, соединенным с городом дамбой, находится замок Пил, построенный выходцами из Норвегии в XI веке, во времена правления короля Магнуса III Голоногого.

Город запомнился вкусным уличным кафе с морепродуктами, классным смотровым холмом и чайками.

Вспомнил, по дороге с южной точки в Пил я снял башню Милнера. Она была выстроена жителями острова в 1871 году в знак благодарности Вильяму Мильнеру, ливерпульскому мастеру по изготовлению сейфов, который много сделал для развития городка Порт-Эрина.

Пейзажи за окном автомобиля. Не знаю почему, но моё внимание привлекло стадо коров. Чаще я вижу как они пасутся стоя, а тут, видимо, настолько сытые, что даже лень вставать. Это неудивительно — остров Мэн является одним из крупнейших офшорных центров Европы и мира.

Далее, в населённом пункте St. Johns (цифра 9) мы прошлись вдоль площадки, где изначально заседал самый древний ныне действующим парламент в мире, который на протяжении всей своей истории работал непрерывно. Называется он Тинвальд и был образован ещё в 979 году. Президент Тинвальда является де-факто главой острова.

В 1979 году при праздновании тысячелетия состоялось юбилейное торжественное заседание Тинвальда, проходившее под председательством Леди Мэна Елизаветы II.

На этой же исторической земляной площади стоит Королевская часовня Святого Иоанна Крестителя. На момент нашего посещения была закрыта. Тинвальдский холм и церковь изображена на мэнской монете 1 фунт.

Следующий объект понравится не только людям с инженерным образованием, но обычным туристам. В деревушке Лакси (цифра 7) местным талантливым архитектором Джоном Кейсментом в конце ХIХ века построено «Колесо Лакси», которое до сих пор считается самым большим в мире. Его диаметр — 22,10 метра, окружность — 69,18 метров.

Лэкси было создано в 1854 году для откачки воды из шахты и позже получило название Леди Изабелла, в честь жены лейтенант-губернатора Хоупа, который в то время являлся губернатором острова.

Колесо приводило насос с участка Глен-Мур, который входил в индустриальный комплекс Great Laxey Mines. В шахте работали свыше 600 горняков, добывая свинец, медь, серебро и цинк вплоть до закрытия шахты в 1929 году. Сегодня это визитная карточка острова Мэн и одна из самых популярных достопримечательностей.

Территория музея под открытым небом приличная, здесь вы увидите заросшие инженерные коммуникации, руины шахт и т. д. На внешний осмотр нужно не менее часа.

Отправляемся дальше по превосходным дорогам. Кстати, здесь практически отсутствует ограничение скорости при движении по дорогам общего пользования вне городов и других населённых пунктов, что делает остров очень привлекательным для любителей быстрой езды из соседней Великобритании.

Мэн — одно из излюбленных мест журнала Top Gear для проведения сравнений спортивных автомобилей, так называемых «Гран-При острова Мэн».

C 1907 года на острове проводятся мотоциклетные гонки Isle of Man TT многие годы считавшиеся самыми престижными мотогонками в мире. Народу приезжало и продолжает прибывать на остров Мэн — тьма. Мы прилетели сюда сразу после окончания этого мероприятия. Видели много байкеров и гонщиков в яркой мотоциклетной амуниции.

А это Чарльз Коллиер — самый первый победитель гонки 1907 года.

В наши дни на дорогах острова скорость во время гонок достигает более 320 км в час.

Красиво, но опасно, каждый год кто-то из участников погибает. За многолетнюю историю эта бескомпромиссная гонка лишила жизни 260 человек, 245 из которых — спортсмены на мотоциклах и 15 — зрители, маршалы и полицейские.

Даже когда гонок нет — о них повсюду есть напоминания: книги, журналы, сувенирная продукция, одежда, граффити. В центре фото — памятник знаменитому гонщику.

Я купил себе толстовку и спортивную шапку с символикой соревнований. Недавно, в Исландии меня похлопали по плечу проходившие мимо люди, скорее всего принимавшие участие в данном мероприятии и увидевшие на мне буквы TT. Это почти как для десантников ВДВ:)

Если подобная одежда вас не интересует, то хотя бы попробуйте это редкое пиво. Есть и другие сорта, присущие только этому острову.

На Мэне много музеев, но мы в этот раз их не посещали. Подъехав к одному из них, решили было сходить, но он был закрыт. Называется Jurby Transport Museum (цифра 10 на карте). Сфотографировал лишь масштабный уличный экспонат.

На самой южной точке Мэна были утром, теперь пора посетить самую северную — Point of Ayre.

А это большой, старейший на острове Мэн. Он был спроектирован и построен Робертом Стивенсоном (шотландский инженер-строитель и знаменитый дизайнер маяков). Этот же человек является дедушкой писателя, поэта и путешественника Роберта Луи Стивенсона.

Маяк Ayre был доставлен сюда из Парижа и впервые осветил окрестные воды в 1818 году. Обожаю маяки. Помните, как там у Шекспира: «Любовь — над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане, Любовь — звезда, которою моряк определяет место в океане».

Следующей точкой на карте острова Мэн был второй по величине город Рамсей. Он так же известен как «Королевский Рамси» из-за визитов королевы Виктории и принца Альберта в 1847 году, плюс сюда приезжал король Эдуард VII и королева Александра в 1902 году.

Заброшенный пирс и широкая набережная здесь просто великолепны.

Финишем нашего путешествия стал Дуглас — столица (с 1863 года), транспортный и экономический центр острова Мэн. В городе проживает 28 тысяч человек (треть населения страны).

Всего лишь на два года мы разминулись с одной из значимых достопримечательностей города. До 2016 года в Дугласе работал единственный в Европе и последний в мире конный трамвай. Хотя ряд источников пишут, что народ был против закрытия и этот вид транспорта оставили в эксплуатации. В любом случае, я не видел.

Вечером мы хорошо посидели в ресторане и потом прогулялись по ночному городу.

В общем знакомство с островом Мэн было приятным, насыщенным, разнообразным и крайне интересным.

Единственное, напоследок, приведу здесь несколько любопытных фактов, о которых я не знал и прочёл только сейчас, готовя данный материал.

1. С 1962 по 1965 годы на острове выпускался автомобиль Peel P50 — самая маленькая серийная модель в мире. Интересно, а Собянин в курсе, что такие есть. Пусть закупит для Москвы:)

2. На острове Мэн была выведена уникальная порода кошек без хвоста — Мэнкс. А смысл? И куда теперь наступать, чтобы вызвать протяжное и громкое «мяу»?

3. В 1979 году Почта острова Мэн выпустила марку в 13 пенсов с изображением мэнского ктыря. Я даже не знал кто это? Теперь и вы спите спокойно и просвещёно. Самая полезная инфо за день. Семейство хищных двукрылых насекомых подотряда короткоусых.

4. На острове проживает популярный британский музыкант Крис Норман. Известный парень, я его раньше слушал. Жаль адреса не было, взял бы автограф.

5. В 1930-х годах остров стал известен благодаря городской легенде о говорящем мангусте по имени Джеф. Фото отсутствует, только картинка. Информации в Вики о нём больше, чем о самом острове. Взрыв мозга. Рекомендую почитать:)

Эх, надо было для вас не коллаж сделать, а фото кроссворд составить:)

На следующий день в 06.00 наш туристический коллектив (за минусом одного боевого товарища) отправился в морской порт Дугласа. Прощай, остров Мэн!





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А в качестве маршрута на выходные - предлагаем Тарусу! (жмём на ссылку). Она поближе острова Мэн ;) Вдруг заинтересуетесь.

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