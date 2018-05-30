Визитная карточка Мадагаскара, или закат на «Аллее баобабов»

Дмитрий Койда А вы знали, что существует список знаменитых деревьев нашей планеты, и многие люди могут отправиться в путешествие, чтобы увидеть одно единственное дерево? Бодхи на Шри-Ланке, Гиперион в Калифорнии, Дуб-часовня во Франции, Одинокий тополь в Калмыкии... Мы же отправляемся на Мадагскар, чтобы увидеть фантастические баобабы! Путешествовать будем в компании Дмитрия Койды. Рассказ от первого лица…

— Нет ничего более изобретательного, чем природа (Цицерон Марк Туллий). Очередной раз, я в этом убедился, когда оказался на инопланетной «Аллее Баобабов» — в одном из самых известных и красивых природных мест Мадагаскара.

Не знаю, что чувствовали туристы в других машинах, наш экипаж был в волнительном предвкушении от встречи с Гулливерами. Денис даже высунулся из джипа, чтобы заснять на видео этот счастливый момент.

Первое, утреннее знакомство с аллеей длилось недолго, поскольку впереди ждала длинная дорога в парк Цинги.

Местная детвора подбежала к нам с коммерческим предложением сделать фото с хамелеонами. Жалко этих экзотических зверюшек…

Времени погулять среди семейства исполинов не было, нужно было уезжать. Очень этого не хотелось, но утешала мысль, что через пару дней будет второе, более обстоятельное и неспешное свидание с баобабами (смешно звучит, если убрать в последнем слове три буквы «бао»).

И вот, наступил этот романтичный день. Прежде, чем занять лучшие места в восхитительном спектакле под названием «Закат на Аллее баобабов», нам показали две достопримечательности, находящиеся чуть в стороне.

Перед вами огромный, священный баобаб. Мало того, что очень древний, он ещё исполняет желания и даже лечит.

Территория вокруг баобаба, уже росшего, когда маленький Иисус бегал по улицам Назарета, обнесена изгородью. Сюда можно пройти по земле только сняв обувь.

Вы можете написать записку и положить у основания баобаба либо просто искренне поговорить с деревом (как в фильме Аватар). Главное верить в чудеса, силы природы и себя — тогда ваши желания обязательно сбудутся. Родные и друзья — тоже неплохой вариант:)

Следующий любопытный объект в семи километрах к северо-западу от аллеи (см.карту) называется Baobab Amoureux.

Согласно местной легенде, деревья — это юноша и девушка из соседней деревни, которые просили помощи у своего бога, чтобы вопреки всем трудностям он сделал их неразлучными. Желание выполнено, теперь они навечно вместе и сегодня один из самых популярных сувениров — скрученные влюблённые баобабы.

Пришло время вернуться к главному событию вечера. Туристы из разных стран заняли места и стали ждать, когда солнце начнёт опускаться за деревья.

Пока закат не наступил, хочу вас познакомить с общей полезной информацией.

Из восьми видов баобабов шесть — эндемики Мадагаскара, один вид распространён в континентальной Африке, ещё один — в Австралии.

Конкретно на «Аллее баобабов» около города Мурундава находятся чуть более двадцати редких эндемичных деревьев Адансония Грандидье.

Вид был описан в 1893 году французским врачом и ботаником Анри Эрнестом Байоном и назван им в честь другого французского ботаника — путешественника и исследователя Мадагаскара Альфреда Грандидье, упоминавшего об этом растении.

В соседних полях растут ещё 25 деревьев. Говорят, что раньше баобабов тут было значительно больше.

Возраст конкретно этих баобабов в среднем 800−1000 лет. Они являются наследием тропических лесов, которые когда-то процветали на Мадагаскаре.

Деревья изначально хаотично стояли в густом лесу. На протяжении многих столетий, увеличивалось население страны, леса вырубались для сельского хозяйства. Люди оставляли только баобабы, как ценный источник пищи и строительный материал.

Чтобы ещё ближе узнать про баобабы привожу несколько интересных фактов.



В мякоти плодов баобаба содержится в шесть раз больше витамина С, чем в апельсинах, и в шесть раз больше калия, чем в бананах.

Кора баобаба широко используется в хозяйстве. Из нее делают веревки и ткани.



Из сушеной мякоти плодов баоба готовят вкусный напиток.



Цветёт баобаб один раз в год в начале лета (на Мадагаскаре — с октября по декабрь). Цветки на толстой цветоножке распускаются к вечеру. Утром вянут, приобретая неприятный гнилостный запах, и опадают.

Невозможно подсчитать точный возраст дерева, поскольку у него нет годичных колец. При помощи радио-углеродного анализа был установлен возраст баобаба средней величины (около 5 метров в обхвате) — 4500 лет.



В летний период ствол баобаба, как губка, накапливает влагу, за счет чего дерево увеличивается в размерах. Зимой и в засушливый период баобаб ссыхается, так как использует внутренние заласы воды.

Срубленное или поваленное дерево еще поборется за жизнь. Корневая система очень быстро восстанавливается. Порой даже в лежачем состоянии баобаб продолжает расти и плодоносить.



Опыление происходит благодаря летучим мышам, которые питаются нектаром и частями цветка. Перелетая от одного цветка к другому, летучие мыши переносят на шерсти пыльцу.

Даже если сердцевину баобаба выдолбить полностью (так, например, в некоторых баобабах Африки устроили кафе и автобусные остановки), дерево продолжит расти, цвести и плодоносить.



Погибший баобаб постепенно рассыпается, превращаясь в труху. Источник

Ну, а теперь, когда вы знаете чуть больше о чудо-деревьях, мы можем перейти к финалу.

Закат сам по себе прекрасен в любой точке мира, а если это происходит в таком фантастическом месте — эмоции непередаваемы.

Приезжайте сюда чуть раньше: пройдитесь между могучими гигантами, поснимайте местных жителей.

Посмотрите как здорово пацаны играют в футбол на пыльном баобабном поле.

Солнце садится и сразу меняются освещение и цвета.

Красота среди бегущих…

В это время можно любоваться не только футболом и уникальными деревьями, но и силуэтами людей, просто идущих по дороге.

Вело-такси проезжающее между двумя баобабами.

А это турист, решивший запечатлеть себя силуэтным способом, лица не видно, но зато очертания фигуры прорисованы в каждой детали.

Открою небольшой секрет. Как только солнце садится за горизонт, практически все туристы уезжают в отели. В принципе, места и так всем хватает, но после отбытия толпы, здесь наступает совсем другая, как внутренняя, так и внешняя атмосфера.

Проходит ещё всего лишь 20 минут и вокруг никого. Только вы, баобабы и Луна, до которой можно даже дотянуться рукой…

Аллея баобабов подарила мне сказочные мгновения, ставшие теперь ценными воспоминания до конца жизни. Очень рад, что побывал здесь.

Любителям природы и романтики обязательно рекомендую к посещению!

Закончить материал хочется весёлой фразой: «Это неописуемо» — сказала собака, глядя на баобаб :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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