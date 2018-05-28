Две старых усадьбы недалеко от Минска

Сергей Рубцов В 46 километрах от Минска есть интереснейшее и совсем не попсовое место, а если прокатиться ещё дальше - ещё одно! Почему бы не заглянуть, если будете по соседству? Ловите явки-пароли-впечатления от тульского путешественника Сергея Рубцова

—Во время поездки в Минск я конечно вел себя, как типичный турист и посетил обязательные для любого туриста окрестности белорусской столицы: Мир и Несвиж, но всегда же хочется посмотреть не только на причесанную и покрашенную историю, поэтому, после завершения обязательной программы, я отправился в менее раскрученные места.

Усадьба Гуттен-Чапских в Станьково

Первое из которых – деревня Станьково в Дзержинском районе Минской области, там нас ждут сохранившиеся до наших дней постройки усадьбы Гуттен-Чапских.

Усадьба в Станьково была известна с 16-го век и принадлежала князьям Дорогостайским, в 17-м веке здесь опять же хозяйничали Радзивиллы. Княгиня Вероника Радзивилл, которой усадьба принадлежала в 18-м веке, вышла замужем за Франтишека-Станислава-Костка фон Гуттен-Чапским. Таким образом имение становится собственностью одного их древнейших родов Гуттен-Чапских.

Интересующий нас усадебный ансамбль был сформирован во второй половине 19-го века и основную руку к этому приложил Эмерик Захарьяш Николай Северин фон Гуттен-Чапский, который после разногласий с Александром II ушел в отставку и осел в Станьково, а также его сын Кароль Ян Александр (эх, ну и шикарные же у них имена были).

В составе усадьбы были: каменный дворец, кухонный флигель; павильон-Скарбница, жилые флигеля, хозяйственные постройки, оранжерея, отапливаемые теплицы, зверинец, пейзажный парк с малыми архитектурными формами, водоём с островками, четыре въездные брамы, костел-усыпальница и православный храм Святителя Николая Чудотворца. Сохранилось до наших не все. Лишь одни северные въездные ворота из 4-х мы можем увидеть сейчас, вернее их руины:

К воротам была пристроена сторожка:

Главный усадебный дом не сохранился до наших дней, точно непонятно, когда его не стало, в одних источниках пишут, что его разрушили в годы войны, в других говорят, что его взорвали в 60-е. К сожалению, не знаю, чему доверять больше, но факт остается фактом, здания сейчас нет, а на его месте стоит детский приют. Самой большой из сохранившихся построек является дом для прислуги:

На здании кухонного флигеля отчетливо виднеется год его постройки, кстати, главный дом соединялся с кухней подземных ходом и этот тот редкий случай, когда об этом говорит не людская молва, а его действительно нашли:

Здание амбара, выполненное из обтесанного бута:

По такому же принципу в усадьбе построили коровник:

Полуразрушенная водонапорная башня:

Однако самое интересное здание, ради которого я и приехал в Станьково – это Скарбчик. Выполненное в виде миниатюрного замка здания выполняло роль музея, в котором хранились многочисленные книги, монеты и картины, собранные хозяевами в течение многих лет. Вообще можно отдельно почитать про увлечения Эмерика коллекционированием, чего он только не собирал. Сейчас многое хранится в музеи Чапских в польском Кракове. Также, разумеется, в Скарбчик можно было незаметно попасть по подземному ходу:

Балкон, с которого когда-то хозяева осматривали свои владения или, вероятней всего, на котором сидели с книжкой в руках, сейчас почти полностью развалился и сгнил:

Все окна-бойницы наглухо заколочены, а само здание обнесено забором и закрыто, поэтому любоваться им можно только снаружи:

Народное творчество на территории усадьбы:

Осмотрев все сохранившиеся постройки, отправляемся сквозь парк в сторону пруда, созданного здесь при помощи плотины на реке Уссы. В парке под ногами толпами ползают виноградные улитки, хочу сказать, что такого их количества я не встречал до этого момента нигде, приходилось наступать очень осторожно и внимательно, чтобы не раздавить этих бедолаг.

На берегу со стороны усадьбы находится восстановленная ротонда:

На другой стороне стоит Храм Святителя Николая Чудотворца, современное здание которого построили в 2008 году на месте старой церкви в год ее 150-летие. Если вы еще не поняли, но Эмерик Чапский очень любил подземные ходы, даже в храм вел проход из главного дома, по которому он время освящения церкви внезапно для всех появился в храме. И опять же это не слухи, проход действительно существует, но сейчас он затоплен водой.

Герб на мостовом столбе:

Храм стал последним объектов, имеющим отношение к усадьбе Гуттен-Чапских в Станьково, поэтому еще немного насладившись тишиной и видами пруда и парка, я отправился дальше к еще одним обломках старины, которые ждали меня в городе Снов.

Координаты усадьбы в Станьково: 53.635077, 27.222096

Усадьба Гартингов в Снове

Снов, как и большинство земель в округе, принадлежал знаменитому и богатейшему местном роду Радзивиллов, которых я упоминаю в каждом посте про окрестности Минска. К середине 17-го века здешними местами стали владеть Рдултовские. С их именем связано появление в Снове знаменитого дворца и великолепного паркового комплекса, который сохранился и до наших дней. Однако, полюбоваться прекрасным 140-метровым фасадов можно лишь через забор, потому что сейчас здесь располагается военный госпиталь:

Но не ради вида через забор мы сюда приехали, дело в том, что в середине 19-го века местный барон Густав Гартинг построил здесь еще одну усадьбы, не такую большую по размерам, но тоже с паркой, садом и прудом. Туда мы и направимся.

Окна ремонтировали, как умели:

Ну газовой трубе сохранился счетчик:

Вход на кухню:

Внутрь можно без труда зайти через парадную дверь, поэтому немного прогуляемся по тому, что осталось:

Осталось тут немного, в основном голые стены и обломки мебели:

Общее состояние большинства помещений совсем удручающее, даже краска не хочет держаться на стенах:

Наверное, здесь был санузел:

Кто-то не разобрал до конца покрытие пола:

Попадаются следы того, что совсем недавно здание использовалось:

Оставили диван:

Усадебная лестница:

Когда-то за окном был шикарный парк и сад:

На улице собирался дождь, но перед отъездом я все же немного прогулялся по округе:

Церковь Святых Космы и Дамиана, построенная в середине 19-го века:

Чуть дальше располагается еще костел Святого Иоанна Крестителя, который был восстановлен здесь в конце 20го века на месте разрушенного костела 19-го века:

На Снове моя белорусская поездка закончилась, потому что в моем распоряжении была не так много дней, а желание посмотреть все вокруг было огромным. Думаю, что как-то выделю себе полноценный отпуск для изучения не только окрестностей Минска, но и западной Беларуси, которая тоже скрывает много интересных для меня мест.

Координаты усадьбы Гартингов в Снове: 53.215051, 26.418736

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Какая усадьба приглянулась больше?