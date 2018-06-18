Архипелаг Огненная Земля

Геннадий VKup Продолжаем путешествовать с Геннадием VKup. Отправляемся на архипелаг между Атлантическим и Тихим океанами на крайнем юге Южной Америки, в состав которого входит около 40 тысяч островов и имя которого звучит несколько мифически… Перед нами Огненная Земля!

— Четыре раза плавал Колумб в Америку, но так и не сообразил — что же он в действительности сделал. Оттуда он привёз в Европу: гамак, табак, ананас, живую птицу индейку, «французскую болезнь» сифилис, шестерых индейцев и много чего ещё. Но то зачем плавал — восточные пряности, так и не нашёл. А между тем пряности в то время стоили дороже золота, и конкурирующие с испанцами португальцы, стараниями Васко да Гама, уже вовсю осваивали восточный путь, вокруг Африки, мимо мыса Доброй надежды и везли в Европу товары из юго-восточной Азии. Конкурентов на этом пути Португалия не терпела.

В 1519 году испанский король Карл I отправил экспедицию во главе с португальцем Фернаном Магеланом на поиски западного прохода из Атлантического океана к берегам юго-восточной Азии. О существовании Тихого океана в Европе того времени ещё не подозревали. После долгого и скрупулёзного исследования всех заливов и бухточек восточного побережья Южной Америки (боясь пропустить вход в пролив, флотилия Магелана всё время шла в виду берега), в начале ноября 1520 года сильный шторм загнал корабли Магелана в бухту на приблизительно 53 градусе южной широты (это практически широта Тулы в Северном полушарии), которая в дальнейшем оказалась почти 600-километровым проливом между Атлантическим и Тихим океанами.

Магелан ещё не знал, что южный берег открытого им пролива составляет архипелаг из более 40000 больших и мелких островов. Он считал, что это северная часть мистического Южного материка и назвал его Tierra del Fumar — Земля Дыма. Уже потом, когда вернувшиеся члены экспедиции рассказали об открытии, испанский король Карл I посчитал, что нет дыма без огня и дал этому месту название сохранившееся до настоящего времени — Tierra del Fuego. Дословно это будет Земля Огня, но у нас прижилось название Огненная Земля. А Землёй Дыма это место Магелан назвал из-за множества дыма от костров живших там индейцев «ягана».

Несмотря на холодный климат индейцы Огненной Земли не знали одежды и для обогрева постоянно жгли костры, даже в лодках, насыпав предварительно землю на дно.

Впечатления задымлённости добавляли постоянные низкие, рваные облака характерные для этих мест.

Вообще говоря, казусов с названиями у Магелана было достаточно. Он посчитал и назвал океан Тихим, так как его экспедиции невероятно повезло и они пересекли его в самом бушующем месте, в Ревущих Сороковых в аномально спокойном состоянии. Землёй Большеногих Великанов или Патагонией, он назвал юг Южной Америки, увидев большие отпечатки ног на пляже где экспедиция впервые ступила на землю в проливе. Сам пролив Магелан назвал Estreito de todos os Santos или пролив Всех Святых, в честь католического праздника в день открытия пролива. Это уже потом испанский король дал ему современное название — пролив Магелана. Тоже самое произошло и с названием Огненная Земля.

В настоящее время считается что есть три пролива между Атлантическим и Тихим океанами в Южном полушарии: Магеланов пролив разделяет материк Южной Америки и архипелаг Огненная Земля, пролив Бигля (Beagle Channel) — узкий сквозной проход между островами архипелага и наконец самый большой и широкий пролив Дрейка (Drake passage), отделяющий Огненную Землю от Шетландских островов принадлежащих Антарктиде.

Вот по всем этим трём проливам, заливам и фьордам архипелага Огненной Земли мы и отправились из Пунта-Аренас в пятидневный круиз на чилийском экспедиционно-круизном судне Stella Australis (Южная Звезда).

Стандартные океанские суда известных круизных компаний вмещают по 2000 и больше туристов. На борту Stella Australis нас было 120 человек. Кроме нашей группы в 20 человек, были приблизительно такие же группы из Германии, Франции, какие-то скандинавы и независимые самостоятельные путешественники. Экспедиционно-круизным Stella Asustralis можно называть потому, что в составе экипажа были люди совмещавшие круизные обязанности с попутными наблюдениями. В основном это был сбор данных с приборов в местах высадок на берег, какие-то простые измерения ледников и гидрологии воды. Насколько я понял большинство членов экипажа из контактирующих с пассажирами были выпускники экологических специальностей и рассказывали обо всём достаточно квалифицированно

Экипаж был очень дружелюбный. Экскурсия на ходовой мостик — пожалуйста

В машинном отделение

Вот сразу видно, что на еде экономить не собирались и подготовились основательно

В отличии от обычных круизов, в круизе Discovery-tour свободного времени практически не было, либо высадки на острова и пешие прогулки, либо лекции и презентации на ходу судна

Правда, в любое время можно было позволить себе расслабиться и совместить приятное с полезным, бар был прямо в конференц-зале судна. Тем более, что вся выпивка была включена

Высадки на берег происходили на вот таких 12-местных надувных лодках — Зодиаках (Zodiac)

Характерной особенностью именно Stella Australis является то, что все туристические каюты на судне одинаковые и отличаются только лишь размером окон в зависимости от палубы. Вид из нашей каюты на верхней палубе с окном в полную высоту

Ещё одна особенность этого круизного судна, подчёркивающая его экологичность, для того чтобы даже случайно пластиковые бутылки не попали в океан, в качестве сувениров каждому выдали металлические фляги для питьевой воды (на фото каюты моя фляга стоит на столике в держателе), которые можно было наполнять на специальных станциях, по три-четыре на каждой палубе.

Wi-fi на корабле не было. Был слабый сигнал с берегов вначале, возле Пунта Аренас и в конце, вблизи Ушуайя. Мобильник работал ~70% времени круиза.

Это всё были технические детали, дальше уже собственно круиз.

Залив Ainsworth

Первая высадка у нас была рано утром следующего после выхода из Пунта Аренас дня, в заливе Ainsworth.

Фото на память перед высадкой

Первый раз садились в надувные Зодиаки с некоторой опаской, но уже раза со второго-третьего без каких-либо эмоций

Впечатление что Stella Australis дымит, понятно как легко Магелан мог обмануться

Первая высадка на берег в заливе Ainsworth

C ледяного поля Дарвина в залив спускается ледник Marinelli

Но в этот раз не ледник был нашей целью, мы отправились в пешую прогулку по южной части залива, в парк Alberto de Agostini

Буквально на первых наших шагах по берегу, ни на кого не обращая внимания, сквозь нашу маленькую группу деловито прошла лиса. Затем нам ещё несколько раз встречались лисы и близко, но вот так нагло, сквозь идущую навстречу группу людей и совсем не обращая ни на кого внимания… Это было впечатляюще. Мы поняли, что звери здесь действительно не пуганные

Был отлив и на берегу обнажилось множество моллюсков, она направлялась на берег залива, за мидиями

Парк в этом месте Огненной Земли является частью суб-антарктичекого леса и в общих чертах очень напоминает северные леса Крелии и Кольского полуострова

В лесах здесь много влаги.

Типичный суб-полярный Магелланов лес

Жёлтые мячики — растения паразиты.

Это тоже гриб-паразит

Поход по лесу и горам занял часа два, а по возвращении на берег нас ждали виски для сугреву и небольшая закуска (Так потом повторялось на каждой высадке)

Возвращение на Stella Australis

Остров Tuckers

Следующей в это день была попытка высадки на маленький островок Tuckers. Я назвал это попыткой потому, что целью высадки на этот островок было увидеть Магеллановых пингвинов. Так они названы, естественно, в честь Фернана Магеллана, первым открывшим места их обитания у берегов Южной Америки. В настоящее время численность этого вида пингвинов сильно сократилась из-за сбора пингвиньих яиц в прошлом местным населением и этот сбор продолжается до сих пор. Во-вторых, многочисленные туристы часто тревожат птиц и разрушают их норы. Когда наши Зодиаки подошли к пляжу для высадки, он весь был заполнен птицами и чтобы не нарушать их естественный образ жизни было решено не высаживаться на пляж, а наблюдать с лодок. Мне кажется даже сойдя на берег, приблизиться к пингвинам ближе было бы невозможно. Мы снимали их с лодок с расстояния чуть больше метра и кажется они совершенно не боятся людей

Магеллановых пингвинов часто несправедливо называют «болванами» за то, что при виде опасности птицы встают в характерную позу, высоко задирают голову, начинают издавать трубные звуки и поднимают невообразимый шум в колонии. Таким образом, они демонстрируют «чувство коллективизма»

Брачный сезон начинается в сентябре. Гнездовья устраиваются по берегам островов поросших мелким кустарником. Самцы подыскивают места, где сделать углубление для гнезда или чинят старые гнезда. Магеллановы пингвины — моногамный вид и обычно брачная пара поддерживается много сезонов. Непарные самцы обычно устраивают драчки за гнезда и самок. Чтобы привлечь самку, самец издает клич похожий на звук кричащего осла. Если самочка проявит интерес начинается настоящее ухаживание с прохаживанием кругами и похлопыванием крыльями-ручками.

Этот похоже совсем молодой. Чем старше особь, тем темнее цвет ног-ласт.

У старых — ласты совсем черного цвета. Красавец или красавица!

Вот на этой фотографии заметна чуть-чуть разная окраска пингвинов. Чёрные — совсем молодые, немного коричневатые — постарше

В конце лета — начале осени, в Южном полушарии это февраль-март, Магеллановы пингвины линяют. Вот так это выглядит

На берегу Магеллановы пингвины живут в норах. «Муж” выбирает «жену” на всю жизнь и не изменяет, как это принято у других ветреных пингвинов. В семейном быту они существенно отличаются от пингвинов королевских. Например, императорский или королевский пингвин, после того как осчастливил подвернувшуюся ему пингвиниху, здесь же отправляется получать удовольствие к другой. У него полностью отсутствует чувство родительской ответственности за выхаживание и воспитание птенцов. Наоборот, семенная пара Магеллановых пингвинов обычно поровну разделяет обязанности. В середине октября самка откладывает 2 яйца, с разницей в 4 дня. Каждое яйцо весит около 125 г. Для сравнения, куриное яйцо в зависимости от категории весит 40−80 г. Инкубационный период длится около 40 дней.

Оба родителя высиживают яйца по очереди. Первые 15−20 дней высиживает самочка. В это время самец кормится в море. Потом они меняются.

Пингвины могут отплывать кормиться за 30 км от гнездовья. Вылупленных птенцов оба родителя выкармливают около 30 дней, срыгивая еду из специального зоба. Через 9−17 недель птенцы превращаются в подростков, покидают место гнездовья и уплывают в море. Взрослые особи остаются еще на несколько недель до конца марта для линьки. Потом они тоже уплывают в море до следующего брачного сезона. В случае смерти друга/подруги второй пингвин отказывается от еды, и вскоре тоже погибает. Их и считают не особями, а парами (мировая популяция 1,8 млн. пар).

Вместе с пингвинами на этом острове обитают чилийские поморники

Орлы Огненной Земли

И множество королевских бакланов

Ночью со второго на третий день, несколько часов Stella Atlantis шла вдоль берегов архипелага, в открытом океане. Только в это время за весь круиз чувствовалась лёгкая качка. Всё остальное время на качку не было даже намёка.

Пролив Бигля и «аллея ледников»

Несколько ночных часов в открытом океане и к утру мы вновь оказались между островов архипелага, на рассвете Stella Australis вошла в западную часть пролива Бигля (Beagle channel).

Своё название пролив получил в честь шлюпа «Бигль», который много сделал для картографирования архипелага Огненной Земли в середине XIX века. Кажется, на Бигле и был открыт этот пролив.

Но главное чем известен этот корабль, именно на нём Чарльз Дарвин совершил своё кругосветное путешествие, приведшее его к созданию теории эволюции жизни на Земле.

Сам Дарвин принимал активное участие в картографировании архипелага Огненная Земля, горный массив, на большом острове получил название Кордильеры Дарвина (Cordillera Darwin).

Самая высокая гора архипелага (2488м) — пик Дарвина.

Западное продолжение пролива Бигля, откуда мы вошли в пролив из Тихого океана, так же названо именем Дарвина (Darwin Sound)

Пролив Бигль разделяет главный остров архипелага Огненная Земля и лежащие к югу от него крупные острова Осте и Наварино, а также маленькие островки. Пролив служит границей между Аргентиной и Чили, на его берегах расположен аргентинский город Ушуайя, чилийская военная база Пуэрто-Уильямс и рыбацкая деревня Пуэрто-Торо, считающаяся самым южным населённым пунктом в мире.

В Кордильерах Дарвина находится большое ледяное поле с которого в пролив Бигля и многочисленные фьорды спускаются ледники

Всё западное побережье архипелага Огненная Земля изрезано фьордами представляющими собой русла растаявших в прошлом ледников

Ширина пролива Бигля варьируется от 4-х до 14 км, а длина — около 180 км. Пролив имеет стратегическое значение, так как разделяет границы Чили и Аргентины. В конце 70-х гг XX века, из-за обоюдных территориальных притязаний на пролив, страны находились на грани войны, но при посредничестве Ватикана конфликт удалось уладить.

В проливе Бигля у нас была высадка на ледник Пиа. Никто не знает наверняка, как эта масса снега и льда получила своё женский прозвище, но одна из гипотез утверждает, что она была названа в честь принцессы Марии Пиа Савойской (1847−1911), дочери итальянского короля.

Зодиак среди сошедшего с ледника льда

Перед высадкой на ледник

Зодиаки в ожидании возвращающихся на корабль с ледника туристов

У ледника Пиа

Фотографируем

Ледник Пиа вблизи

Возвращаемся на Stella Australis

Пролив Бигль по сравнению с Магеллановым проливом относительно узкий, но более живописный.

Stella Australis в проливе Бигля. Фотография сделана с ледника Пиа

Как и Магелланов пролив, пролив Бигль спокоен в отличие от бурного пролива Дрейка, расположенного между Огненной Землей и Антарктидой. Прилегающая к проливу на северо-западе горная система Кордильера-Дарвин с ледниковым полем у высшей горы архипелага даёт начало нескольким ледникам спускающимся с гор непосредственно в пролив и известных как «Аллея ледников». Наиболее интересные из них имеют названия европейских стран.

При прохождении этой «аллеи» стюарты разносили по палубе вина и закуски соответствующей страны.

Снимать и, особенно, наводить резкость было совершенно невозможно. К концу прохождения «аллеи» большинство на палубе уже было «вполне под впечатлением».

Дарвин описал эти ледники еще в 1833 году: — «Вряд ли возможно вообразить что-либо более красивое, чем подобный бериллу синий цвет этих ледников, особенно на контрасте с белыми снежными вершинами гор».

Ледник Швейцария. Хорошо видно отличие цвета воды с ледника и океанской воды пролива

Водопад из-под ледника Швейцария

Ледник Италия

Ледник Германия

Ледник Франция

Ледник Голландия

Приблизительно в середине пролива Бигля, мы свернули на юг и пошли к мысу Горн и проливу Дрейка.

Альбатросы сопровождали нас по всему маршруту

Мыс Горн (Horn)

Ранним утром следующего дня, ещё в темноте, мы подошли к самой южной точке архипелага Огненнаая Земля и наблюдали сюрреалистически огненный рассвет над проливом Дрейка

Самая южная группа островов Огненнной Земли — архипелаг, состоящий из 4-х крупных и ряда мелких островов, носящий «говорящее» название Эрмите (Пустынный), относится к территории Чили. Один большой скалистый остров лежит немного южнее, обособленно от остальных. Это остров Горн, крайним южным пределом которого и является Мыс Горн (Cabo de Hornos). Через Мыс Горн проходит условная граница между Атлантическим и Тихим океанами.

Материки же Южной Америки и Антарктиды разделяет пролив Дрейка. От Антарктиды до мыса Горн ширина пролива составляет чуть менее 800 км.

В проливе Дрейка

Однако при этом мыс Горн не является крайней южной точкой матерка Южной Америки, как многие заблуждаются. Самой южной континентальной точкой считается мыс Фроуард, что находится на полуострове Брансуик в Чили, в ~70км от города Пунта Аренас, откуда мы начали этот круиз. Кроме того, самой южной точкой Америки как части света считается группа небольших островов Диего-Рамирес, общая площадь которых составляет около 1 км². Они расположены примерно в 100 км к юго-западу от острова Горн, и являются скорее группой скал.

Мыс был назван в честь голландского города Хорн — родного города мореплавателя Вильяма Корнелиса Схаутена, который в 1616 году добрался до «псевдооконечности» материка. Интересно, что так же назывался и корабль, на котором путешественник доплыл до Патагонии, но был вынужден оставить судно из-за того, что оно пострадало от пожара. (Но голландцы были не первыми европейцами, кто прошёл проливом Дрейка и увидел мыс Горн, первыми был сам Дрейк за несколько десятков лет до них. Кстати, этот же его поход был вторым кругосветным плаванием, после экспедиции Магеллана.)

Эта обзорная картинка острова Горн и группы островов Эрмите вдали взята с интернета

«Пасть Дьявола», «Кладбище кораблей», «Старый людоед» — так мыс Горн столетиями называли моряки и путешественники. Это не просто точка на карте, а очень необычное и легендарное место.

Пролив Дрейка в этом месте стал кладбищем для почти тысячи кораблей. Солнце здесь светит всего пару дней в году, а в остальное время туман и шквальные ветра затрудняют мореплавание. Воды пролива по праву считаются самыми негостеприимными в мире. Ветер здесь постоянно дует с запада на восток вокруг всего земного шара. Его движение практически нигде не преграждают участки земли и он бушует со страшной силой. Поэтому эти параллели называют Яростными Пятидесятыми и они соседствуют с Ревущими Сороковыми. Западные ветры порождают течение вокруг Антарктиды — гигантскую «реку» почти в 10 раз более мощную чем Гольфстрим, опоясывающую весь земной шар. Скорость ее течения достигает четырех километров в час. А острова, из которых состоит архипелаг Огненная земля, не только суживают ее русло, но и образуют своего рода самые большие в мире пороги, стоящие на пути этой реки.

Нам несказанно повезло, мы смогли воспользоваться несколькими сравнительно спокойными моментами в стремительно меняющейся погодной обстановке и обойти остров.

Эта 414 метровая скала и есть Мыс Горн

Среди мореплавателей за сотни лет существования пути через пролив Дрейка родилось множество мифов и обычаев, связанных с мысом Горн. Тем, кто под парусом обогнул мыс один раз, можно было вдевать серебряную серьгу в левое ухо.

После третьего прохода через пролив Дрейка «морские волки» меняли серебряную серьгу на золотую.

До сих пор многие любители самостоятельных путешествий проверяют себя «на прочность», преодолевая путь вокруг мыса Горн. Именно через пролив Дрейка, вокруг мыса Горн проходят пути большинства кругосветных регат

Парусный катамаран у мыса Горн (Фото стянуто со траницы ybm.com)

В 2005 г ЮНЕСКО объявила мыс Горн Природным Наследием Человечества.

Одновременно с нами к острову подошёл круизный лайнер компании Selebrity. Именно на таких судах совершается большинство океанских круизов. По размерам такой лайнер больше чем в 10 раз превышает Stella Australis. Конечно его меньше качает и обойти вокруг мыса Горн у таких судов существует гораздо меньше ограничений. Однако, высадить 2500 тысячи человек или хотя бы пришвартовать одну корабельную шлюпку на острове Горн весьма проблематично. Там нет никаких мало-мальски оборудованных причалов. Поэтому туристам остаётся ограничиваться лишь видами с борта корабля

Если я правильно помню, то только у Stella Austalis есть разрешение высаживать туристов на острове Горн, используя для этого надувные Зодиаки. Но это случается далеко не всегда. По рассказам капитана, из-за погоды им удавалось высаживать здесь туристов в ~20% раз. Наш тур-менеджер Алехандро, успокаивая нас, сетовал, что он был у мыса Горн уже 11 раз, но ещё ни разу ему не удалось сойти на берег.

Ажиотаж на судне достиг максимума. Все высыпали на палубу. Фотографировали восход, остров и всё на чём останавливался взгляд. Но главным образом гадали удастся нам сойти на остров или не удастся.

Место возможной высадки на остров с надувных Зодиаков

Нам повезло, мы высадились на мысе Горн! Больше часа мы дрейфовали у острова, ловя подходящую погоду. В основном ослабления ветра и волн. Затем на остров высадилась команда, которая подготовила на берегу сходни, и два матроса (по совместительству именно они были барменами на корабле) в гидрокостюмах приготовились страховать Зодиаки с туристами во время высадки

Каждого из высаживающихся лично приветствовал офицер, живущий на острове. С давних пор там есть маяк, так необходимый для всех огибающих мыс судов и спасший множество человеческих жизней. Что бы обслуживать этот маяк на острове несёт вахту чилийский военный с семьёй. Во время нашего визита он был там с женой и двумя дочерьми. Именно такой состав считается идеальным с точки зрения поддержания благоприятного климата в семье. Офицер служит на острове в течение года. Раз в два-три месяца к ним приходит военный корабль. Потом офицера переводят в менее дикие места. Такой же порядок несения службы на всех чилийских маяках в проливах Огненной Земли. Чили очень последовательно развивает стратегию заселения самых южных своих владений после военного конфликта с Аргентиной в этом районе.

Ещё на острове стоит памятник — скульптура вечно парящего альбатроса, как напоминание о тысячах моряков, погибших в безуспешных попытках обогнуть мыс Горн. Этот памятник был установлен в 1992 году членами Братства Капитанов Мыса Горн. Само братство возникло в 1987 году, в него входят все капитаны парусных судов, которым удалось пройти из Тихого в Атлантический океаны или наоборот, огибая при этом мыс Горн.

Похож?

Мостки к памятнику. Вдали возвышается скала самого мыса Горн

Маяк мыса Горн и домик где живёт самья офицера следящего за ним

У них даже есть часовенка, сделанная из обшитого досками металлического контейнера

Всё время везти не может.

Ещё до высадки всех предупредили чтобы спасжилеты никто не снимал, т.к. в случае ухудшения погоды уходить с острова нужно очень быстро.

Как раз когда я уже подходил к маяку, чтобы поговорить с семьёй смотрителя, раздались назойливые гудки Stella Australis с приказом об эвакуации. Поэтому познакомиться с женой и дочерьми чилийского офицера несущего вахту на мысу Горн мне не удалось.

Но зато удалось сделать фотографию монумента альбатроса (выложена выше), когда вокруг нет никого, т.к. с острова я уходил уже одним из последних

Семья из четырёх тюленей снялась с острова вместе с нами

Покидаем остров и бакланы сопровождают нас

Наш путь назад лежит через пролив Мюррей (Murray Channel), между островами Наварино (Navarino) и Хосте (Hoste), дальше в пролив Бигля и в Ушуайю.

Панорама юго-восточной части острова и мыса Горн снятая на отходе.

Мыс Горн был самой южной и самой дальней точкой этого нашего путешествия. После него началось возвращение.

Залив Вулайа (Wulaia Bay)

Последняя высадка на берег на Зодиаках была у нас на остров Наварино, в бухте Вулайа.

Бухта Вулайа — место историческое. Горы, поросшие первичными магеллановыми лесами, речки, прибрежные островки и скалы, богатые жизнью морские воды.

Здесь располагалось самое большое поселение индейцев ямана. Жили они вот в чём-то подобном

Будучи, как и алеуты, первоклассными морскими охотниками, они питались рыбой, морским зверем и моллюсками.

Считалось, что морю можно отдавать или живое, или ничего. Поэтому раковины съеденных моллюсков индейцы оставляли прямо рядом с жилищами.

И сегодня, если копнуть землю, можно найти раковины в золе: это всё, что осталось от некогда бесстрашного перед лицом суровой природы, и беззащитного перед нашествием европейцев маленького народа

Ещё здесь же в 1833 году высадился Чарльз Дарвин во время своего знаменитого путешествия на корабле «Бигль». Об индейцах ямана он тогда отозвался, как о бедных, жалких созданиях с безобразными лицами, а их язык показался ему «клекотом и шумом, которые едва заслуживают называться членораздельной речью». Сейчас в бухте есть небольшое отделение Исторического музея Чили с представленной выставкой о жизни индейцев ямана

и памятной табличкой о посещении этого места Дарвиным

Карта расселения индейцев Огненной Земли во времена Дарвина

Здание в котором сейчас расположено отделение музея, до 2009 года принадлежало чилийским военным и там была расположена станция радио-обнаружения, следившая за всем районом архипелага

Новая станция наблюдения расположена неподалёку, то же на берегу пролива

За время стоянки в заливе мы смогли подняться в горы и ещё раз посмотреть, что представляет из себя Магелланов лес

Сверху успели сделали несколько фото-панорам залива

Вся стоянка заняла около 2х часов и к вечеру мы ушли проливом Мюррея, чтобы следующим утром уже быть в конечном пункте круиза, самом южном городе планеты — Ушуайя.

Ушуайа (Ushuaia)

Как и на мыс Горн, в Ушуайу мы пришли на рассвете, но уже в 4 часа вечера нас ждал самолёт улетать назад, в Буэнос-Айрес. Так что на «разграбление города» у нас было всего несколько часов.

Рассвет в Ушуайя

Панорама восточной части города когда солнце уже немного поднялось и мы после завтрака, собрались на берег

Ушуайа считается самым южным городом на земле. Это одновременно и правда, и неправда. Правда то, что Ушуайа, расположенный на юге острова Огненная Земля на берегу канала Бигль, действительно является самым южным городом в мире, но также верно и то, что на острове Наварино, принадлежащем Чили, через канал от Ушуайи находятся ещё более южные населённые пункты — село Пуэрто-Вильямс и небольшое рыбацкое поселение Пуэрто-Торо. Таким образом, играя словами, непримиримые соперники в освоении Патагонии и Огненной Земли — Аргентина и Чили — имеют свои самые южные поселения в мире, и никому не обидно.

Знак подтверждающий, что Вы находитесь на Краю Света, установлен на городской набережной. На почте и в порту по желанию туристов в паспорт ставят специальный штамп: «Fin del Мundo» («Конец света»).

Панорама центральной части Ушуайя

Несмотря на то, что Ушуайа и нельзя назвать «краем земли», тем не менее, дух и в самом городе, и в округе царит как раз «крайний». Сам Ушуайа очень развит, здесь не только большой морской порт, но и успешные предприятия по сборке электроники (результат введения специальной экономической зоны). Когда гуляешь по центру, кажется, что находишься в каком-нибудь городке северной Европы.

В здании под треугольным куполом расположено правительство аргентинской провинции Огненная Земля (Provincial de Tierra del Fuego), а перед ним на набережной музей Края Света, экспонаты которого рассказывают о первопроходцах здешних мест.

Здание правительства провинции поближе

Первые неиндейские колонисты высадились в этом месте пролива Бигля в 1869 году. Это была англиканская миссия. В сентябре 1884 году здесь появилась флотилия из шести небольших судов во главе с канонерской лодкой «Parana» с целью установить официальное владение этими землями за Аргентиной в соответствии с подписанным договором с Чили в 1881 году. 12 октября 1884 года считается днем основания города Ушуайя.

В начале в Ушуайа располагалась китобойная станция, позже в 1903 году правительство Аргентины разместило здесь колонию для каторжников, которые построили местную тюрьму. Сюда отправляли с континента особо опасных уголовников и политических заключенных. Сбежать с изолированного острова было практически невозможно, поэтому каторжники становились здесь невольными колонистами. На «Южно-Американской Колыме» труженики местного ГУЛАГа трудились на лесоповале в окрестных лесах и строили город. Многие годы фактически градообразующим предприятием города была тюрьма, которую закрыли в 1947 году. Затем в бывших ее корпусах открыли Музей тюрьмы, музей Моря и Художественную галерею.

Бывшая тюрьма, а ныне музей

Несмотря на такую историю, полицию в городе чтят и уважают. Там есть даже площадь со своеобразным монументом в честь полицейских Ушуайя

Ещё одним градообразующим объектом является военно-морская база Аргентины имени Адмирала Бериссо. В 200-летней истории аргентинского флота (Armada Repubhca) выделяется первая половина двадцатого столетия, когда страна стала ведущей военно-морской державой в Южной Америке, раньше это место традиционно принадлежало Чили.

В начале 60-х годов Аргентина уступила лидерство Бразилии. Аргентинские ВМС морально устарели на фоне военного флота Бразилии, получившей часть американских вооружений, оказавшихся излишними после Второй мировой войны. В 2016 году ВМС Аргентины закупила за $8,2 млн. четыре российских мощных полярных буксира. Портом приписки двух буксиров стала военно-морская база «Ушуайя».

Монумент посвящённый военному конфликту с Великобританией из-за Фолклендских\Мальвинских островов

При отсутствии в наше время потенциального противника, военная база выполняет не только функции военного патрулирования, но и службы чрезвычайных ситуаций, которое иногда возникают при плавании туристов к берегам Антарктиды. Туризм является ещё одним из столпов благополучия Ушуайя. Кроме начала здесь большинства круизных маршрутов к Антарктиде и Огненной Земле, вокруг Ушуайя множество горнолыжных курортов очень напоминающих альпийские

Ну, а где туристы, там и игровой и развлекательный бизнесы. Здание казино в Ушуайя выполнено и виде хвоста кита вскинутого из воды

Естественно множество сувенирных лавок по всему городу и особенно в районе порта

Дабл-деккер, только не красный как в Лондоне, а голубой с экскурсиями по городу

Из-за повышенной сейсмичности высотные здания здесь не строят. Центральная улица Ушуайя — авенида Сан Марти.

Католическая церковь Богоматери Милосердия (Iglesia Nuestra Senora de la Merced) на центральной улице города

Монумент в честь первых поселенцев в виде пингвина оказывающего им своё покровительство

Международный транспортный узел представлен морским портом и международным аэропортом. Морской порт, расположенный в 900 км от Антарктиды, включает пассажирский терминал и контейнерную площадку. Все круизные лайнеры, огибающие Южноамериканский материк, заходят в порт Ушуайя, отсюда же стартуют морские антарктические круизы. Развит водный транспорт, включая экскурсионные яхты, катамараны и катера.

Долгое время в Ушуайя использовался старый, оставшийся от военных, аэропорт с короткой взлётно-посадочной полосой. Он был одним из самых опасных в мире для современных больших самолётов. Сейчас там спортивный аэропорт для легкомоторных самолётов. Ну, а в память о прошлых годах там установлен заслуженный и легендарный DS-3

А мы улетали с Огненной Земли из современного международного аэропорта Ушуайя способного принимать любые современные дальнемагистральные пассажирские самолёты. Пассажиропоток этого аэропорта в год составляет около 500 тысяч человек. Из Буэнос-Айреса до Ушуайя можно долететь прямым рейсом за 3 часа 20 минут.

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