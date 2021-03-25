Пятигорск: Киса и Ося здесь были

Татьяна Афанасьева

Давно мечтали о путешествии в Кавказские Минводы? Мы тоже, и наконец свершилось. Взяли машину напрокат и накатали 1257 км по Ставрополью, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Если пропустили начало сериала, всё лежит по ссылкам, а мы едем дальше. ;)



. Домбай, Чёртова мельница, место дуэли Печорина и кладбище альпинистов. Часть 1 . Вылет из Калуги, отечественный автопрокат, Бермамыт и Кисловодск. Часть 2 . Домбай, Чёртова мельница, место дуэли Печорина и кладбище альпинистов.



. Причуды Терскола, легенды Чегема и древние склепы Эл-Тюбю Часть 3 . Джилы-Су, Долина нарзанов и заброшенный замок Часть 4 . Причуды Терскола, легенды Чегема и древние склепы Эл-Тюбю

- Напомню, как выглядел весь маршрут.

Едем в Пятигорск!

Начитавшись на разных форумах про то, как прекрасен Кисловодск и как уныл Пятигорск, мы решили, что нам хватит и дня для знакомства с городом - посетим Провал, смотровую на горе Машук, прогуляемся по курортному парку, попьём нарзанов... Отличный план, вполне всё успеем. Но как же мы ошибались! В Пятигорске нашлось столько всего интересного ;)

Первым делом мы заглянули в Туристско-информационный центр за бесплатной картой города-курорта (парк «Цветник», пр. Кирова, 22, слева от Лермонтовской галереи (голубой домик справа в кадре).

Когда слышишь «Пятигорск» представляется пять отдельно стоящих гор, а по сути город получил название от пятиглавой горы-недовулкана Бештау, по соседству с которой ещё около 17 останцовых магматических гор. Все они относятся к Пятигорью на Кавказских Минеральных Водах. Среди них - Машук, Железная, Горячка, Казачка, Дубровка, Пост, Пикет итд итп. Самые высокие - Машук (993,7 м) и Бештау (1400 м).

Пятигорск основан в 1780 году, всё началась с Константиногорской крепости, а 24 апреля 1803 года начинается его официальная история как города-курорта, Александр Первый издаёт указ «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства» и приглашаются первые архитекторы (швейцарские!) - братья Джузеппе и Джиованни Бернардацци.

В городе сохранилась атмосфера имперского курорта.

Кофейня кондитера Гукасова в парке «Цветник». Построена в 1909 году, в стиле модерн. Здесь по-прежнему подают кофе и самые вкусные ванильные булочки. (Пятигорск, пр. Кирова, 23 ).

Лермонтовская галерея появилась в 1901 году, к 60-летней годовщине смерти великого поэта. Её возвели в любимом парке «Водяного общества» - Николаевском цветнике. Изготовление каркаса, металлических частей здания и многочисленных кованых декоративных деталей было поручено варшавской компании «Вл. Гостинский и Ко», которая владела заводами в Санкт-Петербурге. В галерее располагались Николаевский вокзал, ресторан, библиотека, зрительный и выставочный залы. Очень многофункциональное место.

Ново-Сабонеевские ванны (сейчас Пушкинские) возведены в самом начале XX столетия у подножия горы Горячей. Они считались самым крупным бальнеологическим объектом в Пятигорске среди «серных ванн».

Красивых исторических зданий в Пятигорске очень много!

На горе Машук - станция старой канатки (работает с 1971 года). Билет туда-обратно - 360 рублей. Над кассой экран, показывающий погоду на вершине в прямом эфире. Сначала нам показалось, что он сломался :))) Но тут среди белой пелены выплыла ёлка, и стало понятно, что это облом... В общем смотрите на экран, чтобы не тратить время и деньги впустую. Адрес нижней станции: бульвар Гагарина, 2, маршрутка №1 от ж/д вокзала, остановка «Канатная дорога».

Портрет Ленина на склоне горы Машук был нарисован художником Николаем Шуклиным в 1925 году. Его пытались уничтожить не один раз - в 1942 году фашисты, в 2006 году какие-то местные вандалы. Но Ленин не поддался :)

Если не считать смотровой площадки на горе Машук, то самая доступная, бесплатная и душевная в черте Пятигорска это смотровая площадка рядом с Эоловой арфой на горе Горячей (N44.040336, E43.086907). Оттуда открывается панорамный вид на город и окрестные поселки Горячеводский и Свободы, а также природные красоты Кавказского хребта (при хорошей погоде). Особенно романтично там вечером.

Эолова арфа, так называемая «воздушная арфа», - это целый механизм, установленный внутри беседки в 1830 году и издающий прекрасные звуки, благодаря колебаниям ветра. Считалось, что звуки этой арфы благотворно влияют на душевное состояние курортников. В 1890 году её заменили на упрощённый механизм, в 1972 году на электронную «эолову арфу», в 2008 году стали включать фонограмму, а в 2020-м мы вообще ничего не услышали, придя на гору...

Провал. Помните, как объяснял Остап Бендер продажу билетов на посещение малахитовой лужи, называемой Провалом, в книге «12 стульев».

«С целью капитального ремонта Провала, чтоб не слишком провалился!»

И вот мы стоим у входа в этот самый Провал рядом с бронзовым Остапом, играет музыка, вокруг ни души, никто денег не просит, перед нами тоннель, ведущий вглубь горы... Чем ближе мы к «луже», тем сильнее вонь сероводорода.

В царские времена над озером был мостик для танцев Водяного общества, оттуда же спускалась корзина со всеми желающими побывать в «адской бездне». Сейчас Провал огорожен в избежание стихийных купаний.

На одной из стен висит икона Целителя Пантелеймона.

В настоящее время на Кавказских МинВодах - свыше 100 источников, все их используют с лечебной целью, треть из них - из недр горы Машук. В Пятигорске повсюду бюветы. Какая вода показана именно вам - вопрос серьёзный и медицинский, точно не для самостоятельного решения. В туристическом центре нам посоветовали быть очень осторожными и не перепивать, иначе «дно вышибет».

Бесстыжие ванны - самый популярный и самый необычный аттракцион Пятигорска. Вода в них +35-40. Найти их несложно - одни чуть ниже Провала, вторые - за Пироговскими ваннами. В несезон купальщиков не так много, а вот летом, как селёдок в бочках. У ванн каскадная структура - у истоков самая горячая и чистая вода.

Бальнеологическое лечение предлагают все санатории Пятигорска - по расписанию, назначению врача и за деньги, а в Бесстыжих ваннах всё круглосуточно, на свой страх, риск и бесплатно. В ваннах кто только не купается (даже бездомные), их после этого никто специально не промывает и не обрабатывает. В общем антисанитария там процветает, но народ это не останавливает.

Стоит помнить, что даже здоровому человеку в подобных ваннах нельзя сидеть дольше 15-20 минут за один сеанс.

В Пятигорске, куда не глянь, Киса и Ося здесь были.

Отец русской демократии просит милостыню в парке «Цветник», рядом с кофейней кондитера Гукасова. В фильме он просил её на фоне грязелечебницы в Ессентуках.

«Мосье, же не манж па сис жур».

Великий Комбинатор продаёт входные билеты у «Провала». В фильме сцену «возле Провала» почему-то снимали у Грота Лермонтова, недалеко от Академической галереи.

Рядом с бронзовым орлом на горе Горячей Остап Бендер учил Кису попрошайничать, а для создания более жалкого вида топтал его пиджак.

«Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!»

Торги с монтёром Мечниковым снимали на фоне Лермонтовской галереи в парке «Цветник».

«Утром деньги - вечером стулья».

Фраза «Я человек, измученный нарзаном» была с нами всё время, пока мы гуляли по Пятигорску.

Надеюсь, у вас не осталось никаких сомнений, что Пятигорск прекрасен, интересен и в нём обязательно стоит побывать. За кадром осталось ещё множество достопримечательностей. ;) К тому же это не первый гульбарий про Пятигорск - ловите версию 2017 года от Дмитрия Койды и ещё одну 2013 года от Евгения Грина.

Продолжение следует.

Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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