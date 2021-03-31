Заброшенная усадьба калужского губернатора в Березичах

Сергей Рубцов Ну, что? Соскучились по заброшенным усадьбам? У нас есть новый маршрут для вас! Вместе с тульским путешественником Сергеем Рубцовым мы отправляемся в Калужскую область.

— У меня довольно редко бывает так, что я случайно попадаю в какое-то заброшенное место, потому что зачастую их приходится целенаправленно выискать где-нибудь вдали от цивилизации, но тут все оказалось совсем иначе. Из-за сорвавшихся планов и не очень благоприятной погоды я не успевал попасть в тех места, которые планировал заранее, поэтому пришлось уже на подъезде к Козельску срочно искать что-нибудь занятное в его округе.

К моему счастью, я почти сразу нашел информацию о заброшенной усадьбе в Березичах. Оставалось только зайти в Википедию и взять оттуда координаты (не повторяйте моих ошибок).

Кстати, в выдаче Яндекса по запросу про усадьбу тоже неверные координаты показываются сбоку:

Лишь потратив довольно много времени, несколько раз пробираясь по сугробам пешком и петляя по деревне, я понял, что где-то меня обманули. В последствии оказалось, что до реального места было еще около 3-х километров, и находится оно на другой стороне реки Жиздра и это уже скорее село Березичский Стеклозавод. Для начала небольшое видео, чтобы вы подписались на мой YouTube :-), а ниже будет краткая история данного места, ее я на момент съемок не знал.

До наших дней сохранилась информация о нескольких дворянских семьях, которым принадлежало поместье в разные периоды времени.

С 1638 года усадьба принадлежала богатому роду Чичериных, вероятнее всего первым владельцем был Андрей Григорьевич Чичерин, который построил тут деревянную церковь.

С 1825 по 1829 год поместье принадлежит Василию Львовичу Пушкину, отец которого женился Ольге Чичериной, что принесло ему богатое приданное. Кстати, Лев Пушкин был родным дедом, а Василий — дядей поэту Александру Пушкину.

Позже имение в Березичах переходит к князьям Оболенским, которые основали в этих места писчебумажную фабрику, сахарный и стекольный завода. Александр Петрович Оболенский был занимал должность калужского губернатора. Он же построил в 1845 году в Березичах каменную Никольская церковь, которая стоит там до сих пор.

Здание же усадьбы, ради которого мы сюда приехали, было построено в период с 1875 по 1905 года по проекту архитектора Гавемана для князя Алексея Оболенского, последнего владельца данных мест.

После революции хозяева срочно уехали за границу, а территория усадьбы стала народным достоянием. Тут в разные годы располагались дом отдыха, госпиталь, детский дом, школа-интернат. Кстати, надеюсь, что школа-интернет теперь не работает, потому что здание ее выглядит, мягко говоря, печально.

Зато на ней висят памятные таблички:

Ладно, я забежал немного вперед. Первым делом нас встречают новодельные ворота с табличкой и сводом поведений, все-таки усадьба находится на территории национального парка Угра.

Сразу за ними стенд с краткой информацией и даже парочкой старых фотографий, но меня это не очень интересует, потому что из-за голых деревьев сразу виднеются руины главного усадебного дома.

Говорят, что прекрасная постройка в стиле модерн находится в таком состоянии с 70-х после пожара. Вход внутрь огорожен еле заметными ленточками, но, судя по следам, никого это не останавливает.

Я не стал исключением и пошел внутрь, тут надо помнить, что зимой по таким заброшкам надо ходить очень аккуратно, потому что можно не заметить провал и оказаться на цокольном этаже.

Внутри не сохранилось никаких перекрытий, все сгорело в огне, поэтому уже во всю разрослись деревья.

Есть плюс поездок по заброшкам именно зимой, не приходится пробираться сквозь заросли.

Видно, что внутри делали что-то вроде автомобильных ворот:

Малая часть окон заколочена досками:

На стенах иногда виднеются следы пожара:

Если честно, то виды разнообразием не отличаются:

С торца к зданию примыкает небольшая одноэтажная постройка, я подумал, что это новострой советских времен, но в интернетах пишут, что это оригинальный флигель.

А то, что я принял за флигель, наоборот, является баней, построенной гораздо позже.

Недалеко от здания усадьбы я заметил полуразрушенный памятник:

Еще несколько лет назад он был цел:

Источник: gorod.kaluga.ru Однако недалеко от здания школы находятся более страшные и удручающие фигуры, хотя явно их цель была не вводить людей в депрессию.

На этом моя прогулка заканчивается, напоследок остается только добавить правильное расположение места, чтобы никто не мучался, как я.

Правильные координаты усадьбы Березичи: 53.971220, 35.814175

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