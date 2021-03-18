Причуды Терскола, легенды Чегема и древние склепы Эл-Тюбю

Татьяна Афанасьева

Прилетев в Минводы, мы взяли машину напрокат и накатали 1257 км по Ставрополью, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Если пропустили начало сериала, всё лежит по ссылкам, а мы едем дальше. ;)



. Домбай, Чёртова мельница, место дуэли Печорина и кладбище альпинистов. Часть 1 . Вылет из Калуги, отечественный автопрокат, Бермамыт и Кисловодск. Часть 2 . Домбай, Чёртова мельница, место дуэли Печорина и кладбище альпинистов.

Часть 3 . Джилы-Су, Долина нарзанов и заброшенный замок

- Напомню, как выглядел весь маршрут.

Терскол

В Терскол мы приехали, чтобы подняться на Эльбрус - самый высокий стратовулкан Кавказа и самую высокую гору России. Высота пика - 5642 метров.

Покорили ли мы Эльбрус? Ну, так... Мы забрались только на 3847 метров и то не пешком, а на канатке. С портрета на нас осуждающе смотрел балкарец Чокка Залиханов. На его счету 209 восхождений, и последнее - в 110 лет! В слову, прожил он до 116. Вот это я понимаю...

Погода была так себе, видимость почти нулевая, поэтому этот день остался в памяти как «белый, белый, белый день». Мы не увидели ни хребтов, ни вершин, ни лихих горнолыжников. Эльбрус спал, укрывшись огромным белым одеялом.

Из всех впечатлений - табличка с надписью «Гарабаши, 3847 м», лохматый Гринч, облепиховый чай и самый вкусный хычин, который я ела в жизни, да ещё и на такой высоте!

Можно было подняться ещё выше - на ратраках, но в такую погоду мы отказались от такой идеи.

Подъём стоил нам 1200 рублей на человека (сначала мы поднимались на маятниковой канатке, потом на гондольной). Цены и различные комбинации подъёма можно тут посмотреть. Покатались знатно, но свой высотный рекорд не побили. В Перу мы были на высоте 4910 м - на перевале Патапампа. Кстати, в ещё более плотном тумане.

А как у вас, случались подобные обломы? Когда поднимаешься на вершину, там полно табличек «посмотрите налево, тут вершина такая-то, посмотрите направо - а тут вот что». :)) Чувствую, придётся возвращаться в Терскол, чтобы увидеть всё обещанное.

Хорошо, что Эльбрус и Большой Кавказский хребет мы наблюдали все предыдущие дни, когда видимость была идеальная :)

Чегемское ущелье с водопадами

Само ущелье похоже на гигантскую трещину в горах. Чегем так и переводится с балкарского - «сломанная земля». Согласно древней легенде, богатырь Карашауая, испытывая силу своего коня, пришпорил его так, что тот пробил скалу копытом, а из разлома хлынула вода. «Чегем!» – резюмировал герой. Так и повелось...

В ущелье находятся Большие Чегемские водопады. Водные потоки струятся по скалам, рисуя гигантское дерево со множеством серебряных ветвей, разбиваясь в водяную пыль и смеясь в «лицо» фотокамер. Их нереально сфотографировать так, как хочешь. Пока они не замёрзнут!

Чегемские водопады питаются за счет льдов и вечных снегов, расположенных на Главном Кавказском Хребте.

Водопады идеально позируют в феврале-марте, когда со скальных выступов свисают огромные ледяные сталактиты. Достаточно погуглить, и все слова заканчиваются. Когда я увидела все эти фотки, все локти себе искусала. Тоже придётся возвращаться.

Эл-Тюбю

30 минут по грунтовке от Чегемских водопадов, и мы в старом балкарском селе Эл-Тюбю, где проживает около 200 человек. В советское время через село проходила перевалочная дорога в Грузию, и до границы с Грузией тут буквально рукой подать - около 20 км.

Пейзажи вокруг аховые! Отвесные склоны гор, облака, зацепившиеся за вершины, бирюзовая лента реки между камней и крошечное село на «каменной ладони»... Затерянный мир.

Интересно, что ищут овцы на заснеженных склонах? Не иначе, подснежники.

Главная доминанта села - Башня замка Балкаруковых XVIII века. Местные называют её Башней любви. По легенде, её построил князь Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от разгневанной родни кумычки Кериме, которую он украл в Дагестане - по большой любви.

Если вы смотрели фильм «Война» режиссера Алексея Балабанова, снятый в 2002 году, то возможно помните некоторые сцены. В роли горного аула, где находится штаб чеченского боевика Аслана, был как раз Эл-Тюбю.

В Эл-Тюбю мы ехали ради древнего некрополя, или «Города мертвых», как его ещё называют. Он чуть дальше по дороге, выезжаешь из села и видишь, как домики с остроконечными крышами будто взбираются в гору.

Сохранилось восемь могильников, они как раз и дожили до статуса культурно-исторического наследия. Вблизи склепы выглядят как полноценные дома. Только для мёртвых.

Время захоронений разное - от XI до XVIII века. В некрополе три вида могил: земляные насыпи, обложенные камнями; каменные «ящики» и склепы для знати. Всё пространство между могилами захватили заросли можжевельника. На фоне снега смотрится потрясающе красиво и зловеще!

Продолжение следует.

Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Что впечатлило больше?