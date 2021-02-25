Приэльбурсье. Вылет из Калуги, отечественный автопрокат и маршрут на неделю

Татьяна Афанасьева

Вся эта история с коронавирусом и закрытием границ привела к тому, что мы весь год тестировали внутренний туризм — Дагестан, Кавказские Минеральные Воды, Адыгею , ну, и остальное — по мелочи. Если с отелями, достопримечательностями всё было понятно и предсказуемо, то с прокатом машин практически экспериментально. Я вообще не очень верила, что у нас что-то получится в этом плане. А зря! Рассказываю всё по порядку.

— Итак, мы купили авиабилеты до Минвод с вылетом из Калуги, договорились с прокатной конторой, я забронировала жильё через booking.com в Кисловодске, Домбае, Терсколе и Пятигорске. Схема была старая: едем из точки в точку, совершаем радиальные вылазки. Цены на жильё адекватные — от 2200 руб./сутки за троих. Везде были или мангальные площадки (да здравствуют шашлыки!), или кухня со всем необходимым. В общем, наши мечты и планы жили в унисон. Рассказываю подробности.

Про аэропорт «Калуга»

Маленький, уютный, понятный. 2−5 дневных рейсов, на ночь он вообще закрывается, :)) как сельпо. Оттуда можно улететь в Питер, Москву, Екатеринбург, Казань, Калининград, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Киров и Минводы. Обещают регулярный рейс в Стамбул.

Никакой излишней суеты и очередей. Бесплатная парковка с шлагбаумом и видеоконтролем. Кулер с холодной и горячей водой в зоне вылета — можно замутить себе чай/кофе/вермишель. И ещё один ощутимый бонус — аэропорт всего в часе езды от нашей Тулы.



Аэропорт «Калуга» дебютировал не один, мы и с компанией «Азимут» летели впервые. Никаких нареканий. Особенно круто, что билет «Калуга-Минеральные Воды» стоил всего 888 рублей. Понятно, что без багажа, ланча и шампанского, но цена! Мне кажется, так дёшево мы ещё никогда не летали. Хочу повторить.

Прокат машины

С прокатом в Кавказских Минводах чуть проще, чем в Дагестане, контор больше. Но вопрос, кому доверить свои наполеоновские планы, стоит так же остро! Так кому? Мы выбрали @prokat.kmv — 10 лет стажа, хорошие отзывы, всегда на связи в WhatsApp, машину подают прямо в аэропорт (удобно!).



Как «спецы по ладам», мы взяли LADA Largus, механику: 1800 р./сутки, залог 10000 р., его возвращают сразу при сдаче машины. Автобокс на крыше стал неожиданностью, но не сбрасывать же его? Проехал с нами все 1257 км. Повидал и Эльбрус, и Домбай, и Эл-Тюбю…



Дороги были приличными, по щебёнке и грунтовке ездили ооочень редко. Самый трэш — дорога на Бермамыт, но и там наш Largus обскакал все внедорожники. Один заглохший Jeep даже умолял зацепить его тросом, а я ещё раз убедилась, что всё зависит от мастерства водителя, а не от крутости машины.

Наш маршрут

Звёздочкой помечены места ночёвки.

1 день. Аэропорт в Минводах, Бермамыт, Кисловодск*.

2 день. Домбай*, озеро Кара-Кёль, Мусса-Ачитара, «Летающая тарелка».

3 день. Домбай*, Кладбище альпинистов, Алибек, каньон Чёртова Мельница в ущелье Аманауз.

4 день. Кисловодск*, скала Кольцо, Лермонтовская скала.

5 день. Джилы-Су, Долина нарзанов и заброшенный замок, Терскол*.

6 день. Эльбрус, Чегемские водопады, Эл-Тюбю, Пятигорск*.

7 день. Пятигорск*.

8 день. Железноводск, Минеральные Воды (аэропорт).



Бермамыт

Бергамот, Бармаглот, Бермамыт… До путешествия по Приэльбрусью всё звучало именно так — в одном ряду, как на безумном чаепитии в Стране чудес.



Плато Бермамыт находится в 40 км от Кисловодска, в границах Карачаево-Черкесии. С карачаевского название переводится, как «кручёный пес», а с монгольского — «беглый раб, за которого не выплачен выкуп». Высота горы Большой Бермамыт — 2592 м. И это одно из самых живописных мест с видом на Эльбрус. Нашли меня на фото?

Яндекс-навигатор повёл нас через Учкекен. До поворота на Бермамыт шла щебёнка, а дальше нас поглотила паутина грунтовок — то сходящихся, то расходящихся, изрытых шинами и откровенно пугающих! Навстречу ехали самодовольные внедорожники. На их фоне наш Largus выглядел полным идиотом. Но он справился. :)

За час до заката мы стояли на краю плато и смотрели, как ускользающее солнце касается бархатных складок гор и снежного Эльбруса, а одна из скал шепчет нам: «Тссс», «поднеся палец к губам».

Добрый совет — приезжайте с утра, На Бермамыте много троп и одушевлённых скал, не терпящих суеты. Ходить — не переходить.



Эх, как я завидовала компании джигитов, приехавших на закате, но с ночёвкой. На время они уступили нам парту в первом ряду… «Оставайтесь! Всё есть — вино, коньяк. Чачу хочешь? И чача есть. Зажарим барашка. Шоу только начинается. Красиво будет. А на Канжоле были? Там ещё круче».



Куда уж ещё круче? Но название мы запомнили и в следующий раз обязательно махнём на Канжол, или Кинжал — как его называют. И обязательно с ночёвкой.

Кисловодск

По рассказам восхищённых друзей, Кисловодск рисовался мне абсолютно сказочным — с затейливыми домиками, благоухающими клумбами, высоченными кипарисами и неспешным променадом. Почти Карловы Вары, только наши. Вот только поехали мы туда в ноябре, и картинка слегка трансформировалась. Никаких розариев и кружевных зонтиков… Но даже поздней осенью Кисловодск прекрасен!

Первым делом заглянули в «Кисловодский Фарфор» (Курортный бульвар, 17, 2 этаж) и купили плоскую кружку с ручкой-носиком. У неё множество названий — поильник, питейник, бюветница. Гулять по Кисловодску без этого предмета — моветон.

Носик у кружки по нескольким причинам: во-первых, чтобы кислоты и минералы не губили зубную эмаль; во-вторых, это позволяет предотвращать большие глотки; в-третьих, если у воды какая-то вонь, носик сделает её изысканно тонкой… Вру. Вонь никуда не денется, но вы хотя бы будете вдыхать её не так резко.

Почему кружка плоская? Очень удобно носить в кармане и дамской сумочке. И наконец, почему предпочтительнее пить из фарфора или керамики? Они дольше удерживает начальную температуру и не вступают ни в какие химические реакции с «живой водой». Пластик и металл — это риск для здоровья!

Как правильно пить? Закусить зубами носик, запрокинуть голову, сделать глоток. Один небольшой глоток воды на каждые 10 шагов. Только так!

Вооружившись правильными кружками, мы отправились в нарзанную галерею: «Ну, вот сейчас-то напьёмся от души!». Вошли и растерялись…

Не было никаких надписей: для желудка, сердца и успокоения души. У каждого крана висели строгие таблички с названием воды и цифрами. Сульфатный, доломитный, общий нарзаны. Содержание магния, кальция, натрия, сероводорода, хлора, сульфатов, степень минерализации. Но как узнать, какая вода тебе подходит? От какой дно не вышибет? :)))

На вкус мне больше всего понравился доломитный нарзан. Старушка рядом советовала пить именно тёплый: «Конечно же, тёплый, желудок спасибо скажет!» (цитата).

Эту табличку я сфотографировала в Пятигорске, но в Кисловодске такие же. Больше всего мне нравится просьба НЕ ВЫЛИВАТЬ ВОДУ В ЦВЕТЫ! :)

В общем я во всём разобралась. Берите на заметку:

Общий нарзан. Слабая минерализация и низкое содержание углекислоты. Используется для лечебных целей, в основном для наружных процедур, в меньшей степени — для питья. Хотя местные жители предпочитают пить именно его. Общий же! :)))

Доломитный нарзан. Отличается от общего повышенным содержанием углекислоты и более высокой минерализацией, в том числе за счёт большого содержания ионов натрия и хлора. Улучшает обмен веществ, ускоряет выведение шлаков из организма.

Сульфатный нарзан. Самая высокая минерализация из всех — за счёт содержания сульфатов магния и натрия. Высокий уровень углекислоты, а также наличие активного железа (привкус очень чувствуется!). С небольшим количеством мышьяка. Повышает секрецию желудка, способствует лучшему усваиванию пищи, регулирует работу кишечника, уменьшает вздутие живота, а также обладает желчегонным действием. Вот его бы я вообще без назначения врача не пила!

На фото каптаж 1894 года над источником (водозаборное сооружение). Смотрится эффектно.

Самой безобидной (без назначения врача) считается вода с малой минерализацией — так называемая столовая вода и лучше в тёплом виде. Согласно российскому ГОСТу, столовой считается вода с минерализацией до 1 г на литр, лечебно-столовой — от 1 до 10 г/л, лечебной — от 10 до 15 г/л. Всё, больше не буду вас грузить. Будьте здоровы, пейте нарзаны!

В Нарзанной галерее есть небольшой бесплатный музей с интерактивной картой парка. Выбираешь достопримечательность и получаешь историческую справку с указанием маршрута и фотографиями. Очень наглядно и удобно.

В курортном парке Кисловодска размечено шесть терренкуров (оздоровительных маршрутов) разной степени сложности. Самый сложный — 10,4 км. Общая протяженность дорожек более 30 км. Мы гуляли хаотично, но по самым красивым местам.

К слову, Орёл — символ Кавказских Минеральных Вод.

Павильон «Стеклянная струя» и Зеркальный пруд.

Многие уголки парка сохраняют очарование дикой природы.

«Красные грибы» — скалы образованы из песчаника, кирпично-красный окрас им придает оксид железа. Высота — около 7 м, диаметр «шляпки» около 3 м. И это тоже в парке!

Кисловодский курортный парк занимает площадь около 1340 га и считается одним из красивейших парков России. В нём собрано около 300 видов разнообразных местных и экзотических видов деревьев и кустарников, а также более 800 видов травянистых растений.

При хорошей погоде не упустите возможность прокатиться на старой канатной дороге с милыми жёлтыми и красными вагончиками. Нижняя станция расположена у павильона «Храм воздуха», а верхняя — на плато Джинальского хребта у Олимпийского комплекса. Время в пути всего 8 минут, маршрут — 1,7 км. Работает ежедневно с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Взрослый билет в одну сторону — 200 руб., детский 120 руб. (5−10 лет). Правда, сейчас она на ремонте.

Источник фото wikipedia.org

Про Кисловодск можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз съездить! Вечером он даже Европу немного напоминает.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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