Джилы-Су, Долина нарзанов и заброшенный замок

Татьяна Афанасьева

Прилетев в Минводы, мы взяли машину напрокат и накатали 1257 км по Ставрополью, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Если пропустили начало сериала, всё лежит по ссылкам, а мы едем дальше. ;)



. Домбай, Чёртова мельница, место дуэли Печорина и кладбище альпинистов. Часть 1 . Вылет из Калуги, отечественный автопрокат, Бермамыт и Кисловодск. Часть 2 . Домбай, Чёртова мельница, место дуэли Печорина и кладбище альпинистов.

- Напомню, как выглядел весь маршрут.

Дорога «Кисловодск-Долина нарзанов-Джилу-Су» проходит по территории Ставрополья и Кабардино-Балкарии и считается одной из самых живописных дорог России - 84 км красоты. Многие летят в Кавказские Минводы именно ради неё. Со многих участков трассы в ясную погоду открывается вид на двугорбый заснеженный Эльбрус. И это потрясающе! По дороге будет несколько смотровых площадок, они есть на яндекс-картах, так что вряд ли пропустите.

В ноябре по дороге на Джилы-Су никаких пробок. :))

Джилы-Су

Люди едут в Джилы-Су не только ради бомбических пейзажей. В окрестностях бьёт около 14 минеральных источников (печеночный, глазной, почечный и др.) и обустроено несколько купален, поэтому не удивительно, что место превратилось в дикую всенародную здравницу. Весной и летом на поляне Джилы-Су аншлаги, всё заставлено палатками и машинами. В ноябре мы были почти одни, и это было счастье. Угадайте что за маленькие домики по всей долине?

Въезд в заповедник 50 рублей с человека (цена на ноябрь 2020 г.).

Местный нарзан бурлит из-за выходящих газов и имеет температуру +23-24°С, все склоны гор в красивых ярко-оранжевых подтёках. Летом такой замороженной красоты не увидишь. Ярко-медный цвет объясняется огромной концентрацией железа в составе воды.

Водопад Султан на ручье Кызыл-Кол - одна из главных достопримечательностей Долины. До эльбрусских отрогов, покрытых многокилометровыми наледями, от него всего 4 км. Совсем близко подойти нам не удалось, слишком обледенела тропа. Смотрите, какая махина!

В 500 м от Султана ещё один водопад - Кызыл-Су. Название переводится как «красная вода». Водопад стекает по скальной толще с выходом гранатово-багряных пород и иногда вода приобретает их оттенок. В мороз у водопада голубой оттенок. В общем, какой будет микс, зависит от сезона, в который вы приедете и от «бармена» :) Нам разливали Blue magic.

Увидеть Кызыл-Су можно только сверху, со смотровой площадки. Каскад срывается с высоты 20 метров. Река в буквальном смысле расколола каменную глыбу, пробивая себе путь в ущелье. А вот туристам туда не добраться.

В ста метрах от альплагеря и Кызыл-Су - белый особняк. Говорят, дом принадлежит управляющему делами президента Кабардино-Балкарии. Тоже в общем-то достопримечательность.

Долина нарзанов

В 34 км от Кисловодска в долине реки Хасаут на высоте 1300 метров над уровнем моря находится уникальная природная достопримечательность - Долина нарзанов (она по той же дороге на Джилы-Су). Вход в неё 50 рублей с человека. Цена, можно сказать, символическая. Ведь получаешь доступ в живописное ущелье с 17 минеральными источниками и несколькими купальнями, которые тоже считаются целебными. Можно хоть весь день там оздоравливаться. Цепочка нарзанов тянется на 3 км.

Многие источники облагорожены и закованы в камень, где-то есть «кран», но из большинства надо просто черпать. Прихватите с собой посуду. Только не металлическую и не пластиковую, так как они не пригодны для питья нарзанов.

Вода сильно газированная, хорошо видно, как она булькает. Температура около +10. Она относится к углекислой гидрокарбонатно-хлоридной натриево-кальциевой с минерализацией до 3,3 г/л и содержанием углекислоты до 2,2 г/л. Если перевести на общечеловеческий - это столовая вода и пить её можно даже без назначения врача. Но, конечно, в меру.

Отсюда, на всякий случай, пить не стали. :)))

Особо примечателен Серебряный источник. На литр воды приходится около 4 мг серебра. Такая вода считается антисептиком, она хорошо борется с заболеваниям, имеющими бактериальную природу и нарушающими деятельность пищеварительной системы. Показания - язва кишечника, гастрит, энтерит и многие другие болезни. Но опять же! Не стоит пить литрами и перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом. Лично мы чуть-чуть пригубили. Чисто «Я тут был, серебряную воду пил».

Земля вокруг источников имеет роскошный ржаво-оранжевый оттенок, - из-за большого содержания железа в воде, привкус тоже характерный. Мы пытались уловить хоть какую-то разницу между источниками... Не уловили. Но заметили, что пить из дикого источника намного вкуснее и приятнее, чем из бювета где-то в Кисловодске :)

Заброшенный замок

Бонусом посещения Долины нарзанов стала заброшка недалеко от источников (её, кстати, видно на фото выше). На первый взгляд, настоящий замок - полуразрушенные зубцы, замшелые стены, суровые пейзажи вокруг. Но вот асфальт... Он как бы намекает, что нет, замок не такой уж и старый:)

При входе хорошо читается год постройки - 1936.

Замок построен для первых лиц республики в качестве охотничьего домика. Говорят, некоторое время он был дачей секретаря Кабардино-Балкарского обкома Бетала Эдыковича Калмыкова, одного из лидеров борьбы горцев за Советскую власть на Северном Кавказе, входящего в особую тройку НКВД СССР и получившего прозвище «Кровавый».

В этот замок приезжали на перезагрузку Будёный, Ворошилов и другие герои революции. И всё бы так же радужно продолжалось, но в 1939 году на Калмыкова донесли, обвинили в контрреволюции и терроризме, а в 1940 году расстреляли. Он был реабилитирован только в 1954 году. Похоронен в Москве на Донском кладбище (в числе других репрессированных).

Замок Долины нарзанов принимал высокопоставленных чинов до 1960-х. Позже в нём открыли гостиницу для простых смертных, а вокруг построили турбазу «Долина нарзанов». Турбаза принимала гостей до лихих 90-х. В парке сохранились остатки сказочности...

Стены замка около метра толщиной, окна стилизованы под бойницы. В общем всё основательно и достойно! А настоящая «вишенка на торте» - винтовая лестница, ведущая в башню. Люблю такие.

Ну, и какой же замок без леденящей кровь легенды и призрака? Всё есть! Как рассказывают старожилы, призрак замка Долины нарзанов появляется после полуночи, неуклюже сползая по лестнице... Огромное безглазое чудовище с шлейфом из слизи, поглощающее всё, что встретит на своём пути. На всякий случай приходите до полуночи ;)

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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