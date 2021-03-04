Чёртова мельница, шерстяные трусы, место дуэли Печорина и кладбище альпинистов

Татьяна Афанасьева

В ноябре 2020 года мы прокатились по Приэльбрусью на прокатной машине , побывав в курортных городках Кавказских Минвод и познакомившись с самыми интересными достопримечательностями Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Если пропустили начало истории , его можно найти по активной ссылке, а мы едем дальше. ;)

- Напомню, как выглядел весь маршрут.

Домбай

Дорога из Кисловодска в Домбай через Верхнюю Мару, как хорошее кино. Хочется пересмотреть. Я ехала и тонула во всех этих линиях, отражениях и горизонтах.

У всех, кто был в Домбае, есть фотка с летающей тарелкой на склоне горы Мусса-Ачитара, на высоте 2250 м. Когда бы вы там не очутились, будет чувство, что пришельцы приземлились минут на пять раньше. Но по факту тарелке 50 лет, и она наследие пресловутого «совка». Правда, неожиданно?



Гостиницу Futuro подарил Советскому Союзу президент Финляндии Урхо Кекконен. Вместе с Косыгиным он совершил переход через Кавказский хребет, охренел от видов и решил, что «неземному» арт-объекту самое место среди неземных красот. Какой же молодец!

В ноябре Домбай был почти нелюдим. Канатки пустовали, яки простаивали, шерстяные трусы отдавали за бесценок. :)

В крошечном Домбае культ канатных дорог, их там несколько видов!

Гондольная канатка: высшая точка - 3168 м, станция рядом с гостиницей «Аманауз», кабинки + кресла на 6 человек.

высшая точка - 3168 м, станция рядом с гостиницей «Аманауз», кабинки + кресла на 6 человек. Маятниковая канатка с двумя красными ретро-вагончиками на 40 человек: поднимет на 2266 м, станция рядом с гостиницей «Старый Домбай».

Старая канатно-кресельная дорога: станция рядом с гостиницей «Наступ», 4 пересадки, 3008 м, первая очередь - одно кресло, дальше - по два.

Мы выбрали последнюю. Во-первых, это старое доброе ретро со скрипом, во-вторых, «полный антиковид», кресла открытые и можно ехать одному, в-третьих, дешевле её не найдёшь (800 р. на 3008 м), в-четвёртых, из-за пересадок можно гулять на разных высотах, в том числе и там, где стоит летающая тарелка.

Накануне поездки я провела опрос бывалых, что их впечатлило в Домбае, и куда мы сможем добраться в рамках одного дня. Все рекламировали Байдукские озёра. Только один человек говорил, что тамошняя красота несоизмерима с физическими страданиями, которые придётся пережить по пути к ним, и что часть тропы идёт по курумнику! Для тех, кто не в курсе, курумник — это скопление каменных остроугольных глыб. Когда подниметесь на канатке на Мусса-Ачитару можете потренироваться и оценить свои возможности :))) Там есть небольшой участок с курумником.

Камни большие и острые, без видимой тропы неподготовленному туристу идти по ним очень неудобно и травмоопасно. Особенно в мороз.

Наши сомнения «Идти или нет на Байдукские озёра» окончательно развеял первый встречный лесник, который сказал, что в ноябре они так себе! Хорошо, но куда тогда?

Все тропы из курортного посёлка Домбай идут через пропускные пункты с лесниками и «заповедным сбором» от 200 р. с человека. В любом из пунктов можно оформить «пропуск в погранзону», и это бесплатно!

Без пропуска не попадёшь в ущелье Домбай-Ульген дальше Русской поляны, к леднику Алибек, к Софруджинским водопадам итд итп. В общем лучше оформить при первой же возможности и гулять, где захочешь.

У тех же лесников можно узнать, какие маршруты не доступны в силу сезона и перекрытия дорог (снег, лёд, завалы). В итоге отметя всё, что вне доступа или требует 6−7 часов треккинга по пересечённой местности, мы остановились на двух пеших маршрутах, которые осилили за один день, не особо напрягаясь. От души советую!

Маршрут 1. «Кладбище альпинистов-Долина реки Алибек-Водопад Алибек». В самом посёлке идёте мимо отделения «Сбербанка», гостиницы «Горные вершины», у комплекса «Снежинка» поворачиваете налево и идёте до пропускного пункта. Вход 200 руб с человека. Не забудьте оформить пропуск в погранзону. Без него вы не пройдёте к водопаду. У нас не получилось, поймали пограничники.

Маршрут 2. «Водопад Чёртова мельница». Идём в ущелье Аманауз мимо мечети (очень хороший ориентир), по улице Тебердинской, мимо Hotel Tauruh и по дороге до пропускного пункта. Вход 200 руб с человека. Не забудьте оформить пропуск в погранзону. Если вы захотите прогуляться дальше «Чёртовой мельницы», он вам очень пригодится. По этой же тропе можно выйти к Софруджинским водопадам. В ноябре темнеет рано (в 17.00 уже было темно), поэтому мы дальше приграничных табличек не заходили. Просто не успели.

При входе на Кладбище альпинистов слова из песни Владимира Высоцкого «Вершина» к фильму «Вертикаль».

Здесь, среди горных вершин и могучих лесов Домбая нашли свой последний приют люди, погибшие в горах, — те, кто сорвался со скал, попал под лавину, погиб, спасая друзей-альпинистов. Каждый камень хранит свою историю и своего героя. На кладбище около 30 памятников.

Часть памятников — кенотаф* (символическая могила). То есть фактически тело или не было найдено в горах, или захоронено в другом месте.

Захоронения с особой атрибутикой тут не редкость. На памятниках закреплены кошки, ледорубы, скобы, лыжи…

Каньон Чёртова мельница всего в часе ходьбы от Домбая — в ущелье со страшным названием Злая пасть (Аманауз). Почему Чёртова мельница? Бирюзовые воды реки точно перемалываются, попадая в «сложные механизмы» гор, закручиваются в водовороты меж каменными жерновами.

Есть и легенда. Жил в здешних горах хлебопёк. Отправился он как-то на охоту и заблудился. Черти попутали! Очень хотелось чертям научиться печь хлеб — вкусно и без всякой магии, вот они и подловили нужного коуча. Первым делом хлебопёк велел построить мельницу на горной реке. Построили. Если не обмыть, успеха не будет. Стали обмывать. Напились, подрались… и развалили всё, что строили! Хлебопёка естественно в расход, а за местом закрепилось название Чёртова мельница.



Про Злую пасть тоже интересно. Говорят, в этом ущелье всегда внезапные туманы, дожди, снег, да и потопы в Домбай отсюда приходят. А ещё много историй про пропавших в Злой пасти людей… Но это не мы! Мы вполне успешно сходили туда и обратно.

Потусовавшись в Домбае пару дней, мы вернулись в Кисловодск. Ехали по той же дороге «Домбай-Карачаевск-Верхняя Мара-Кисловодск», заскочив в ещё два любопытных места в «шаговой доступности».

Гора Кольцо

8 км от Кисловодска, рядом посёлок Нежинский, N43.941733, E42.693618.

У горы Кольцо рядом с Кисловодском настроение Каппадокии. Серьёзно! Мы видели там нечто подобное, только без всяких надписей «Здесь бы Вася, который любит Машу», которыми в изобилии покрыты кисловодские скалы.



В старину считалось, что воин, проскакавший сквозь Кольцо в полном вооружении, будет непобедим в бою. Согласно современным поверьям, человек, постоявший в арке, будет удачлив в битвах за бизнес, любовь и урожай. В хорошую погоду, говорят, из Кольца и Эльбрус можно рассмотреть.

Лермонтовская скала в Ольховском ущелье

6 км от Кисловодска, N43.868323, E42.737591.



Сначала взору открывается глубокий каньон со скалами интересных очертаний, - в них видятся и гигантские корабли, и старые замки, и неприступные цитадели... Но одна скала - особенная, она возвышается над всем подобно одинокому парусу. Это и есть Лермонтовская скала.

Говорят, рядом с этим 20-метровым утёсом на треугольной площадке стрелялись Печорин и Грушницкий в романе «Герой нашего времени». И как пишет сам Лермонтов: «...Внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи». И ноябрь вполне располагал к такому восприятию.

В 2006 году в этих местах снимался сериал «Печорин. Герой нашего времени». Печорина играл Игорь Петренко, Грушницкого - Юрий Колокольников. Наверное, стоит посмотреть. :)

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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