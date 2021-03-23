Аксайские катакомбы, где проводились подземные взрывы

Владимир Малдер Сегодня мы отправляемся в Аксайские катакомбы, загадочное и мистическое место в пригороде Ростова-на-Дону, городе Аксай. Общая протяженность тоннелей составляет более 100 км, и это только известная их часть. За новый маршрут спасибо «секретному агенту» Владимиру Малдеру . От кого бы ещё узнали? :) Дальше рассказа от первого лица.

— Привет, камрады! Сегодня мы с вами побываем в настоящем подземном командном пункте, бункере, способным вместить 500 человек, которые смогут здесь находиться в течение нескольких месяцев.

После победы над Германией СССР и США начали активные разработки ядерного оружия. В итоге в 50-х годах над миром нависла угроза ядерной войны. В связи с чем СССР начал активное строительство защитных военных подземных сооружений. Была разработана программа защиты основных промышленных объектов страны и военных баз.

Одним из таких объектов должен был стать заглубленный командный пункт Северо-кавказского военного округа (СКВО). Приказ на его строительство в Мухиной балке в Аксае дал сам Исса Плиев.

Место выбрано было не случайно. Говорят, что места эти использовали как убежище ещё XVIII веке, когда столица донского казачества еще располагалась на месте нынешнего Старочеркасска. На время разлива жители Черкасска перебирались в Аксай, который находится на холмах, — в старину эти холмы называли Аксайскими горами. Здесь в то время был рыболовецкий стан, появившийся в 30-х годах XVIII века.

Это был один из первых проектов подобного сооружения. Строительство начинали под руководством полковников Василия Александровича Андреева и Бориса Ивановича Лагерева, а также инженеров из Нахабинского института военно-инженерной академии.

Строительство объекта велось в строжайшей секретности, т.к. место находилось рядом с ближайшим посёлком. Работы вели ночью и шум старались не создавать. Место строительства было закрыто камуфляжной сеткой, а на холме стояла зенитная артиллерия. Сначала землю вывозили, строили помещения, а затем опять завозили грунт - семь метров чернозема, один метр глины.

Под глиной была стальная броня, дальше шел железобетон, толщина ребер жесткости железобетона - 1 метр 20 сантиметров.

По сути в донских степях строили метро - тоннели высотой в 8 метров уходили в глубь холма на 85 метров.

Первая очередь бункера была построена за 10 лет. Однако, к концу шестидесятых здесь еще не было никаких благоустроенных помещений - только не обустроенные подземелья, однако там проводились учения.

Конечного проекта не существовало (или он был очень уж секретный).

К концу 70-х годов объект был вроде как готов. Говорят, что здесь были благоустроенные кабинеты, в которых находилась дорогая на тот момент мебель, а стены были обшиты деревом.

В огромном зале высотой 5 м был установлен один из первых в СССР тёплых ламповых компьютеров.

В бункере была дизельная электростанция, канализация, фильтры, очищающие воздух и воду. Общая площадь объекта была около трех тысяч квадратных метров. Он мог вместить максимум 500 человек и находиться в автономном режиме несколько месяцев.

Сооружение не имело своего обогрева. У него был закольцованный тепловод, а обогрев осуществлялся за счет дыхания людей и работающей техники. В результате эта гениальная система советских инженеров поддерживала температуру внутри объекта 19 градусов.

Объект просуществовал до 1993 года. В тот год военные просто ушли... Ушли оставив всё. Местные тут же пронюхав это ринулись на объект хабарить и дестроить. Только вот нет бы сделать там крутые фотки, вместо этого эти дегенераты всё поломали и подожгли великолепные советские интерьеры, которые ныне утрачены. Всё в итоге стало выглядеть вот так.

В 1997 года объект взяли под опеку музейщики. Стоит пофоткать здесь всего ничего - 120 рублей - не деньги за такое счастье.

У объекта был второй этаж.

Но на нём к сожалению ничего нет. Всё сгорело, всё потрачено. Догадаться о том, что там было раньше невозможно.

Вот такой вот интересный объект.

Ну и в качестве бонуса вы можете посмотреть выставку военной техники во дворе. В общем, будете в этих краях, обязательно зайдите в этот замечательный бункер-музей - не пожалеете. Ну, а ещё, кроме этого объекта здесь располагалась секретная лаборатория им. Карбышева.

На самом деле здесь есть целый подземный город.

Здесь судя по всему снимали фильм, а потом реквизит не разобрали. Но местные жители уже всё поломали. Отсюда начинается целая сеть подземных тоннелей. Что здесь и когда было - не установить. Местные жители всё растащили, а что не растащили, то пожгли.

Где-то здесь и располагалась подземная лаборатория им. Карбышева. По одной из версий здесь проводили испытание бездымного пороха и изучалась физика взрывной ударной волны и её воздействие на различную технику.

В подземные тоннели заводили военную технику, а также какое-то оборудование, помещали взрывное устройство с известными тротиловым эквивалентом и проводили краш-тест.

Поскольку взрывы были слышны достаточно громко и отдавали далеко это породило легенду о сейсмической лаборатории по вызову искусственного землетрясения. А HREN'-TVшники считали, что здесь проводились опыты по телепортации военной техники. Очевидно на Нибиру для борьбы с Анунаками. Вот в конце одного из тоннелей имеется забутовка. Возможно именно сюда помещали взрывчатку, а возможно это всего лишь отверстие для кабелей.

А вот и доказательство существование Нибируанцев. Перед нами модель солнечной системы и здесь мы видим ту самую планету и телепортационное устройство. А ещё здесь пропадают люди. Источник следующего фото.

На самом деле это следы от горнопроходческого оборудования. Но истинные адепты анунаков в это не поверят....

Тоннели тянутся и разветвляются. Кое-где видны какие-то крепления и провода.

Сатанисты оставляют свои надписи на стенах. Помни о смерти, он придёт за тобой, а также свои пентаграммы перевёрнутые. Только не сатанисты это, а обычные кошкодавы и херки.

Ниша. Что-то когда-то сюда помещалось.

Затопленная часть катакомб.

Ещё один выход из тоннелей. Кстати, ходит легенда, что подземелья эти были вырыты ещё в петровские времена. По крайней мере, здесь видно, что работа выполнена не горнопроходческим оборудованием, а скорее кирками.

Местное капище сатанистов или логово маньяка.

Ну что, прогулялись под землёй? Пора на выход.

Ну и конечно же, загадка главная, для чего нужны были все эти тоннели? Про одну часть уже как бы ясно всё - здесь испытывали взрывное устройство, мы видим чётко всё это на карте. Но почему нет никаких огромных залов, комнат и прочего. Для чего были нужны эти проходные тоннели? Что за оборудование там располагалось? Ясно одно, что местные жители вместо того, чтобы хоть как-то всё это сфоткать или себе забрать просто подожгли (!). На большее мозгов очевидно не хватило.

В общем, повод сюда вернуться ещё раз, дабы более осознанно осмотреть эти тоннели в поисках предполагаемых мест забутовок и возможных дополнительных ходов и мест, где их можно будет отрыть.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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